/FOTOGALERIE/ V páteční předehrávce na výborně připraveném hřišti hostili Kapličtí ve fotbalové I.A třídě po třech výhrách v řadě horkého aspiranta postupu, roudenské Malše.

Fotbalová I.A třída: Spartak Kaplice - Malše Roudné. | Foto: Libor Granec

Spartak Kaplice - Malše Roudné 0:3 (0:1)

Branky: 17. Vogl Daniel, 73. Kadlec Viktor, 88. Kadlec Viktor.

Jaroslav Kučera a Radek Tomáš popřáli Ladislavu Kuzmovi k nedávným kulatinám.Zdroj: Libor GranecPřed úvodním hvizdem zástupci domácího oddílu předseda Jaroslav Kučera a člen výboru Radek Tomáš pogratulovali k nedávným kulatým narozeninám bývalému hráči a teď již mnoho let aktivnímu trenérovi mládeže Ladislavu Kuzmovi.

Domácí kouč Ginzel musel opět pozměnit sestavu z předchozího zápasu, když tentokráte nemohl nově počítat s Pastierem a Gutheisem. Museli tedy pomoci hráči z B mužstva, Jan Fejtek se objevil dokonce v základní sestavě.

Fotbalová I.A třída: Spartak Kaplice - Malše Roudné.Zdroj: Libor GranecO první střelecký pokus zápasu se postarali Spartakovci, ale Smolenova střela po zemi neměla šanci na úspěch. Hosté kontrovali hned v následující minutě, proti tečované Vlkově střele nemusel Říha zasahovat, míč skončil nad břevnem. Stejný hráč se o slovo přihlásil i v 7. minutě, ale zakončení z pravé strany skončilo vysoko nad brankou Spartaku. Nedlouho poté Pál na polovině hřiště vybojoval míč pro Smolena, který se pokusil z dálky zaskočit hostujícího brankáře Havlíčka, ten byl však pozorný a úmysl domácího útočníka si pohlídal. Roudenští prokazovali svou kvalitu. Po čtvrthodině hry po autovém vhazování propadl ve vápně míč až k Voglovi, ten však z dobré pozice přestřelil. V 17. minutě už favorit udeřil. Trestný kop z pravé strany zahrával Kadlec, centr bránící Smolen odvrátil za vápno k nepokrytému Danielu Voglovi, který skrytou střelou přes houštinu těl překonal brankáře Říhu – 0:1. Záhy mohli Kapličtí vyrovnat. Divoký našel rozběhnutého Vaniše, který balón po lajně zatáhl, na zadní tyči hledal Daniela, bránící soupeř mu nedopřál komfort pro zakončení a míč skončil mimo roudenskou svatyni. Ještě větší možnost vyrovnat si Kapličtí dokázali připravit ve 27. minutě. Po levé straně zatáhl balón Vaniš, zpětnou přihrávkou našel na vápně volného Smolena, který střelou z první mířil bohužel jen nad Havlíčkovu svatyni. Deset minut před přestávkou měli výhodu rohového kopu Roudenští. Kadlec kroutil míč do brány, ten zazvonil o vzdálenější tyč. V závěru prvního poločasu měli malšané dvě stoprocentní příležitosti na zvýšení skóre. V obou případech byl však proti domácí gólman František Říha. Ten nejprve po Kadlecově uvolnění vychytal Vlka a o několik minut později na něj v koncovce nevyzrál ani Šrámek.

I po změně stran si jako první vzal slovo Smolen. Po přihrávce od kapitána Pulce poslal míč pouze do připravených Havlíčkových rukavic. O několik minut později zahrával další rohový kop znovu Kadlec, opět kroutil centr do brány, v tomto případě míč orazítkoval břevno. Po hodině hry si Roudenští vypracovali další gólovou příležitost. Na konci kombinace byl Míka, Říha svůj tým opět podržel, když dokázal balón vytěsnit na rohový kop. Krátce nato na druhé straně bránící Vogl se žlutou kartou zastavil slibně se rozvíjející akci domácích jen za cenu nedovoleného zákroku a Kapličtí dostali výhodu přímého kopu. Z pravé strany točil míč do brány Vaniš, Havlíček byl u své tyče včas a míč dokázal vyrazit. V 65. minutě mohli hosté přidat druhý gól, ale nepřidali, v domácí brance byl totiž výborný František Říha. Kadlec tentokráte předložil míč do tutovky Šrámkovi, ani on na kaplického brankáře nevyzrál, a dorážející Míka v pádu poslal míč mimo tři tyče. O čtyři minuty později aktivní Goretki obral o balón Lhotského, namířil si to do vápna, zpětnou přihrávkou našel střídajícího Bendu, radost z gólu mu zmařil dalším skvělým zákrokem Říha. Uklidnění pro hosty přinesla až 73. minuta, na polovině hřiště získali balón, podnikli rychlý výpad do otevřené obrany a kanonýr Viktor Kadlec poslal míč ke vzdálenější tyči – 0:2. Definitivní podobu pak dostal výsledek dvě minuty před koncem, kdy střídající Dominik Cepák zpětnou přihrávkou našel Viktora Kadlece, který přízemní střelou prostřelil vše, co mu stálo v cestě – 0:3.

Utkání tedy skončilo dle předzápasových prognóz. Kaplické naděje na bodový zisk dlouho držel při životě výborně chytající gólman František Říha. Hosté zvítězili zcela po zásluze. I Kapličtí mohli odejít ze hřiště se vztyčenou hlavou. V oslabené sestavě podali srdnatý bojovný výkon, což ocenili i Kapličtí fanoušci.

"Na zápas s Roudným jsem z důvodu zranění postrádal kromě dlouhodobých absencí i Gutheise a Pastiera. Pomohli kluci z béčka a musím říci, že i přes porážku 0:3 jsme byli lídrovi tabulky zdatným soupeřem. Kluky musím za předvedený výkon pochválit. Semkli se a jak se říká, odjezdili to po zadku. Soupeři gratuluji ke třem bodům," shrnul utkání kaplický trenér Zbyněk Ginzel.

Autor: Libor Granec