/FOTOGALERIE/ Již v pátek bylo na programu okresní derby fotbalové I.A třídy mezi kaplickým Spartakem a nováčkem se Zlaté Koruny. Termín byl zvolen především kvůli možnosti vyšší návštěvy a tento záměr se vydařil na jedničku, když si na stadion našly cestu téměř čtyři stovky diváků. Spokojenější byli fanoušci hostů.

Fotbalová I.A: Kaplice - Zlatá Koruna 0:1 (0:1). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – SK Zlatá Koruna 0:1 (0:1)

Branka: 45. M. Král. ŽK 5:2 (Divoký, Lesňák, Kuchař, Vaniš, F. Říha – Zajíc, Šebelka). Rozhodčí: M. Pečenka – Dimitrov, Kovařík, DFA Vrzal. Diváci: 372.

Sestavy - Kaplice: F. Říha – Pastier (46. Nowak), Ješina, Vaniš, Kuchař, Pál, M. Pulec, Divoký, Daniel (76. J. Smolen), Gutheis, Fučík (65. Lesňák). Zlatá Koruna: Trnka – Beránek, Wagner, Kroupa, Zajíc, M. Král (65. Rytíř), Kroneisl, Šebelka, Persán (90. Sláma), Voráček, Konečný (89. Matúš).

Po úvodní oťukávané jako první zahrozili Kapličtí, když na hranici šestnáctky posunul Fučík míč do gólové pozice Martinu Pulcovi, ten však se svou možností nenaložil moc dobře. a gólman Trnka snadno lapil míč do svých rukavic. Zlatokorunští jasně prokatzovali, že ač jsou v této soutěži nováčkem, tak se svým kvalitním a především zkušeným kádrem nebudou hrát druhé housle. Ve 14. minutě domácí gólman vyboxoval na rohový kop zpod břevna povedenou ránu Persána. Po následném centru od rohového praporku se k hlavičce dostal Kroupa, ale míč mezi tři kaplické tyče nenasměroval. Jinak hosté hrozili především po rychlých kontrech do otevřené domácí obrany. Ve 24. minutě se naskytla hostům slibná možnost, kdy po Kroneislově vysunutí zatáhl míč do vápna Šebelka, ale Říha v souboji kapitánů zasahovat nemusel, když ten hostující svatyni domácích minul. O několik minut později po další brejkové situaci se do zakončení dostal znovu Šebelka, ale ze své šance nedokázal brankáře Říhu překonat. Na druhé straně mohli krátce nato otevřít skóre Kapličtí. Po křížném pasu zatáhl balón po pravé straně do vápna Fučík, zpětnou přihrávkou našel nepokrytého Kuchaře,ale jeho křižný pokus se do brány jen těsně nevešel. Pět minut před přestávkou se po centru z pravé strany do zakončení dostal hostující Persán, ale ani on proti Říhovi neuspěl. Skóre se změnilo v úplném závěru prvního poločasu. Po přetaženém centru z levé strany vpravo ve vápně Šebelka zpětnou přihrávkou oslovil nepokrytého Matěje Krále, který přesnou křižnou střelou rozjásal početnou skupinu hostujících fanoušků – 0:1.

Po třech minutách po změně stran mohli hosté odskočit na rozdíl dvou branek. Po trestném kopu z levé strany se do šance dostal Wagner, ale z malého vápna přestřelil. Spartakovci mohli nedlouho poté trestat, ale stejně jako v minulém zápase dopláceli na neproměňování vyložených brankových příležitostí. Gólman Trnka mimo bránu u brankové čáry neudržel balón, který Fučík posunul Danielovi, ten se ke střele neodhodlal, přihrál Gutheisovi, který neprostřelil bránící soupeře. K dorážce se dostal i střídající Nowak, který sice poslal míč podél brankáře Trnky, ale balon do brány nepustil bránící Kroupa. O několik chvil později zpoza šestnáctky pohotově vypálil Nowak, hostující gólman Trnka svůj tým podržel a míč dokázal vytáhnout na rohový kop. I v dalším průběhu hry se spartakovci snažili dostat do hostující obrany, ale zkušení zadáci hostů jim příliš možností nedopřávali. V 72. minutě se po autovém vhazování dostal ke střele zlatokorunský kapitán Šebelka, ale vyprášil jen Říhovy rukavice. Prakticky z protiútoku měli domácí blízko k vyrovnání. Střídající Lesňák se protáhl z levé strany do vápna do gólové pozice, křižný pokus po zemi Trnka konečky prstů vyškrábl a z dorážky neuspěl ani Gutheis. O několik minut později se do samostatného nájezdu dostal hostující Rytíř, což zdvihlo vlnu nevole u Kaplických, neboť tomu bylo po evidentním faulu na bránícího Ješinu, ale hostující útočník na kaplického gólmana v prvním případě nevyzrál a s druhým pokusem mu pomohl bránící Kuchař. Na druhé straně měli Kapličtí výhodu trestného kopu z velmi dobré střelecké pozice. Pokus Gutheise skončil pouze nad břevnem Trnkovy brány. Na druhé straně se parádní střelou prezentoval Šebelka, neméně povedeným zákrokem Spartak podržel gólman Říha. Po následném rohovém kopu se do zakončení dostal Zajíc, míč poslal pouze do břevna. Ze závěrečné snahy Kapličtí nedokázali nic vytěžit, a tak, jak už to ve vzájemných zápasech těchto dvou týmů bývá, tři body si odvezli hosté.

Utkání se hrálo před krásnou diváckou návštěvou, fanoušci obou týmů svými hlasivkami nešetřili, a tak se hrálo v parádní atmosféře. Na počet šancí zvítězili hosté, ale je třeba říct, že toto byl přesně ten zápas, kdy si prohrát nezasloužil ani jeden tým. Každý by si rozhodně přál, aby se před takovouto návštěvou a v takového atmosféře hrálo více zápasů.

"První zápas doma a opět jsme ho výsledkově nezvládli. Přijel k nám silný soupeř. Zlatá Koruna má ve svém středu hráče, kteří vesměs hráli divizi a dávají dohromady zkušený tým, což ukázali i u nás. My do toho dali všechno a přesto to na body nestačilo. Musíme dál dobře pracovat na tréninkách a věřím, že se výsledky dostaví," komentoval utkání kaplický trenér Zbyněk Ginzel.

Autor: Libor Granec