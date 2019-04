Roli favorita jste zvládli, ale lehké jste to neměli.

To rozhodně ne, na druhou stranu ale je těsná výhra ještě cennější, než kdybychom po půli vedli třeba 3:0. Pardubice na nás byly dobře připraveny, zavíraly nám tam ty prostory a my to neměli vůbec jednoduché. Byly to vydřené tři body a my si jich moc vážíme. S Pardubicemi se nám dlouhodobě nedařilo a jsme rádi, že jsme tu sérii konečně prolomili.



Kdyby David Ledecký dal hned v první minutě z té své tutovky gól, třeba to i těch 3:0 v půli mohlo být…

Je to možné, ale to je kdyby, prostě jsme tu šanci nevyužili a gól jsme dali až po půli z penalty. Výhra se nerodila jednoduše, ale tři body jsme uhráli a ty se počítají.



Gól jste dali až čtvrt hodiny před koncem, nezačínali jste už pociťovat nervozitu?

My si v kabině řekli, že gól můžeme dát v první, anebo naopak třeba až v poslední minutě. Nakonec jsme ho dali až v závěru, ale pořád jsme věřili, že ho dáme.



A věřil jste vy Ivo Táborskému, že tu penaltu promění?

Nervozní jsem byl, vím ale, že Ivoš tyto situace zvládá. Je to zkušený hráč a proměnil tu penaltu s přehledem.



Co minutu před koncem ta tyčka, co ji hosté nastřelili?

Zaplať pánbůh, že ti nahoře vidí, že my si to štěstí zasloužíme…



Po výhře s Pardubicemi dál vedete tabulku o sedm bodů. Co to pro vás znamená?

Že to máme to ve svých rukou a na nikoho se nemusíme dívat. Jen my sami si to můžeme uhrát i pokazit. Teď hrajeme už v pátek ve Vítkovicích, které na jaře hrají výborně. A hned nato máme ve středu doma v derby Táborsko, takže na tyto dva zápasy se teď musíme soustředit.