SK Mirovice – Spartak Kaplice 4:0 (2:0)

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Zápas v Mirovicích jsme nezvládli soubojově a nevyrovnali jsme se soupeři v důrazu. Domácí prokázali více vůle po vítězství a také jej dosáhli. Všechny góly jsme inkasovali do prázdné branky jako v malé kopané. Hráči by se měli zamyslet sami nad sebou a uvědomit si, jaký dres nosí. Sám jsem za Kaplici hrál a byl jsem na to náležitě hrdý! Mám pocit, že dnes je to některým hráčům fuk. A tohle mi přijde jako hlavní rozdíl v tomto utkání.“

Branky: 9. Mařík 20. Císař, 59. Janota, 69. Převrátil. Rozhodčí: Mach – Kovařík, Šíma. ŽK: 3:2 (Císař, Převrátil, Mařík – Vávra, Gondek). Diváci: 201.

Kaplice: F. Říha – Kuchař, T. Vávra, Čutka, Gondek – Daniel, Vaniš, Procházka (46. Smolen), Pastier (76. Svoboda) – Divoký, Gutheis.

FK Dolní Dvořiště – SK Planá 0:2 (0:1)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Bohužel jsme opět ztratili. Chtěli jsme poslední domácí podzimní utkání zvládnout, ale nepovedlo se to. Když to jednoduše shrnu, byl to prostě zápas blbec, kdy nám nešlo téměř nic. Hosté bránili v deseti lidech a tohle my prostě rádi nemáme a nedokázali jsme se s tím vypořádat. Teď jedem do Vodňan, které jsou v tabulce před námi. Tam nemáme co ztratit a můžeme jen překvapit. Doufám však, že tam nějaký ten bod vyválčíme.“

Branky: 35. Hotový, 52. Šteyer. Rozhodčí: Mráz – Valeš, Handšuh. ŽK: 6:1 (Urazil 2, Fořter, Doucha, Kubík, Krenauer – Kitzler). ČK: 1:0 (90. Urazil). Diváci: 100.

D. Dvořiště: Jirkal – Pecha, Krenauer, Fořter, Mac Tesař (6. Smolen) – Michael Tesař, Doucha (46. Tichý), Micák, Urazil, Štifter – Kubík.