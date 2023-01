Hráče na zahajovacím tréninku mimo jiné přivítal ředitel klubu Martin Vozábal. „Přeji všem hodně zdraví, to ostatní zvládneme, bez zdraví to ale nepůjde. V mužstvu nastanou menší či větší změny, protože jsme potřebovali do kádru sáhnout. Tabulka druhé ligy je vyrovnaná, nechceme na jaře bodově paběrkovat, ale naopak chceme být úspěšní. Podle našeho názoru je jedinou cestou zvýšení konkurence, která hráče posouvá. Jiný lék neexistuje. Chci zdůraznit, že nemáme právo ohrozit druhou ligu v Táboře. Chceme čeřit vody v soutěži více než dosud,“ řekl Martin Vozábal. Podle něho je cílem opustit 9. místo v tabulce a posunout se výše. Dodal, že kádr rozhodně není uzavřený. Na konci ledna si vedení klubu s trenéry řekne, s kým může počítat, s kým se naopak rozloučí. „Fotbalový život je tvrdý,“ řekl lakonicky ředitel FC Silon Táborsko.

Trenér Roman Nádvorník pochválil hráče, že splnili „domácí úkoly“, tedy tréninkové plány. „Startujeme do roku 2023 dobře. V lednu budeme trénovat v areálu Soukeník. Přeji si, aby všem hráčům drželo zdraví. Počasí nám přeje, ať je takové co nejdéle. Cílem je připravit se kvalitně na první mistrovský zápas s Vyškovem, který bude na pořadu začátkem března. Cílem pro jaro je záchrana, ale moje ambice jsou větší. Nezajímají mě dolní patra tabulky, zajímají mě příčky nahoře. Vedení klubu to asi neuslyší rádo, ale já bych se s mužstvem chtěl dostat do baráže,“ řekl Roman Nádvorník, který má nového kondičního kolegu. Stal se jím 38letý Tomáš Josl, bývalý řízný prvoligový obránce, který vystudoval obor kondičního trenérství. „Jsem rád, že se nám podařilo Tomáše z Jihlavy získat. Je to velká posila realizačního týmu,“ podotkl ředitel Martin Vozábal.

Jako každou zimu nastal pohyb v kabině, řada hráčů je v klubu na testech, o jejich úspěšnosti budeme informovat. Za hotové lze považovat příchody: brankáři Martin Pastornický (přestup jako volný hráč) a Daniel Kerl (hostování z SK Dynamo). Poznámka: Jako třetí brankář bude v mužstvu působit 18letý odchovanec Kryštof Mrzena. Dále přicházejí záložníci Alexandr Sojka a Adam Alexandr (oba hostování z Viktorie Plzeň, Alexandr už tu byl), Jiří Kateřiňák (přestup z Hr. Králové), ofenzivní záložník Bojan Dordić (přestup z Varnsdorfu), hrotový útočník Jakub Šašinka (přestup jako volný hráč). Do kabiny ještě přijdou dva afričtí hráči z Karlových Varů (záložník a útočník), kteří čekají na víza. Z hostování v Písku se vrátil nigerijský stoper Musa Itopa.

Testy podstoupí mj. senegalský křídelník Alioune Sylla, chorvatský záložník Mario Kvesić (naposledy FK Přepeře), obránce Adam Plucar (SK Dynamo), záložník Michalis Voriazidis (Slavia Praha), záložník Patrik Žitka (Velké Hamry), záložník Dominik Štěch (Katovice).

Co se týče odchodů, zahrnují hostování brankáře Adama Zadražila (Viktoria Plzeň), přestup křídelníka Babacara Sy (Slavia Praha). Útočník Martin Nešpor má svolení hledat si nové angažmá, útočníku Davidu Ledeckému skončilo hostování z Teplic. Angažmá v Táborsku ukončili na vlastní žádost stoper Jiří Bederka a záložník Martin Šplíchal.

První přípravné utkání roku 2023 na Táborsko čeká v sobotu 14. ledna od 11 hodin na Soukeníku proti Domažlicím.

Autor: Luboš Dvořák