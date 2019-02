Po přípravném zápase Dynama s Blau-Weiss Linec (3:1), do něhož naskočil už s podepsanou smlouvou v Dynamu, odpovídal 25letý Patrik Brandner na dotazy Deníku jižní Čechy.



Jak došlo k tomu, že jste se přesunul z Prahy do jihočeské metropole?

Na začátku měsíce mi volal pan Vozábal, že se dozvěděl, že jsem volný hráč a zda bych to tudíž nechtěl zkusit tady. Já souhlasil a dohodli jsme se, že pojedu s mužstvem na soustředění do Chorvatska a pak že se uvidí. Po návratu jsme se dohodli na přestupu a já podepsal smlouvu na dva roky. Doufám, že ke spokojenosti obou stran, že postoupíme a mně že se tady bude dařit. Budějovice mají letos velké ambice jít do ligy a pro mě je angažmá tady velkou výzvou.



V Chorvatsku jste si i poprvé za nový klub zahrál.

Prvně jsem si tam v novém působišti i zatrénoval a odehrál jsem tam na turnaji všechny tři zápasy.



A v nich dal i dva góly, ne?

Je to tak, povedlo se mi ve třech zápasech dát dva góly a doufám, že se mi bude střelecky dařit i nadále.



Během toho týdne v Chorvatsku jste se jistě se svými novými spoluhráči zvládl taky seznámit, moc kluků jste v Dynamu asi neznal.

Neznal jsem tu vůbec nikoho, já ve druhé lize předtím nehrál, ale tady je parta dobrá, kluci mě vzali v pohodě. V tom problém nebude.



Po návratu z Chorvatska jste uspěli i doma s Lincem. Jak jste ten zápas viděl?

První půle byla z naší strany určitě lepší, v té druhé už to tak optimální nebylo, ale důležité je, že jsme pak přidali dva góly a zápas jsme dokázali vyhrát Měli jsme i další šance, taky já mohl dát gól, ale brankář mi to chytil. Hlavní je, abychom na vítězné vlně jeli i v soutěži.



Začátek na jaře ale nemáte zrovna jednoduchý – začínáte ve Vlašimi, nato znovu ven do Prostějova a doma na úvod s Brnem, které určitě také má postupové ambice…

Je to těžký los, myslím si ale, že máme kvalitu i sílu na to, abychom i tak těžký rozjezd zvládli a třeba i všechny ty tři první zápasy vyhráli.



Nehledě na to, že střetnout se stejně musíte se všemi mužstvy, ne?

Přesně tak. Pokud chceme postoupit, musíme s každým chtít uspět.