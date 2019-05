České Budějovice – V pondělí na Galavečeru profesionálních soutěží Ligové fotbalové asociace v Praze přebíral cenu pro nejlepšího trenéra sezony ve II. lize 2018/19.

David Horejš dovedl fotbalisty Dynama do I. ligy. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Strašně moc si toho vážím,“ radoval se, avšak ještě větší radost měl necelé tři týdny dozadu, kdy si jeho svěřenci čtyři kola před koncem sezony zajistili postup do první ligy. „To byla neskutečná jízda,“ nešetřil při hodnocení skvělé sezony chválou.



Dvaačtyřicetiletý David Horejš, jenž dovedl v roli hlavního trenéra fotbalisty Dynama do I. ligy, po výjimečné sezoně odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy a klubového webu Dynama.



S cílem bojovat o postup jste do sezony šli, kdyby vám ale někdo tehdy řekl, že si prvenství v soutěži zajistíte už čtyři kola před koncem sezony, věřili byste tomu?

To si nejsem jist, rozhodně bych v tu dobu však nepočítal s tím, že bychom v soutěži mohli uhrát dvaasedmdesát bodů a na druhou Jihlavu mít čtrnáctibodový náskok. To, co jsem v této sezoně měl možnost tady prožít, prostě byla neskutečná jízda! My šli do sezony s velkou pokorou, zároveň ale i s tím, že chceme hrát nahoře. Věděli jsme ale, že mužstva, která sestoupila z první ligy, ať Jihlava či Brno, budou mít za cíl se hned do ligy zase vrátit a že ambice na postup mohou mít i v dalších klubech. Navíc se o postup ze druhé ligy prvně hrálo v novém modelu, kdy přímo postupoval jen vítěz a další dvě mužstva čekala baráž. Proto jsme nikde nechtěli vyhlašovat, že cílem je jedině postup, avšak na druhé straně jsme dali najevo, že o baráž bychom usilovat chtěli.



Kdy jste začali své cíle navyšovat?

Vyšel nám začátek sezony, a protože jsme se i dále drželi v tabulce nahoře a po podzimu jsme přezimovali s náskokem dvou bodů na Jihlavu v čele, jsme si v zimě sedli a rozhodli se, že zkusíme se poprat o přímý postup. A to i vzhledem k tomu, že se nám dařilo nejen získávat body, ale že jsme i herně v soutěži patřili k nejlepším.



Kde dle vás byly hlavní příčiny tak velkého úspěchu?

Určitě to bylo v kvalitním kádru, který měl velkou sílu. To je nesporné. Podobně to klapalo i v realizačním týmu, jehož posilou se stal Jirka Kohout a v průběhu sezony i Pavel Průša. Další příčinou té naší neskutečné jízdy byla podpora vedení klubu. Díky tomu se nám už v létě podařilo tým vhodně doplnit. Přitom když jsme jeli z přípravy z Plzně a Martin Vozábal mi volal, že Jakub Pešek právě do Plzně odchází, já jen zalomil rukama. Odešli totiž i Elvis Mashike a Filip Hašek, to byly citelné ztráty. Jenže se nám podařilo přivést kluky, co jsme si je vytipovali a ti všichni do týmu výborně zapadli. Byli hladoví po úspěchu a bylo vidět, že si sem nepřišli jen tak zahrát.



Kdy jste začali věřit, že postup je zcela reálný? A to jak vy, tak hlavně i hráči?

To je věc, kterou já osobně považuji za hrozně moc důležitou. Totiž přesvědčit hráče, že ta cesta, kterou jsme se chtěli vydat, je správná. Což se nám podařilo a bylo to vidět jak při trénincích, tak při dodržování určitých pravidel v kabině. To, aby trenér dokázal své hráče přesvědčit, aby v možnost splnit vytčený cíl věřili, je velice důležité. To se nám, myslím si, tady povedlo. Oni uvěřili, že způsob hry, který chceme praktikovat a který byl hodně náročný, je jedině správný a že každý z nich v tom musí hrát roli, kterou mu určíme. A že každý musí dát své ego ve prospěch celého týmu. Potěšilo mě, že to za své vzali i ti nejzkušenější hráči, jakými byli třeba Křížek, Táborský, Kladrubský či Grajciar. Ti všichni dali všechny své síly pro tým, a proto na závěr přišla ta sladká tečka.



Navíc třeba Táborský či Grajciar zvládli i roli střídajících žolíků, což starším hráčům spíše nevoní…

Tak to bývá, jenže my věděli, že vedle mladých kluků potřebujeme i zkušené hráče a s nimi jsme tudíž o jejich roli v mužstvu hodně mluvili. A když vzpomenu Ivoše Táborského, tak o něm se v létě rozhodovalo, zda tady zůstane, či ne. Já o něj hodně stál, ale zároveň jsem mu řekl, že přišel Ledecký, s nímž počítáme do základu. Tak tomu i bylo, ale Táborský se dokázal prosadit, dával důležité góly a získal si i fanoušky. V zimě sice přišel, že má to vytížení malé a že má nabídku že Žižkova, ale já to zarazil, chtěl jsem ho mít tady. Věděl jsem, že má velké zkušenosti i velkou kvalitu, že bude pro tým velice platný. A to potvrdil.



A co Peter Grajciar?

