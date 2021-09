V krajské fotbalové I. A třídě mužů došlo ve Velešíně v 7. kole na derby obou zástupců Českokrumlovska v této soutěži, kteří se však momentálně nenacházejí v optimálním rozpoložení. Zápas nakonec rozhodla jediná trefa kaplického Gutheise už po čtvrthodině hry.

Fotbalisté Velešína (v červeném) v derby krajské I. A třídy podlehli doma Kaplici 0:1. | Foto: Libor Granec

FC Velešín – Spartak Kaplice 0:1 (0:1)

Stanislav Kysela, trenér Velešína: „Vše podstatné se odehrálo už v první půli. Hosté hned zkraje zahrozili ze standardky, naštěstí střela šla vedle. Vzápětí jsme se dožadovali vyloučení jednoho z kaplických hráčů, když Kučera vypíchl soupeři balon a postupoval sám na branku, ale jeho sražení sudí ocenil pouze žlutou kartou. Rozhodující gól jsme hostům nabídli sami po chybě na půlce. V tísni jsme dávali balon dozadu, jeden z protihráčů to vystihl a utekl, zpětnou přihrávkou našel Gutheise a ten skóroval. Během pěti minut jsme to mohli otočit, když jsme se dostali do tří vyložených šancí, z nichž dvakrát míč zastavilo břevno. Ve druhém půli se hrálo spíše mezi vápny, až v závěru jsme ve snaze vyrovnat měli více nebezpečnějších akcí, ale dotáhnout jsme žádnou nedokázali. Škoda, bylo to vyrovnané utkání. Hosté byli fotbalovější, my zase měli víc šancí.“