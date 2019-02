Po přípravném zápase v Písku, kde Táborsko vyhrálo 3:0, odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.



Jak došlo k tomu, že místo na Střeleckém ostrově jste se do zimní přípravy hlásil u Jordánu? Zaskočilo vás to?

Ani ne, já už po skončení podzimní sezony o nějakém hostování uvažoval. I já sám cítil, že bych potřeboval nějakou změnu. A když se naskytla možnost jít do Táborska, rozhodl jsem se, že to zkusím a pomůžu na jaře Táborsku k záchraně.



Hlavním důvodem ke změně dresu bylo to, že jste se po svém zranění v Dynamu nedostával tak často na hřiště?

Jasně. V Dynamu bylo velice těžké se znovu vrátit do základní sestavy, protože jsme vyhrávali skoro každý zápas a sestava se tudíž zákonitě neměnila. Já po svém dlouhém zranění potřeboval herní praxi, a proto jsem nakonec zvolil možnost odejít na hostování do Táborska.



Budete do Tábora dojíždět?

Když jsem se v Táborsku dohodl na svém působení, vybavil jsem si v Táboře také bydlení. Každý den cestovat sto dvacet kilometrů se mi nechtělo. Navíc z Budějovic do Tábora je to cestování poněkud komplikovanější.



V Táborsku jste absolvoval prakticky celou zimní přípravu, jaká byla?

Mám z přípravy dobré pocity. I první přípravné zápasy jsme hráli super, v Tipsport lize porazili Brno i Znojmo a v přípravě jsme pak vyhráli taky s Příbramí. Naopak třeba zápas s Benešovem nám nevyšel, ale vcelku přípravu vidím pozitivně a doufám, že i v soutěži se nám bude dařit.



Příslibem byla i v Písku první čtvrthodina zápasu, kdy jste hráli velice dobře. Souhlasíte?

Začali jsme výborně, hráli jsme v pohybu a měli i plno šancí. Jenže jsme dali jen jeden gól a ve druhé části první půle šel náš výkon dolů.



Premiéru v týmu si odbyl exboleslavský Valenta, jak se vám s ním ve středové řadě hrálo?

Je to výborný hráč, má za sebou spoustu prvoligových startů a tudíž taky hodně zkušeností. Takový fotbalista je pro mužstvo vždycky velice důležitý.



Do jarní části sezony Táborsko půjde s jasným cílem druhou ligu zachránit. Věříte, že se vám to povede?

Jak už jsem řekl, ze svého působení tady mám zatím jen dobré pocity. V záchranu tudíž pevně věřím.



Budete na dálku držet palce i Dynamu, které naopak bude na jaře hrát o postup?

Samozřejmě! Já stále jsem hráčem Budějovic a nevím, co bude za ten půlrok, na kdy mám hostování v Táborsku. Klukům z Dynama budu určitě držet palce a věřím, že se jim podaří do ligy postoupit.