Velmi důležité vítězství si připsal Frymburk, který doma nastřílel čtyři góly do sítě Sedlece. Zbylí tři účastníci z Českokrumlovska už tak úspěšní nebyli. Chvalšiny se sice velmi statečně držely na půdě druhého Kamenného Újezdu, ale k bodovému zisku to nakonec nevedlo, Větřní dopomohlo porážkou v Dřítni soupeři k odpoutání z posledního místa, na které naopak klesly Loučovice, když neuspěly v Mladém.

FK Dolní Dvořiště – SK Zlatá Koruna 2:2 (1:2)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Brzy jsme po chybách prohrávali 0:2 a v 10. minutě jsem se bál, že je po zápase. Ale kluci začali ukazovat svou sílu a pomalu soupeře přehrávat. Odměnou nám bylo snížení ve 40. minutě. Ve druhém poločase jsme zaslouženě vyrovnali a byli jsme i blízko dokonání obratu. Zápas nakonec skončil remízou, ale myslím, že je pro obě strany spravedlivá. Utkání se muselo divákům líbit. Hrálo se nahoru, dolů s velkým množstvím příležitostí. Oba brankáři však předváděli výborné výkony. Sice jsme tímto výsledkem nejspíš ztratili šanci na druhé místo, ale i tak musím kluky pochválit. Vyzdvihnout musím Jirkala. I když asi poprvé v sezoně udělal chybu a soupeř po ní vstřelil úvodní gól, tak opět ukázal, že je minimálně na jihu Čech jedním z nejlepších gólmanů a my se o něj můžeme opravdu opřít. Teď se musíme připravit na Hrdějovice. Pokud zabodujeme, zajistíme Dolnímu Dvořišti bronz, což je nejlepší umístění, kterého kdy klub v I. B třídě dosáhl.“

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Zápas, kde se diváci nenudili, se odehrál s nasazením, brankami a velmi dobrými individuálními výkony obou brankářů. Náš vstup byl výborný a již v 10. minutě jsme vedli 2:0. Byla jen škoda, že jsme nedokázali dohrát půli bez obdržené branky. Domácí hráči se po našich úvodních trefách postupně dostávali do hry a vytvořili si několik dobrých možností, které však zlikvidoval náš brankář Trnka. Soupeř přesto dokázal v závěru první půle skórovat. Po změně stran pak přišla penalta pro Dolní Dvořiště, které z ní v 72. minutě vyrovnalo. My poté měli dvě velmi dobré příležitosti ke vstřelení branky, ale obě zlikvidoval brankář Jirkal.“

Branky: 40. Urazil, 72. (pen.) Kubík – 3. Persán, 9. (pen.) Šebelka. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Hučík – Zabilka, Adamovič. Diváci: 100.

Šumava Frymburk – TJ Sedlec 4:1 (1:0)

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Podařilo se nám dát rychle gól, když výstavní trefu předvedl už ve 3. minutě z přímého kopu Mertl. Měli jsme více ze hry a hosty do ničeho nepouštěli. Ve druhém poločase jsme náskok zvýraznili, když hned zkraje přidal uklidňující branku Budík. Jinak jsme však příliš dobře nehráli, navíc to bylo oboustranně docela nervózní, ale Sedlec toho nebyl schopný využít. My naopak přidali ještě dvě trefy, o které se podělili předchozí střelci. V úplném závěru jsme se vlastní nedůsledností připravili o čisté konto.“

Branky: 3. a 86. Mertl, 47. a 63. Budík – 90. Pešek. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Svoboda – Novotný, Holub. Diváci: 50.

TJ Dříteň – SK Větřní 5:2 (4:1)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Co k tomu říct? Každý zápas venku je jako přes kopírák. Sráží nás naše zbytečné chyby, které soupeři trestají. Doma jsme mnohem víc koncentrovaní a máme větší chuť zvítězit. Dříteň hraje o vše, a tak se taky domácí chovali. Na hřišti byli více namotivovaní. My dostaneme bůra a ještě se minimálně tři lidi zraní. Prostě bída. Doufám, že v dalším zápase doma to snad zase bude z naší strany lepší. Soupeři gratuluji k vítězství.“

Branky: 6. Moudrý, 29. Picka, 35. Švejda, 44. (pen.) Pojer, 81. Rys – 24. Vnuk, 49. Podskalský. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Hnilička – Herzog, Valeš. Diváci: 100.

Sokol Kamenný Újezd – Sokol Chvalšiny 4:3 (3:2)

Peter Fábián, trenér Chvalšin: „Do Kameňáku jsme jeli v roli outsidera s vědomím, že nemáme co ztratit, ale pouze získat. Mohli jsme soupeře překvapit a to se nám, myslím, podařilo. Odvedli jsme dobrou práci, ozdobil nás týmový výkon a roli favorita jsme místním hráčům výrazně snížili, když jsme navíc sahali po remíze a bodové dělbě. Za předvedenou hru musím pochválit všechny kluky, znovu děkuji Láďovi Lamačovi, že nám přijel pomoci, když stále nemáme k dispozici dost klíčových hráčů. Zvláštní pochvalu si však zaslouží náš mladý brankář Máťa Kamenský. Ten poprvé nastoupil v útoku a role v poli se zhostil bravurně. Dokázal šance vytvořit sobě i spoluhráčům, soupeři stěžoval defenzivní činnost a zaslouží uznání. K hlavnímu rozhodčímu se tentokrát nemohu vyjádřit kladně. Nedokázal nad utkáním držet metr, udělal z toho doslova guláš a ke konci se mu to vymklo z rukou. To se vůbec nemuselo stát, kdyby shodné situace hodnotil stejnoměrně. Výsledek vidíme pozitivně, v tomto ročníku Kameňáku nikdo nevstřelil dva góly, natož tři a nás důležitější zápasy teprve čekají. Jeden z nich hned nyní s Dřítní jako přímý souboj o udržení. Na ten se musíme pečlivě připravit.“

Branky: 20. a 31. Prokop, 11. Kubíček, 74. Černý – 16. Holas, 27. Rychtář, 59. Kaprál. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Votava – Kotnauer, Zevl. Diváci: 60.

SK Mladé – Vltavan Loučovice 4:2 (1:1)

Bronislav Bäuml, trenér Loučovic: „Konečně zápas, který se dá hodnotit. I když to výsledkově nedopadlo pro nás dobře, bylo se na co koukat. Začátek byl z říše snů, už ve druhé minutě jsme po rohovém kopu vedli, a to kluky nakoplo. Začali hrát fotbal, vytvářet si šance a dovolovat si věci, které vidím jen na tréninku. Bylo to pohledné utkání, i domácí ohrožovali naši branku, ale držel nás výborný gólman, který ani za jeden gól nemohl. Všechny čtyři branky jsme dostali po individuálních chybách, a proto jsme prohráli. I vzhledem k vítězství Dřítně nad Větřním jsme se dostali na samé dno tabulky, odkud nám pomůže asi už jen zázrak.“

Branky: 51. a 80. Moudrý, 39. (pen.) Pešek, 73. König – 2. Dudla, 72. Bäuml. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Izugrafov – Rous, Buřič. Diváci: 40.