Branka: 19. Holiš, rozhodčí: Adámková – Dobrovolný, Pfeifer, ŽK: 3:2 (45. Holiš, 51. Navrátil, 63. Provazník – 85. Ogiomade, 90. Štochl).

FC MAS Táborsko: Pecháček – Holiš (68. Havrda), Navrátil, Penc, de Almeida (44. Dybala) – Tolno (88. Majka), Ndiaye, Boula, Plachý – Provazník (68. Pinc) – Čapek.

FC Sellier & Bellot Vlašim: Řehák (46. Markovič) – Breda, Broukal, Štochl, Svoboda – Jurásek (77. Kozel), Křišťan, Průcha, Zinhasović (64. Janda) – Bassey (72. Firbacher), Červenka (77. Ogiomade).

Hráči čtvrtého týmu tabulky uvedli hned od úvodních minut domácí defenzívu do stavu pohotovosti, ale žádnou ze zdařilých kombinací kolem vápna Táborska k vyložené šanci nedovedli. Postupem času se také táborský celek osmělil a hra se vyrovnala. Na začátku 19. minuty vytryskl na Kvapilce gejzír domácího nadšení. Postaral se o to stoper přesunutý na kraj defenzivní čtyřky Holiš, který si krásně navedl míč na střelu a nekompromisním „angličanem“ nedal Řehákovi v brance Vlašimi ani tu nejmenší šanci zasáhnout – 1:0. V tu chvíli jen málokdo tušil, že se právě narodil rozhodující okamžik zápasu a Holiš stejně jako v prvním vzájemném duelu na půdě soupeře rozhodne o tříbodovém zisku svého týmu.

K tomu ovšem vedla ještě dlouhá cesta. V průběhu prvního poločasu nedotáhli Táborští do konce několik slibných okamžiků, ve dvou případech si však sami pořádně oddechli. Ve 37. minutě skončil po souboji ve vápně na zemi Červenka, ale sudí Adámková volání Vlašimských po odpískání penalty nevyslyšela. O tři minuty později potvrdil svou parádní jarní formu domácí gólman Pecháček, jenž vytěsnil na roh dobře mířenou střelu Svobody.

Druhá půle nikterak neslevila z ofenzivního ražení, Táborští byli ale v bránění soupeře svědomití a sami nedokázali dotáhnout do konce několik velmi slibných brejků. Ostrou střelu Tolna ze 73. minuty lapil v poločase vystřídavší vlašimský brankář Markovič a po centru z levé strany chyběly Čapkovi a Dybalovi k dorážce do odkryté branky hostů jen centimetry. A protože ani středočeský soubor při několika útočných ztečích neobstál, zůstala v platnosti nejtěsnější výhra Táborska. Jeho fotbalisté se tak rozloučili s domácími příznivci stylově a potvrdili svou výtečnou jarní formu.

„Jsme šťastní, že jsme svou misi dotáhli do konce, i když to bylo strašně těžké,“ nechal se po utkání slyšet trenér FC MAS Táborsko Miloslav Brožek. „Klukům patří obrovský dík za to, že navzdory obrovskému tlaku a nutnosti v každém utkání bodovat se nepoložili a neměli jsme zápas, kdy bychom se ocitli v nějakém propadu. S výjimkou Viktorie Žižkov, se kterou ještě hrajeme poslední zápas, jsme bodovali proti všem soupeřům. Takový tým se zachránit prostě musel. Co se týče dnešního zápasu, Vlašim je mužstvem, které z hlediska fotbalovosti patří do trojky a má velkou individuální i týmovou kvalitu. Svým výkonem to tady ukázala, ale ráz utkání nastavil náš vstřelený gól. My jsme chtěli ve druhém poločase víc brejkovat a je škoda, že jsme z některého protiútoku nedokázali dát druhý gól. Výsledek 1:0 je ale samozřejmě skvělý. Řekl bych, že by to ani nemohlo být remízové utkání. My jsme nakonec klidně mohli vyhrát 4:0, ale také 0:3 prohrát. Jsem spokojený, jak jsme to zvládli.“

S letošním ročníkem Fortuna národní ligy se hráči Táborska rozloučí v neděli 30. května, kdy se představí na půdě Viktorie Žižkov. O tom podstatném je rozhodnuto, ale případný bodový zisk by je udržet na „medailových“ pozicích jarní části sezony. Po podzimním zisku osmi bodů by něco takového čekal jen nezdolný optimista…