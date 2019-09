Utkali se soupeři, které před vzájemným duelem dělily dva body a jediná pozice v tabulce. Dala se čekat vyrovnaná partie. I když tomu konečný výsledek napovídá, tak samotný obrázek hry byl poněkud odlišný…

V sestavě zelenobílých došlo oproti minulé vítězné kanonádě s Lomem ke dvěma změnám. Místo Beránka nastoupil od začátku Svoboda a nemocného Klivandu nahradil Savytskyi, který si tak odbyl premiéru v základní sestavě.

Dražice – Český Krumlov 1:1 (0:0)

V samotném utkání byla od začátku herní převaha na straně Krumlovských. Ti si vypracovali hned několik velmi dobrých šancí, ale s koncovkou byli tentokrát na štíru. Vávra pálil do tyče, z velmi dobré pozice mířil mimo Savytskyi.

Dražičtí hrozili jen ze standardek, zahrávali několik rohů, ale do vážnější šance se nedostali, a tak se po první pětačtyřicetiminutovce šlo do kabin za bezbrankového stavu.

Ani po změně stran se pak obrázek příliš neměnil. Fotbalovější slavojáci měli nadále více ze hry, ale Strapek či Tauber neměli v gólovkách seřízenou mušku.

A čtvrt hodiny před koncem přišel trest. Stejně jako při posledním vzájemném duelu na jaře se v Dražicích proti hostům pískala penalta. Střelu Hojdara z puntíku sice Trnka vyrazil, ale na dorážku už nestačil – 1:0.

V závěru slavojáci vrhli všechny síly do útoku a prakticky z poslední akce se jim podařilo srovnat. Centr z trestného kopu domácí odhlavičkovali, Kabele ale vrátil míč do šestnáctky a Tauber z úhlu prostřelil vybíhajícího brankáře Baku na výsledných 1:1.

„Soupeř v první půli vystřelil jednou na branku, ve druhém poločase se pak dostal jedinkrát do vápna a ze situace, kdy náš hráč čistě vypíchl útočníkovi míč, vytěžil penaltu. Pak už se jen odkopávalo za plot… Naštěstí jsme vyrovnali, když jsme na konci poslali všechno dopředu. Je to ovšem spíš ztráta než získaný bod,“ posteskl si krumlovský trenér Václav Domin a ještě pokračoval: „Nedávali jsme šance, což je naše chyba, ale neodpustím si poznámku na nestejný metr sudího. Poměr karet měl být úplně jiný, ale zatímco se fauly na naše klíčové hráče skoro nepískaly, tak na druhé straně to bylo úplně naopak a jen se žlutilo. Z pěti našich karet byla jen jedna za faul, ostatní přišly za reakci na vzniklé situace. Soupeř nás chtěl zaskočit agresivitou, ale to jsme naštěstí ustáli. Celý manšaft makal až do konce a byl odměněn aspoň bodem.“

Fakta – branky: 74. Hojdar – 88. Tauber, ŽK 3:5 (u hostů Trnka, Svoboda, Savytskyi, Tauber, Růžička), řídil rozhodčí Toucha, sledovalo 100 diváků.

Sestava Slavoje: Trnka – Kuna, Kabele, Švec (86. Paráček) – Svoboda, Strapek, Novák, Vávra, Savytskyi – Tauber, Růžička.

V příštím kole osmibodoví Krumlovští přivítají v souboji exdivizních celků na svém trávníku Milevsko, které aktuálně po bezbrankové remíze s Jankovem má na kontě sedm bodů. Utkání šestého kola se bude hrát v sobotu 14. září už od 16.30 hodin.