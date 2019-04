O svém vítězství rozhodli fotbalisté Dynama až čtvrt hodiny před koncem poté, co rozhodčí Ginzel odpískal po Fouskově zákroku na Nováka penaltu, kterou Táborský s přehledem proměnil. „Klobouk dolů před ním, vzal to na sebe a zvládl to suverénně,“ chválil svého zkušeného svěřence trenér David Horejš.

Hosté se snažili s odpískáním penalty vyrovnat. „Takové situace nastávají, není to první ani poslední zápas, kdy rozhodčí za držení pískne podobnou penaltu,“ krčil rameny trenér Jaroslav Novotný. „Na zápas s kandidátem postupu jsme se těšili, ale trochu nám to zhořklo… Jsou v nás emoce, ale přestože se nám bodovat nepovedlo, klukům musíme za výkon a velkou bojovnost poděkovat,“ uvedl Novotný a ocenil i výkon vítězů: „Domácí byli více na míči a vytvořili si několik dobrých příležitostí, ty však zlikvidoval vynikající brankář Letáček.“

Hráči Pardubic bojovali na jihu Čech o bod až do samého konce – a málem se dočkali, když minutu před koncem střídající Lee hlavičkoval do tyče a při Solilově dorážce zaskočil v odkryté bráně stoper Havel. „Jsme velice rádi, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce a získali další tři body,“ až po tomto nervy drásajícím závěru utkání si mohl trenér David Horejš zhluboka vydechnout.

„To vítězství se nerodilo lehce, ale tím víc si ho vážíme,“ vyzdvihl trenér Dynama. „Pardubice mají tým, který je dlouho spolu pohromadě a který nedostává góly. My věděli, jak nepříjemný soupeř nás čeká a Pardubice to tady potvrdily, podaly velice solidní výkon,“ pochválil soupeře budějovický kouč.

Zmínil i obrovskou příležitost, do které se už v úvodní minutě dostal kanonýr David Ledecký: „To byla tisíciprocentní šance, měl to uklidit placírkou. Kdybychom se tak brzy dostali do vedení, což bylo i naším záměrem, mohl se zápas v náš prospěch vyvíjet jednoznačněji,“ přemítal Horejš. „Bohužel jsme tu šanci nevyužili a soupeř pak dobře bránil, hrál z poctivého bloku a nám kombinace po zemi tentokráte vázla,“ uznal trenér Dynama.

Přestože pro zranění Dynamu chyběli Mrsič, Havelka a Mareček, měli domácí trenéři za bezgólového stavu při snaze něco ve vývoji utkání změnit kam sáhnout. „Přínos Ivo Táborského se opět potvrdil. Jen přišel na hřiště, byl na něj faul na vápně. Hru oživil, a to platí i na Martina Šplíchala,“ ocenil Horejš oba střídající hráče, jedním dechem ale dodal, že marodka se nepříjemně plní. „Nechtěli jsme to dopředu říkat, ale my do poslední chvíle nevěděli, zda bude moci hrát Martan, zda bude Provod. Ale snad se nám někteří z té trojice marodů brzy zase vrátí,“ přál si trenér Dynama a dodal, že Matěj Mrsič by se měl zapojit už v týdnu a Filip Havelka tak do dvou týdnů. „Mareček ale bude mimo ještě delší dobu.“

Na fotbalisty Dynama teď v „anglickém týdnu“ čekají tři zápasy: v pátek se představí ve Vítkovicích, nato ve středu 17. dubna přivítají doma v jihočeském derby Táborsko a v neděli 21. dubna zajíždějí do Znojma, kterému mají oplácet prohru 1:2.

TÁBORSKO V CHRUDIMI PADLO

Klíčové „šestibodové“ utkání fotbalisté Táborska v Chrudimi nezvládli a po prohře 2:1 klesli na sestupovou příčku. „Domácí si za první půli vyhrát jednoznačně zasloužili,“ uznal při hodnocení utkání pro klubový web trenér Petr Mikolanda a dodal, že v první půli jeho hráči přežili čtyři těžké situace. „Druhou půli jsme byli naopak aktivnější my a měli jsme slibné šance, jenže jsme naopak dostali druhý gól a stačili jsme jen snížit na 2:1. Posledních deset minut si to Chrudim velice chytře pohlídala,“ uzavřel kouč FCT.

Zatímco Jihočeši smutnili, Chrudim se radovala. „V začátku jsme byli dominantní, ale první půl hodinu mi chybělo lepší vyústění našich šancí. Nakonec jsme ale po krásné kombinaci vedoucí branku přece jen dokázali vstřelit,“ vyzdvihl trenér Pavel Jirousek. „O přestávce jsme se snažili dostat do hlav hráčů, aby jen nebránili výsledek,“ přál si, právě k tomu však došlo. „Bylo krásně vidět, co udělá psychika, jak se obraz hry celý otočil. Táborsko bylo na koni, chtěli jsme zapnout, jenže už je těžké to nahodit. Táborsko nás přehrávalo, snížilo a my už jen tlačili čas. Druhou půlku byl soupeř lepší, ale hraje se na góly,“ pokrčil rameny chrudimský kouč. „Byl to důležitý zápas, který jsme ubojovali a za výhru jsme strašně rádi,“ dodal Pavel Jirousek.

Fotbalisté Táborska v dalším kole II. ligy hrají v neděli na domácím hřišti v Kvapilově ulici s Brnem.

JUNIORSKÁ LIGA

Fotbalová jednadacítka Dynama pokračovala ve výborných jarních výkonech i v Třinci, kde ve 2. kole nadstavby juniorské ligy vyhrála Lindákovým gólem 1:0.



Třinec – Dynamo 0:1 (0:0) – Branka: 82. Lindák. ŽK: Pouček, Tomášek, Krejčí. Diváci: 100. Rozhodčí: Vojkovský – Caletka, Lakomý. Dynamo: Luksch – Řezáč, Kočí, Fišl, Krejčí – Šplíchal, Jáša (69. Tomášek), Lindák, Bouguetouta (64. Etemike) – Pouček, Matoušek (73. Kalu).