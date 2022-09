Jaroslav Kučera, trenér Kaplice B: „Soupeř přijel v mírně oslabené sestavě, což se na průběhu první půle projevilo. My vstoupili do utkání aktivně a vytvářeli jsme si šance, které jsme postupně proměňovali. Do druhé půle Frymburk pozměnil rozestavění, když zkušeného Budíka dal do středu hřiště, čímž eliminoval naši hru a nám se povedlo prosadit gólově už pouze jednou. Celému týmu bych chtěl poděkovat za zodpovědný a kvalitní výkon.“

Václav Čábela, trenér Frymburku: „V Kaplici jsme podali nejhorší výkon sezony, a proto jsme zaslouženě prohráli. Máme problém se zraněním několika klíčových hráčů a na hře je to znát. Můžu pochválit Lukáše Řepu, který v patnácti letech hrál výborně. Příště by se do sestavy mělo vrátit pár marodů, tak snad už zabereme a urveme nějaké body.“

Branky: 15. a 38. Aibl, 16. Štrbačka, 88. Bárta. Rozhodčí: Hnilička – Večerník, Brt. ŽK: 1:0. Diváci: 111.

SK Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou 11:0 (5:0)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Anglický týden nám svědčí a po vítězném středečním pohárovém utkání s Protivínem jsme dokázali i v sobotu porazit doma Boršov, a to rozdílem několika tříd. Dát jedenáct branek, to už se ani nevidí. Střelecky se prosadil J. Šebelka, který vstřelil čtyři góly. Hráči předvedli velmi dobrý výkon a zaslouží pochvalu. Nyní nás čeká třetí tým tabulky Ledenice a ve středu 28. září od 16 hodin přivítáme doma v dalším pohárovém kole tým Lišova.“

Branky: 13., 19., 26. (pen.) a 40. Šebelka, 57. a 89. Král, 62. (pen.) a 74. Persán, 22. Matúš, 50. Zajíc, 81. Sláma. Rozhodčí: P. Šťastný – Tauber, Marek. ŽK: 1:1. Diváci: 40.

Slavoj Ledenice – Sokol Chvalšiny 1:1 (1:1)

Peter Fábián, trenér Chvalšin: „Opět musím přijít s doznáním, že před zápasem u mě panovaly obavy. Ledenice jsou rozjeté, hlavně doma, navíc nás opět sužovala neúčast klíčových hráčů a nasazeni museli být někteří se zdravotní indispozicí. Pavel Postl zápas do střídání odehrál s horečkou a Michal Postl s Petrem Zwifelhoferem stále nejsou fit po svých zraněních. V prvním poločase jsme ale ukázali, že fotbal hrát umíme. Vytvořili jsme si několik šancí, dobrých kombinací a kdybychom k přestávce odcházeli s vedením 3:1, nikdo by se nemohl divit. Druhá půle ale byla z naší strany diametrálně odlišná. Neudrželi jsme míč, tropili jsme zbytečné chyby a soupeře tak dostávali do hry, a ten nás brzy začal přehrávat. Zejména díky našemu brankáři Cábovi a jeho důležitým zákrokům jsme již více neinkasovali. I přesto se náš tým dokázal s tlakem Slavoje vypořádat. Ukázal se náš charakter i naše bojovnost. Někdo si může pokládat otázku, zda remíza není málo, ale na hřišti Ledenic se body rozdávat nebudou, takže my jsme s uzmutým bodem spokojeni. Remíza je spravedlivým výsledkem, soupeř měl silný a kvalitní tým. Až na pár výjimek byl zápas odřízen dobře, za to děkuji rozhodčím i hráčům. Jak našim, jak domácím. Utkání se odehrálo celkem čistě bez zákeřností a těch pár faulů ve hře jistě všichni skousneme. Dobrý pocit jsem měl i z místních fanoušků, kteří i přes emoce během zápasu po jeho ukončení přišli a podali nám ruce s pochvalou za hru, kéž by takových bylo více. Už se těším na příští domácí zápas. Tentokrát nás čeká Mladé a my bychom rádi samozřejmě navázali na své výkony. Chceme udělat našim fanouškům radost a vybojovat všechny body, byť jsme si vědomi kvalit příštího soka.“

Branky: 25. Babka – 37. Fučík. Rozhodčí: Bartůněk – Ernst, Feitl. ŽK: 2:1. Diváci: 88.

Spartak Trhové Sviny B – SK Větřní 3:1 (2:0)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Zápas jsme vůbec nezvládli a podali takový výkon, že jsme na bodový zisk ani pomýšlet nemohli. Nefungovalo nic, co nám šlo v předchozích zápasech. Najednou se obránci nebyli schopni zajišťovat, byli jsme ve špatném postavení a dokonce jsme chtěli hrát i nějaký ofsajd systém, který jsme nehráli a nikdy jsem to ani po hráčích nechtěl. Dopředu jsme si nebyli schopni třikrát přihrát balon, pohyb byl špatný celkově po celém hřišti. Takže soupeř nás zaslouženě porazil. My se musíme dát dohromady a vyříkat si věci, aby se takové chyby a výkon už neopakovaly. Určitě máme nějakou sílu jako mančaft, ale musíme plnit, co si řekneme. A ne že si na hřišti budeme dělat, co chceme.“

Branky: 36. a 54. Kodras, 15. (pen.) Tuscher – 89. Churan. Rozhodčí: Klimeš – Pojar, Vidiečan. ŽK: 2:1. Diváci: 30.

Sokol Olešnice – FC Velešín 5:3 (4:1)

Stanislav Šálek, kapitán Velešína: „Nastupovali jsme s myšlenkami, že bychom mohli uhrát nějaký lepší výsledek, což se nám bohužel nepovedlo. Začátek byl z naší strany katastrofální a po 18 minutách jsme prohrávali 0:3. Těsně před přestávkou jsme vstřelili kontaktní gól, ale vzápětí jsme inkasovali počtvrté. Dr druhé půle jsme šli s tím, že nemáme co ztratit. Povedlo snížit na 3:4, ale pak jsme dostali pátý gól a bylo po zápase, protože už nebyla vůle. Soupeři gratuluji ke třem bodům.“

Branky: 14., 18. a 45. Lenk, 10. a 79. Horelica – 54. a 67. (pen.) Šálek, 44. Zimek. Rozhodčí: Ondra – Vilhelm, Hájek. Bez karet. Diváci: 50.