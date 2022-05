Záměrem tohoto projektu v rámci UEFA je možnost měření sil talentovaných amatérských fotbalistů, kteří ve své fotbalové kariéře neměli možnost se stát profesionálními hráči. Vrcholem pro nejúspěšnější amatérské týmy jsou pak mezinárodní kvalifikace a mistrovství Evropy amatérských výběrů, kterého se zúčastní nejlepší regiony v Evropě. Kvalifikace i samotné mistrovství Evropy mají stejnou propagaci a organizaci jako jiná mistrovství, třeba kategorie U19.

Krajská reprezentace pro amatéry je tvořena hráči, kteří nikdy v kariéře nehráli pod profesionální smlouvou. Všichni nominovaní mohou působit nejvýše v divizi.

Ohlasy z jihočeského fotbalového krajského přeboru

„Myslím, že je to velice dobrá myšlenka,“ říká předseda Jihočeského fotbalového svazu Tomáš Pintér. „Zvlášť, když se turnaje účastní všech čtrnáct krajských výběrů. Dříve tomu tak nebývalo. Hrály třeba jen čtyři. Ale před lety Jihočeši vyhráli národní kolo a zúčastnili se mezinárodní kvalifikace v Izraeli, což byl pro všechny velký zážitek,“ připomíná.

Pozitiv ale vidí na Regions Cupu více. „Je to především ocenění práce v klubech, když pak mají svého kluka ve výběru. A hráči se pak i k sobě na hřišti chovají lépe, pokud mají nějaké vazby ze společného týmu. To je náš cíl. Budovat fotbalovou komunitu, být pospolu a zlepšovat prostředí,“ zdůrazní.

Sestavení výběru si vzal manažersky na starost Karel Musil ve spolupráci s trenérem Václavem Dominem. „Hráče od první A třídy až po divizi jsme pečlivě monitorovali a uspořádali jsme dva přípravné kempy. Ale byly tam i nějaké porodní bolesti. Ne všechny kluby mají v oblibě krajský svaz, jiné zase nechtějí pouštět své hráče mimo klub,“ přiznává.

Ohlasy z fotbalového víkendu na jihu Čech - ČFL a divize

„Čím vyšší soutěž, tím nadšení z tohoto projektu klesalo. Mnohokrát jsme narazili na nepochopení a máme tak v týmu jen tři divizní hráče. Omluvenek byla celá řada. Ale rozhodně to neznamená, že by tito hráči měli do týmu zavřené dveře. Důležité je komunikovat. Věřím, že když najdeme dobré termíny, tak budou mít hráči zájem reprezentovat náš kraj. Děkujeme klubům, které své fotbalisty uvolnili. Věřím, že je pro ně zážitek zahrát si za krajský výběr,“ je Pintér přesvědčen.

V prvním kole jihočeský výběr vyhrál v Humpolci nad domácím týmem Vysočiny 2:1, když se trefili prachatický Jan Hušek a Martin Šíma z Olešníka. Teď stojí v cestě ve čtvrtfinále jižní Morava.

Nominace na středeční duel – brankáři: Štefan Beránek (Č. Krumlov), Lukáš Lízal (Strakonice), obránci: Jan Pavlík (Soběslav), Jakub Kabele, Matěj Švec (oba Č. Krumlov), František Lošek (Jankov), Jakub Škarda (Jindř. Hradec), záložníci: Martin Šíma (Olešník), Jan Hušek, Marek Sedláček (oba Prachatice), Roman Mischnik (Jindř. Hradec), Zbyněk Vorel (Protivín), Roman Žůrek (Strunkovice), útočníci: Jaromír Vorel (Protivín), Jan Hoch, Jakub Říský (oba Osek), Jakub Toth (Olešník). Trenéři: Václav Domin, Roman Chlumecký a Roman Šimek.