Branka: 82. Přichystal, rozhodčí: Proske – Hurych, Volf, ŽK: 2:1 (18. Provazník, 45. Navrátil – 89. Kosek), diváků: 890.

FC MAS Táborsko: Pecháček – de Almeida, Navrátil, Holiš, Tusjak – Vozihnoj (65. Havrda), Icha (83. Tijani), Boula, Plachý – Matoušek, Provazník (82. Drozd).

Zbrojovka Brno: Berkovec – Hrabina, Kryštůfek, Štěrba, Moravec – Zavadil (88. Ševčík), Čermák (73. Texl) – Štepanovský (70. Fousek), Hladík (88. Bariš), Přichystal (88. Kosek) – Řezníček.

Mužstvo Táborska vyrukovalo do zápasu překvapivě i s obráncem de Almeidou, o jehož odchodu se ještě před pár dny mluvilo, se dvěma útočníky a obrovskou touhou postavit favoritovi do cesty výraznou překážku. To se Jihočechům dlouhou dobu dařilo. V prvním poločase se jevili jako bojovnější a překvapivě i aktivnější a fotbalovější tým. Oba gólmani měli práce poskrovnu. Brněnského Berkovce nejvíce vystrašil závar před jeho brankou a následná střela Provazníka. Favorit z jihu Moravy se dostal k náporu až v závěrečných minutách úvodní části. V té úplně poslední zahrával matador Zavadil z výborné střelecké pozice trestný kop za faul Navrátila, ale gólman Pecháček si na jeho pokud počkal na správném místě a vyrazil ho do bezpečí.

Ještě krátce po obrátce působili fotbalisté Zbrojovky aktivnějším dojmem. Pak ale domácí parta nastartovala mód z první půle a soupeři jasně ukázali, že u Jordánu nedostane vůbec nic zadarmo.

Po otevření ofenzivních stavidel ve hře Táborska nejprve zahrozil Vozihnoj, ale na přesnější střelu neměl příliš času. V 58. minutě stálo při brněnských veškeré fotbalové božstvo. Nejprve se po hrubce Kryštůfka řítil téměř sám na Berkovce Matoušek, ale gólman hostů vytěsnil jeho pokus na roh. Právě po jeho exekuci domácí diváci už už zvedali ruce nad hlavy, ale obětavá koncovka Holiše pouze orazítkovala břevno brněnské branky. Brzy poté hlavičkoval kapitán Navrátil z hranice malého vápna mimo. Moravané hledali odpověď na tutovky Táborska o čtyři minuty později, ale Holiš a následně Tusjak byli vždy ve správný čas na správném místě a soupeřovy hráče od koncovky nepustili. Následné výrazné momenty si vzal pod svou režii výtečně hrající domácí forvard Provazník, při obou jeho povedených střelách ale parádně zasáhl Berkovec.

Při takovém vývoji táborská fotbalová obec směle vyhlížela zářivé vítězství, namísto toho ale nad Kvapilkou nečekaně zahřmělo a následně i uhodilo. V polovině 82. minuty zůstali jinak skvěle hrající domácí stopeři poprvé v zápase o malý krůček pozadu a následky byly fatální – Řezníček přizvedl míč k Přichystalovi a ten ve výhodné pozici skluzem procedil míč za Pecháčka – 0:1. Když pak v 85. minutě Plachý po přiťuknutí novice Tijaniho (bleskový příhod z Baníku Ostrava) mířil z nadějné pozice těsně vedle tyče, bylo zřejmé, že fotbalová paní Štěstěna nad výborně hrajícími, leč neefektivními fotbalisty Táborska zlomila hůl.

Závěrečný hvizd se stal synonymem pro obrovské domácí zklamání a šťastnou úlevu hráčů Zbrojovky. Obrovský smutek byl patrný i z pozápasových slov táborského stopera Romana Holiše. Přesto v sobě našel sílu na pozitivní výhled do dalších střetnutí. „Pokud budeme hrát takhle, nemusíme se v soutěži ničeho bát. Věřím, že můžeme bodovat už v dalším kole v Příbrami,“ burcoval před druhým mistrovským střetnutím, které u Litavky postaví Táborsku do cesty dalšího exligového soka.