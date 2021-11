Se dvěma varnsdorfskými věžemi se v nedělním mistrovském utkání Fortuna: Národní ligy pral táborský útočník Adam Provazník. Fyzický kontakt s urostlými stopery byl pro něho velmi těžký. Když se však od nich odpoutal, byl úspěšný. V remízovém utkání s Varnsdorfem se mu podařilo utěšenou střelou zhruba po půlhodině hry srovnat skóre na 2:2. To na ukazateli svítilo až do konce duelu.

Adam Provazník při utkání s Varnsdorfem (vpravo). | Foto: Tomáš Danko

Máte za sebou remízové utkání s Varnsdorfem. Hosté ze Šluknovského výběžku byli v karanténě. Co jste čekali od jejich výkonu, fyzické kondice?

„Určitě se každý jejich hráč připravoval individuálně sám doma tak, aby v zápase mohl podat stoprocentní výkon. Takže očekávání byla taková, že budou připraveni stejně jako v minulých zápasech a karanténa je nijak moc neovlivní.“

Nemohli jste Varnsdorf trochu podcenit právě v domnění, že nebude rozehraný, že jeho hráči stáli?

„Druhá liga je tak vyrovnaná, že ani první tým tabulky nemůže podcenit posledního. To znamená, že soupeře jsme jednoznačně podceňovat nemohli a nepodcenili.“

Jaké jste měl myšlenky, když váš tým prohrával v deváté minutě 0:2?

„Prohrávat zápas takhle brzy není příjemné, ale dokázali jsme se z toho vzpamatovat a potom naše hra měla dobré úseky, což potvrzují naše vstřelené góly.“

Co bylo potřeba na hřišti změnit, aby náskok soupeře nenarostl ještě více?

„Stále to byl jen začátek zápasu, takže důležité bylo se zklidnit a hrát jako kdyby se nic nestalo a samozřejmě vstřelit kontaktní gól, což se nám povedlo.“

Vy jste na hrotu útoku podstupoval souboje s obrovitým stoperem Kouřilem, který je o hlavu vyšší. Jak fyzicky náročné to bylo, jak jste si proti němu zahrál?

„Ve vzduchu měli oba stopeři Kouřil a Hušek proti mně navrch, a proto je možná škoda, že jsme v nějakých úsecích hry nehráli více po zemi, kde bych měl určitě zase navrch já.“

Nevolilo Táborsko až moc často dlouhé nákopy, takové míče varnsdorfští stopeři Kouřil a Hušek snadno sbírali? Jak moc vás trenéři nabádali hrát po zemi?

„Cílem bylo hrát více po zemi, ale celý zápas tak hrát nejde a někdy jsme si museli pomoct dlouhým míčem. Někdy to vyšlo, někdy ne.“

Vaši spoluhráči Boula a Plachý zařídili zdařilou kombinací snížení na 1:2. Byla jejich akce jasným receptem, jak překonat obranu soupeře?

„Boulis se šikovně dostal k míči ve vápně a našel volného Pítrse, který dokázal těžkou střelu hezky trefit a umístit. Pěkná akce.“

Na 2:2 jste srovnal nádhernou střelou vy. Tak nám popište, jak moc jste mířil, co jste zamýšlel, jak k vám přišel míč?

„Díky. Zamýšlel jsem to přesně tak, jak to skončilo. Převzal jsem si míč od Boulise a střelou jsem to dokázal trefit.“

Proč už se Táborsku nepodařilo vsítit třetí branku a zvítězit?

„Momenty, které mohly skončit gólem, tam určitě byly, možná nám chybělo víc klidu ve finální fázi a možná i trošku štěstí.“

Považujete konečnou remízu za spravedlivou?

„Jasně, že jsme chtěli vyhrát, ale podle průběhu hry za tenhle zápas bod bereme. Myslím si, že je spravedlivý.“

Teď následuje reprezentační pauza. Máte tyto přestávky v soutěži rád?

„Já osobně to rád nemám, nejradši bych odehrál všechny zápasy v kuse a potom si dal chvíli volno.“