/FOTOGALERIE/ Souboj dvou týmů, které ještě nemají jistotu záchrany, nabídl sobotní program fotbalového krajského přeboru. V souboji Semic se Strakonicemi fanoušci gól neviděli.

Ftbalový KP: Semice - Junior Strakonice 0:0. | Foto: Jan Škrle

AL-KO Semice - Junior Strakonice 0:0

ŽK: 2:3 (Valach a J. Keclík - Bílý, Míčka a Rybák. Rozhodčí: Mach - Pečenka, Jarolím. Diváci: 120.

Sestava Strakonic: Lízal – Jandera, Smola, Kafka, Rybák – Zahrádka (33. Pomej), Míčka - Štoger (90. Linhart), Bílý, Máška - Krejčí.

Hosté se museli obejít z důvodu zranění bez několika tradičních hráčů, které nahradili mladíci z dorostu a hráči, kteří nedostávali tak velku minutáž. Svoji novou roli ale zvládli velmi dobře. Domácí v prvním poločase měli mírnou převahu jen díky výškové převaze, ale jejich zakončení buď šlo nad, nebo vedle Lízalovy branky a ani hosté svoji koncovku neměli přesnou. Druhý poločas si hosté v první dvacetiminutovce vytvořili tlak, ale nedokázali přesně zakončit. Poté se hra vyrovnala a protože koncovka obou týmů nebyla dobrá, tak utkání skončilo bez gólů, což dokazuje statistika střel na bránu 1:1. S remízou jsou spokojenější hosté.

"Vypadlo nám z důvodu zranění a nemocí osm hráčů, což jsme museli řešit ještě s předstihem. Lepili jsme to, jak se dalo. Hned na začátku zápasu se zranil kapitán Zahrádka a na hřiště za něho šel další dorostenec Pomej. Dva dorostenci, kteří měli v nohách skoro celý dopolední zápas své kategorie, nastupovali již v základu. V souhrnu všech těchto věcí jsme z venka přivezli dobrý bod. Věřím, že se brzy uzdravíme a doma to bude zase za tři body. Šestý zápas v řadě jsme neprohráli, kluci to odmakali. Bod zkrátka bereme," komenttoval utkání strakonický trenér Tomáš Čakrt.