Podzimní část II. ligy fotbalisté FC MAS Táborsko zakončili na domácím hřišti porážkou s Duklou Praha 0:1, v sezoně už pátou v řadě.

Popáté v řadě fotbalisté FC MAS Táborsko ve II. lize prohráli, tentokráte doma s Duklou Praha 0:1 (na snímku mezi Adamem Provazníkem a Martinem Kučerou je hostující Daniel Kozma). | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hodnocení zápasu očima trenéra Miloslava Brožka už jsme v Deníku přinesli, dnes tudíž pohled trenéra pražské Dukly Romana Skuhravého: „Přáli jsme si vítěznou tečku za podzimem, kluci si ji zasloužili.,“ uvedl kouč Dukly pro klubový web a dodal, že kvůli větru to nebylo jednoduché utkání. „My ve všech střetnutích, které jsme na podzim odehráli, byli sami sobě největším soupeřem. To se potvrdilo i tady. První poločas byl z naší strany sebevědomý, odvážný, měli jsme silnou kombinaci. Ve druhé půli jsme se báli o výsledek a neproměnili tutovky. Ale na druhou stranu mě těší, že jsem viděl kompaktní defenzivu. Mužstvo je zdravé a snad se bude dál zlepšovat. Přál bych si, abychom zápasy v budoucnu uměli lépe kontrolovat než teď na podzim.



SPOKOJENÝ KRUNERT

V posledním střetnutí podzimní části II. ligy u Jordánu rozhodl už v 6. minutě o prohře fotbalistů domácího FC MAS Táborsko dvacetiletý záložník Dukly Praha Štěpán Krunert, jenž dorazil do sítě střelu Daniela Součka, kterou táborský brankář Slávik stačil jen vyrazit. Žádný jiný gól už v zápase nepadl, a tak si tři body vezla domů Dukla.