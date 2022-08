Na zahajovací domácí vystoupení táborských fotbalistů se k Jordánu přišlo podívat více než sedmnáct stovek fotbalových fanoušků a fanynek. V necelých dvaceti minutách první půle jim toho oba soupeři navzdory poměrně svižnému tempu hry příliš nenabídli, ale pak už bylo rušno. V 17. minutě se ocitli blízko vedoucímu gólu hosté, ale hlavička neobsazeného Šmigy z hranice malého vápna jen nesměle orazítkovala tyč Kotkovy branky. To na druhé straně se brzy konstrukce branky roztřásla o poznání razantněji, ale efekt byl stejný: povedené střele Bezpalce chybělo k přívlastku gólová několik centimetrů. O tři minuty později zaplněná Kvapilka už už jásala, ale z vyložené pozice hlavičkující Nešpor jen nechal vyniknout gólmana Sirotníka.

Do druhého dějství si s sebou Táborští přinesli na hřiště značnou dávku elánu a už ve 49. minutě se jim ho podařilo přetavit v kýženou gólovou radost: ve vápně sešívaných se nejprve po rohovém kopu zablýsklo a vzápětí udeřilo díky nekompromisní střele Senegalce Sy Babacara – 1:0. V Příbrami celek FC Silon přišel o nabytý náskok už po dvou minutách, a také tentokrát se s ním „mazlil“ jen velice krátce. V 54. minutě zahrávali Pražané trestný kop, Kotek Beranovu technickou střelu neudržel pod kontrolou a dorážející Kopáček srovnal na 1:1. A protože už další minuty utkání žádnou vyloženou příležitost ani na jedné straně nevygenerovaly, došlo na dělbu bodové kořisti.

„Jsem samozřejmě zklamaný,“ hořekoval po utkání kouč Táborska Radoslav Kováč. „Znovu jsme se dostali do vedení, ale pár minut na to ztratíme koncentraci a necháme soupeře naprosto zbytečně vyrovnat. Máme poměrně zkušený tým na to, abychom uměli hrát zápas na nulu vzadu, ale bohužel se nám to znovu nepodařilo,“ konstatoval lodivod Jihočechů.