Cenné a nečekané vítězství ze hřiště vedoucího Boršova si přivezly Chvalšiny, deset gólů a výhru domácího celku viděli diváci v Dolním Dvořišti. Okresní derby mezi Zlatou Korunou a Větřním vítěze neurčilo, remízu si připsal i druhý Frymburk v souboji s béčkem Trhových Svinů. Loučovice se z Hrdějovic vrátily s prázdnou.

Spartak Trhové Sviny B – Šumava Frymburk 2:2 (2:1)

Stanislav Matuš, trenér Šumavy Frymburk (2.): „Zápas nabídl od začátku svižný a vyrovnaný fotbal. Jako první jsme inkasovali my, ale podle mého si soupeř ve vápně přistrčil míč rukou a pak zavěsil k tyči. Druhý gól domácích padl po naší hrubé chybě, kdy jsme nechali po rohovém kopu na hranici malého vápna neobsazeného protihráče, jenž balon střelou o břevno nekompromisně uklidil do sítě. Ještě do přestávky se nám povedlo snížit. Mertl utekl po křídle a jeho centru ve skluzu dorazil do branky Budík.V první půli jsme nehráli špatně, ale bohužel jsme dostali dva zbytečné góly. I po přestávce se začalo v rychlém temp a v 67. minutě se nám podařilo vyrovnat zásluhou Šíslera, když nám po dlouhé době vyšel nacvičený signál. Myslel jsem, že soupeře dorazíme, ale bylo to přesně naopak. Nebýt kouzlícího brankáře Marka Vítka, jenž v závěru při velkém tlaku soupeře zlikvidoval minimálně tři tutovky, tak jsme se vraceli s prázdnou. Bod bereme všemi deseti.“

Branky: 29. Kurali, 37. Brožka - 40. Budík, 67. Šísler. Rozhodčí: Vítek - Kadlec, Mareš. ŽK: 0:4. Diváci: 120.

SK Zlatá Koruna – SK Větřní 2:2 (1:1)

Jan Prener, trenér SK Zlatá Koruna (11.): „Zápas měl dobrou úroveň, nechybělo mu nasazení a tím pádem ani spád. První půle byla vyrovnaná herně i výsledkově. My šli do vedení v 26. minutě po trefě Fucimana, hosté srovnali krátce před pauzou. Začátek druhé půle nám vyšel a deset minut soupeř hasil, co se dalo. Byla velká škoda, že jsme v té době nedokázali skórovat. Nicméně v 71. minutě se trefil Šebelka a pro nás příznivý stav vydržel až do 85. minuty. Potom však přišlo naše druhé zaváhání a Větřní srovnalo. Velká škoda, tři body byly hodně blízko. Chybělo pět minut do konce, a to by se už mělo udržet. Ale jinak to byl určitě jeden z našich lepších výkonů. Od toho se musíme odrazit a příště už naplno bodovat.“

Vlastimil Sulzer, trenér SK Větřní (5.): „Věděli jsme, že nás ve Zlatce nečeká nic lehkého. Domácí mají kvalitní kádr, ač se jim poslední kola příliš nevedlo. Zápas přinesl bojovný fotbal s řadou hezkých akcí na obou stranách. Svůj tým pochválím za bojovnost. Přestože jsme dvakrát museli dotahovat manko, nesložili jsme zbraně a výsledkem bylo vyrovnání v 85. minutě. Remíza je podle mého názoru spravedlivá. O branky se podělili Podskalský a Gutheis.“

Branky: 26. Fuciman, 71. Šebelka - 43. Podskalský, 85. Gutheis. Rozhodčí: Novotný - Švec, Kemény. ŽK: 4:1. Diváci: 48.

Slavoj Hrdějovice – Vltavan Loučovice 3:2 (1:1)

Martin Hüttner, kapitán Vltavanu Loučovice (8.): „Na začátku jsme měli dvě šance my, pak si příležitosti vytvořily Hrdějovice a tu třetí proměnily. Těsně před přestávkou Toman vyrovnal a od druhé půle jsme čekali ještě víc. V ní zase každý chvilku tahal pilku, bohužel jsme během pár minut dvakrát propadli při standardních situacích a dostali dva góly hlavou od zřejmě nejmenšího hráče na hřišti. Snažili jsme se s tím ještě něco udělat, ale sudí si dal bedlivý pozor, abychom náhodou nevyrovnali.“

Branky: 70. a 74. Granov, 17. Pavel - 44. Toman, 84. Havierník. Rozhodčí: Picka - Rous, Hora. ŽK: 2:4. Diváci: 49.

FK Dolní Dvořiště – TJ Sedlec 6:4 (2:3)

Štefan Bršťák, trenér FK Dolní Dvořiště (7.): „Po dvou ztrátách jsme chtěli opět naplno bodovat. To se nám nakonec povedlo, i když se vítězství nerodilo lehce. V první půli naše aktivita skončila po vedoucím gólu Zemana. Najednou jsme přestali hrát a soupeř nás začal přehrávat. Při našem nedůrazu a špatném řešení situací jsme inkasovali a poločas prohráli 2:3. V kabině jsme si něco museli říct, ale věřil jsem, že máme sílu to otočit. A nástup do druhé půle byl excelentní. Během dvaceti minut jsme dokázali rozhodnout a za to před kluky smekám. Pro diváky to musel být parádní zápas a ke kvalitě samozřejmě přispěli i soupeř, jenž hrál velmi dobře. Chválím celý tým, ale vyzdvihnu Tadeáše Zemana. Na němž je vidět, že chce a dává góly. Po roční pauze se před touto sezonou vrátil ve velkém stylu.“

Branky: 9. a 46. Zeman, 26. Fořter, 54. Štifter, 62. Kříž, 63. Kubík - 21. Pešek, 23. Koňarík, 40. Koch, 87. Zíka. Rozhodčí: Mráz - Muzika, Jelínek. ŽK: 3:1. Diváci: 35.

FK Boršov nad Vltavou – Sokol Chvalšiny 1:3 (1:0)

Zdeněk Čarek, trenér Sokola Chvalšiny (10.): „My věděli, že Boršov má v týmu skvělé hráče a nebude to snadné. Nikam jsme proto nechvátali, hráli zezadu a čekali na chyby soupeře. Zkraje jsme měli dvě šance, ale Kaprál je nevyužil. Naopak, když my v 33. minutě udělili chybu, domácí ji hned potrestali. O přestávce jsme si řekli, že budeme hrát stále stejně a trpělivě vyčkávat na příležitosti. A vyplatilo se. V 63. minutě jsme vystihli domácí rozehrávku, následovalo několik rychlých přihrávek a Sluka vyrovnal. O tři minuty později vypíchl Fučík balon stoperovi a poslal nás do vedení. Stejný hráč si podobně počínal i v 74. minutě, když pojistil naši výhru.“

Branky: 33. Pokorný - 66. a 74. Fučík, 63. Sluka. Rozhodčí: Muzika - Mráz, Špelina. ŽK: 2:1. Diváci: 40.