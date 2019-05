České Budějovice, Tábor – V předposledním kole II. ligy fotbalisté Dynama potěšili své fanoušky výborným výkonem a jasnou výhrou s Varnsdorfem 3:0.

Fotbalistům Dynama blahopřál k postupu i 90letý Miloslav šerý, jenž černobílé barvy Dynama hájil v sezoně 1947/48, kdy budějovičtí fotbalisté poprvé bojovali v I. lize. Na snímku Šerý gratuluje trenéru Davidu Horejšovi. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Po zápase černobílí převzali pohár a medaile pro vítěze FORTUNA NÁRODNÍ: LIGY, a tak se na Střeleckém ostrově slavilo a tleskalo ještě dlouho po zápase.



Své svěřence chválil i trenér David Horejš, dle něhož až na pár vteřin v úvodu zápasu, kdy brankář Staněk zneškodnil dvě velké šance hostí, měl jeho tým otěže hry pevně ve svých rukou. „V zápase jsme byli jednoznačně dominantním týmem a vyhráli jsme naprosto zaslouženě,“ vyzdvihl. „Jsem rád, že jsme se rozloučili se svými diváky takovým výkonem, okořeněným navíc i krásnými góly,“ zmínil budějovický kouč jak Provodův únik, tak Havlovy nůžky. „Jediné, co tomu zápasu chybělo, že nepřišlo víc diváků,“ litoval.



Ale těch půl druhého tisíce fanoušků, kteří v sobotu na Dynamo zavítalo, si zápas patřičně užívalo. „Tu slávu po utkání jsme si užívali i my,“ usmíval se trenér Dynama a dodal, že jako hráč postup zažil už dvakrát, v roli trenéra si to ale užíval prvně. „A moc si toho vážíme, postup a ta sláva kolem, to byla za celou tu sezonu pro nás všechny sladká odměna,“ ocenil.



Hosté z Varnsdorfu patří ve II. lize do horní poloviny tabulky a ještě dlouho na jaře usilovali o postup do baráže o I. ligu. „V úvodu jsme měli možnost otevřít skóre zápasu, ale dvě šance rychle po sobě jsme nedotáhli do konce,“ mrzelo trenér Davida Oulehlu, dle něhož se o výsledku rozhodovalo ve velkém vápně. „Tam byli domácí daleko nebezpečnější, přesnější a kvalitnější. Tam se rozdíl v kvalitě mezi oběma mužstvy jasně ukázal,“ konstatoval kouč hostí.



Podobně viděl zápas i bek hostí Petr Heppner, po jehož ruce ve vápně Kladrubský zvýšil na 2:0. „My věděli, že Budějovice jsou výborné na míči a hrají kombinační fotbal, chtěli jsem jim sebrat míč při kombinaci a z obranné fáze jít rychle do útoku. Vycházelo nám to, ale nedokázali jsme se prosadit před vápnem a měli jsme strašně málo střel. V tom nás Budějovice předčily, a proto patří na první místo zaslouženě.“



Po sobotním zápase hráči Dynama i další lidé kolem týmu měli i společné posezení. „Máme objednanou restauraci a těšíme se na to. Za celou tu sezonu si to zasloužíme,“ podtrhl Horejš, jehož svěřence čeká v sobotu ještě poslední kolo v Třinci. „I tam se chceme rozloučit kvalitní hrou, potom máme jen dva týdny volna a už nám začne příprava na první ligu. Toho, že jsme se mezi elitu vrátili, si moc vážíme. Čeká nás těžká práce, ale věřím, že se i na první ligu připravíme neméně dobře jako na tuto sezonu,“ uzavřel David Horejš.



Zatímco na Střeleckém ostrově se v sobotu ještě dlouho po výhře s Varnsdorfem slavilo, u Jordánu panovalo v sobotu velké zklamání.



Přitom se také na stadionu v Kvapilově ulici mohlo slavit – pokud by Táborsko v utkání se Sokolem uhrálo tři body, mělo by vzhledem k porážce Znojma záchranu jistou! S cílem uhrát tři body tým Táborska také do zápasu šel: „Nic jiného než tři body pro nás neexistuje,“ burcoval své svěřence před sobotním zápasem trenér Karel Musil.



Motivaci ale měl i Sokolov, který před zápasem také ještě neměl záchranu v soutěži jistou. „Táborsko v posledních dvou zápasech získalo čtyři body po výhře ve Znojmě 3:2 a remíze doma s Pardubicemi, když ze stavu 0:3 srovnalo na 3:3,“ upozorňoval na klubovém webu trenér Vítězslav Hejret, že hráči Táborska ve dvou posledních kolech dali šest gólů. „V obou utkáních hráli kombinační ofenzivní fotbal, což jim přineslo efekt v podobě bodů,“ dal kouč Sokolova dopředu najevo, že v Táboře zřejmě vsadí na pevnou obranu.



Což se stalo, Sokolov udržel v Táboře čisté konto a slavil záchranu, zatímco o osudu Táborska rozhodne až poslední kolo, v němž ohrožené týmy hrají shodně venku: Táborsko (25 bodů) v Hradci, Znojmo (25) ve Varnsdorfu a Žižkov (24 b.) v Chrudimi.



Táborsko přes bolestnou prohru se Sokolovem má záchranu dál ve svých rukou, protože ze všech tří ohrožených mužstev má nejlepší bilanci vzájemných utkání.