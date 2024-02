/FOTOGALERIE/ Po třech týdnech zimní přípravy vyběhli divizní fotbalisté Slavoje Český Krumlov k prvnímu přípravnému utkání. Vyhráli na hřišti lídra krajského přeboru.

Českokrumlovští fotbalisté odstartovali herní přípravu výhrou na Hluboké. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Hluboká nad Vltavou - Slavoj Český Krumlov 1:2 (0:1)

Branky Českého Krumlova: Kordík a Matějíček.

Sestava Krumlova: Polanský - Kolář, Kabele, M. Švec, Trmal - Kordík, J. Matuška, Šimek, O. Matuška - Bauer, Parachnenko. Střídali: Beránek - Ryneš, Š. Šindelář, Matějíček, Kubát, Lach.

Hluboká je velkým favoritem na postup do divize, a tak výhra na jejím hřišti je pro trenéra Zdeňka Švába dobrým příslibem. "Na to, že to byl první zápas a kluci mají po třech týdnech tréninku těžké nohy, tak to zvládli velmi dobře. Hráli jsme odzadu a do šancí soupeře moc nepouštěli. Hlavně v prvním poločase, kdy jsme měli silnější sestavu. Vedli jsme po pěkné akci, když to na zadní tyči zavřel Jindra Kordík. Hluboká hrála s balonem, byla aktivní, ale my dobře bránili a chodili do brejků. Do druhé půle jsme to trochu prostřídali, na hřiště šli i tři dorostenci. Domácí vyrovnali po podobné akci, z jaké jsme my dávali gól v první půli. Hluboká také prostřídala a ke konci utání jsme byli lepší. Zápasy se rozhodují ve vápně a tam jsme to rozhodli i my. Dorostenec Matěj Matějíček dal svůj premiérový gól mezi chlapama. Z mé strany spokojenost. Dobrá příprava s kvalitním soupeřem," hodnotil duel českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Fotbalisté Českého Krumlova ladí formu na jaro a věří v záchranu divize

Hráče Slavoje však čekají další týdny dřiny před důležitým jarem. "Nyní již do přípravy dáme i pilování zakončení a fotbalové věci. Zatím to bylo hodně o běhání, teď již to půjde směrem ke hře. V další přípravě nás čeká Kaplice, se kterou hrajeme v sobotu od 10 hodin na Složišti. Je to sice divize proti I.A třídě, ale nic nechceme podceňovat, chceme dát větší prostor hráčům, kteří by měli na jaře hrát dvizi. Současně hraje béčko na domácí umělce přátelák se Slavojem Kladno," doplnil k dalšímu programu trenér Šváb.