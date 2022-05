Utkání, které vložilo do svého fondu už jen tříbodovou odměnu a sportovní čest a o nic víc v něm nešlo, padl jen jediný gól, a to už v 19. minutě do sítě mladičkého žižkovského brankáře Myšky. Předcházel mu rohový kop, po kterém sice Vozihnojova hlavička orazítkovala břevno, ale pohotový Tijany dorazil míč do sítě – 1:0. Pro vytáhlého forvarda to byla devátá sezonní trefa do černého. Ještě před ním se mohl mezi střelce zapsat Holiš, který vzal zakončení brejku na sebe, ale minul branku. Domácí měli i další příležitosti, ale skóre už se neměnilo. Viktoriáni se ocitli nejblíže vyrovnání v nastavení první půle, ale táhlou střelu Súkenníka vytěsnil brankář Zadražil na tyč.

Ani po přestávce se domácím hráčům nepodařilo přidat gólovou pojistku, a protože fotbalisté ze Žižkova nesložili zbraně a místy byli i lepším týmem, zůstali Táborští do poslední chvíle v nejistotě.

Vysněné šesté místo už zůstane pro celek od Jordánu zapovězené, byť ho v sobotu čeká ještě jeden zápas. Aktuálně osmý tým tabulky pojede svou pozici obhajovat na hřiště postupující Zbrojovky Brno.