Platilo o něm vlastně totéž, co o Táborském. Když jsme se dozvěděli, že s ním už Příbram nepočítá, chtěli jsme ho získat sem. Nejdřív jsem ale za ním chtěl zajet a říct mu, jaké představy o jeho roli tady máme. Aby sem nepřicházel s tím, že přišel Grajci a všichni tady si sednou na zadek… Tak jsme se sešli u Donalda v Písku a já mu na rovinu řekl, co od něj čekáme a zda on na to přistoupí. Řekl, že to bere, podali jsme si ruku a dohodli se. Ze začátku hrál, pak ze sestavy vypadl, protože jsme chtěli hrát víc vysunutý pres a na to se on nehodil. Nicméně byly i zápasy, kdy sem přijely manšafty, které zalezly a jen bránily a pak se ta zkušenost a vyzrálost Grajciho uplatnila.



Vy jste většinou měli i při střídání právě jak s Grajciarem, tak s Táborským i dalšími hráči šťastnou ruku.

To je pravda, ale tak to bývá, že to někdy vyjde a někdy zase ne. Ale opravdu nám ta střídání většinou vyšla. Třeba v posledním kole v Třinci, kde o nic nešlo, tam jsme za Tábora dali na poslední půlhodinu Láďu Martana a on pět minut nato dal gól. Je to o štěstí, ale jak říkám, většinou nám to vyšlo. Jenže až taková náhoda to nebyla, příčinou bylo to, že i ta naše lavička měla letos velkou kvalitu.



Velkou kvalitu v této sezoně měla i hra celého týmu, své soupeře jste většinou přehrávali. A co hlavního, i zápasy, kdy se tolik nedařilo, jste dokázali vyhrávat.

My si před sezonou jasně řekli, že pokud chceme pomýšlet na ty nejvyšší příčky, musí naše hra něco obsahovat. Že chceme-li postoupit, musíme být na hřišti dominantní. Což se nám v minulých sezonách taky dařilo, ale většinou jen doma. Teď jsme se dokázali svou hrou prosazovat i venku. A když se podíváte na tabulky dle zápasů doma i venku, v obou jsme jednoznačně první.



A vyhrávat se vám dařilo i na jaře, které v minulých sezonách po slibně odehraném podzimu většinou veškeré naděje zhatilo…

Já v zimě ze všech stran slyšel, co uděláme s tím jarem, že ta nám nevychází. Já svolal kluky a řekl jsem jim, že na podobné téma se s nikým bavit nebudu, že jsem na to už alergický. Že co bylo, to bylo, proč bychom se měli pořád vracet zpátky. Že budeme koukat vždy na zápas, který je před námi. A na jaře jsme se toho drželi a rozjeli jsme tu neskutečnou jízdu, kdy jsme doma i venku jen vyhrávali. A to i na jaře, kdy jsme prohráli jediný zápas a jeden jsme zremizovali.



Zmínil jste silnou lavičku, ale na druhé straně dle mého soudu bylo i důležité, že základní sestava byla hodně stabilní, že třeba obranná čtveřice se neměnila.

Přesně tak. Já vždy zastával názor, že dobré mužstvo má základ v dobré obraně. Můžete dávat dva tři góly, když ale čtyři dostanete, body nemáte. Ale my silnou obranu měli. Jasně, Ledecký střílel spoustu gólů, o něm se mluví, ale pro mě byl jedničkou Pavel Novák, který na stoperu nevynechal jedinou minutu a byl velkou oporou. Navíc vedle něho velký progres zaznamenal Lukáš Havel, jenž to své působení tady vzal za správný konec. Prošel Pískem i Roudným, postupně se tady ale vypracoval v jednoho z klíčových hráčů. Byl výborný dozadu, to tady všichni viděli, navíc však dokázal nastřílet i sedm gólů.



A co na krajích obrany Helešíc a Kladrubský?

O Kladrym je zbytečné se bavit, z beka sedm gólů a třináct asistencí, to mluví za vše. Matěj Helešic byl výborný už při svém prvním angažmá tady, proto jsme o něj hodně stáli. Je to válečník, který nedá nic zadarmo. Teď jde do přípravy zpátky do Baníku a uvidíme, jak to bude s ním dál.



Dá se říct, že díky vašim výkonům se k lepšímu změnila i atmosféra v ochozech.

Je to tak, i lidi vycítili, že kluci na hřišti chtějí každý zápas odevzdat maximum, že nic nevypustí. Už na konci podzimu se návštěvy zvedaly, a když jsme pak na jaře po dvou výhrách měli doma Brno a vyšli jsme z tunelu a já viděl, že je plná i tribuna naproti, i já začal cítit nervozitu. Přišly přes čtyři tisíce diváků, a když jsme v půli prohrávali 0:2, právě i lidi nám pomohli k tomu fantastickému obratu. Mám radost, že jsme se fanouškům mohli odvděčit postupem a věřím, že lidi na Slavii či Spartu i další soupeře si cestu na stadion najdou…



Sezonu jste zakončili před pár dny, jistě už ale přemýšlíte, s jakým týmem do ligy půjdete? Kdo odejde, koho byste rádi přivedli?

Především bychom hráčský kádr chtěli udržet. Aspoň kostru týmu. O Helešicovi byla řeč, vrací se do Baníku, ale další kluci, co tu byli na hostování, ať Provod, Havelka či Mareček, by měli zůstat. Smlouva skončila Grajciarovi, tu roli, co měl ve druhé lize, by tady v první lize už neměl, takže odchází a my mu za jeho služby poděkovali. Některé kluky, kteří by tu asi neměli plné vytížení, nabídneme jinam. Víme, že na ligu musíme tým posílit a máme několik hráčů vyhlédnutých.



Třeba Tomáše Sivoka?

Bavili jsme s ním a samozřejmě bychom o něj stáli. Je to tak, že dostane-li nějakou zajímavou nabídku, zůstal by ještě venku. Pokud taková nabídka nebude, jak mi napsal, že rád přijde k nám. Ale všechno je zatím v jednání.