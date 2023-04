Pouze dva celky z Českokrumlovska zasáhly o víkendu do programu fotbalové I.B třídy. Ostatní zápasy byly z důvodu podmáčených hřišť odloženy.

Sokol Chvalšiny - Ledenice 2:4 (0:1). | Foto: Sokol Chvalšiny

Chvalšiny - Ledenice 2:4 (0:1)

Branky: 46. Kaprál Radovan, 77. Rychtář Vladimír - 40. Maxa Tomáš, 61. Maxa Tomáš, 72. Maxa Tomáš (pen.), 87. Maxa Tomáš.

"Věděli jsme, že k nám dorazí silný soupeř, který na jaře ještě neprohrál a minimálně inkasoval, přesto jsme sami sebe nezatracovali a věřili, že můžeme slibný výsledek uhrát. A také jsme tomu šli naproti, jenomže nás neustále brzdí naše smůla v zakončení, což vygradovala neproměněná penalta už ve čtvrté minutě. Šance s jasně gólovými parametry jsme jen během první půle měli minimálně čtyři a kdyby se nám je podařilo využít, věřím, že by bylo rozhodnuto. Jenomže stejně tak, jako tomu bylo v případě Boršova a Sedlece, zůstali jsme v koncovce neefektivní a z jediné střely na bránu vykřesaly Ledenice zásluhou Maxy gól do šatny a poločasové hubené vedení," komentoval první poločas vedoucí domácího celku Imrich Hrabovský.

"Do druhé půle jsme vstoupili tak, jak jsme si představovali. Vyšlo nám střídání a prakticky okamžitě jsme hubené manko vymazali, když se Kaprál trefil po minutě na hřišti. Naděje na obrat nám ovšem sebral Maxa, jenž nám hodně zatápěl a kromě svého druhého zásahu proměnil i penaltu. Do zápasu nás vrátil Rychtář po svém snížení na 2:3 a ten samý hráč byl blízko brzkého vyrovnání, jenže při nás opět nestála ona potřebná špetka štěstí a zápas by se mohl vyvíjet jinak. Poslední slovo si poté vzala ledenická patnáctka a svou čtvrtou trefou podtrhla na góly bohaté utkání, z něhož jsme opět vyšli jako poražení. Ledenické vítězství ve velké míře stálo na dobře chytajícím Cempírkovi a téměř nezastavitelném Maxovi," doplnil ke druhému oločasu Imrich Hrabovský a pokračoval: "My musíme odehrané zápasy hodit za hlavu. Do Mladého v příštím kole pojedeme s myšlenkou zvítězit a sám jsem přesvědčen o tom, že svou šanci máme, pokud budeme úspěšnější v koncovce, kde se nám prozatím nedaří. Potřebujeme se chytit, naši střelci potřebují zvýšit své sebevědomí a sami jsme se přesvědčili o tom, že herní převahu si dokážeme vydobýt i nad týmy z opačného pólu tabulky."

Velešín - Olešnice 0:5 (0:1)

Branky: 28. Lenk Lukáš, 59. Lenk Lukáš, 73. Vrkoslav Roman, 78. Lenk Lukáš, 83. Vrkoslav Roman.

Utkání podobné těm předchozím. Hráči Velešína jsou schopni po určitou dobu držet se soupeřem krok, ale pak se jejich hra sesype jako domeček z karet. Tentokrát navíc dohrávali od 48. minuty o deseti a soupeři tak vítězství ještě více ulehčili.