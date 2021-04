S tříbodovým ziskem za nejtěsnější vítězství 1:0, o kterém rozhodl gól Čapka ze 44. minuty, ale i s nezměrnou vůlí svého týmu byl po utkání spokojený i trenér Jihočechů Miloslav Brožek.

„Nejpodstatnější je, že máme tři body. Myslím, že jsme až na několik výpadků odehráli výborný zápas, fotbalově, takticky,“ ocenil kouč Táborska. „V prvním dějství jsme měli čtyři, pět příležitostí skórovat, vytvořili jsme si tlak, škoda, že jsme šli do kabin jen s výsledkem 1:0. Až do 70. minuty jsme dobře drželi balon. Soupeř mezitím trefil břevno, pak se dostal více do hry, kterou zjednodušil, poslal na hřiště nové hráče, kteří projev Blanska okysličili. Posledních dvacet minut, to byla fotbalová válka. Jsem rád, že to naši hráči zvládli. Líbil se mi náš herní projev, soudržnost, vůle vyhrát. Byl to napínavý zápas, kterému možná chybělo více gólů,“ uzavřel Miloslav Brožek.

V neděli 25. dubna hraje Táborsko další potencionálně velmi důležitý duel ve Varnsdorfu.