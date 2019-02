České Budějovice – Fotbalisté druholigového Dynama ve čtvrtečním přípravném zápase porazili na Složišti třetiligové Velvary 2:0 (1:0).

Ladislav Martan střílí v přípravě Dynamo - Velvary (2:0) první gól vítězů. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Vítězství podzimního vítěze II. ligy nad týmem, jemuž měl oplácet předloňské vyřazení z Mol Cupu (1:0), se sice rodilo bez větších potíží, přesto trenér David Horejš po zápase vraštil čelo: „Těžko se mi to hodnotí, protože dle mého názoru některé zákroky na naše hráče byly až na hranici regulérnosti,“ kabonil se domácí trenér, jemuž největší starosti dělalo v samém závěru zranění obránce Helešice, jenž pár minut před koncem zápasu ze hřiště odkulhal s nakopnutým kotníkem. „Uvidíme, jak na tom bude,“ přemítal Horejš.



Mimo hru na delší dobu totiž zřejmě je záložník Havelka, jenž na podzim v Dynamu patřil ke klíčovým hráčům týmu. „Zranil se při tréninku a je u něj podezření na natržení postranního vazu. Ten s námi na soustředění do Chorvatska v neděli ani nejede,“ dodal kouč Dynama.

Hosté na Složišti včera bojovali vskutku s velkým úsilím a někdy i s důrazem až přílišným, takže masér Vogl měl plné ruce práce. Havel a Čavoš po ošetření utkání dohráli, Helešic už bohužel ne.



V zápase samotném měli favorizovaní Jihočeši hru od začátku ve svých rukou. Ledecký a Mršič své šance neproměnili, ukázková Provodova hlavička v síti skončila, pomezní Vrchota ale viděl těsný ofsajd. Gól sudí uznali až minutu před půli Martanovi (v Dynamu po příchodu z Hradce to byl jeho první) a v 66. min. po Grajciarově rohu pečetil utěšenou ranou ze vzduchu Kladrubský. Další své šance Jihočeši nevyužili.



Hosté branku Dynama za celý zápas vážněji neohrozili.



Dynamo ČB - Velvary 2:0 (1:0) - Branky: 44. Martan, 66. Kladrubský. Bez karet. Diváci: 50. Rozhodčí: Kotalík – Vrchota, Pečenka. Dynamo: Křížek (46. Luksch) – Řezáč (46. Kladrubský), Novák (46. Havel), Fišl, Provod (46. Helešic, 87. Provod)– Čavoš, Grajciar – Martan (46. Šplíchal), Gebert (46. Javorek), Mršič (46. Wermke) – Ledecký (46. Táborský). Velvary: Měsíček – Šalda (46. Kalaš), Obrtlík, Ludvík, Para – Polák, Tenkl, Nosek, Vopat (46. Doležal), Pavlíček – Kafka (46. Müller).



DO CHORVATSKA I S BRANDNEREM?

V neděli Dynamo jede na týdenní soustředění do Chorvatska a vzhledem k tomu, že sešlo z hostování Mashikeho a že se zranili Havelka s Helešicem, měl by dle klubového webu s týmem na sostředění jet i útočník Patrik Brandner, který hrál na podzim první ligu za Duklu Praha.