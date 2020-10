Stanislav Matuš, trenér Šumavy Frymburk (2. místo): „Začali jsme dobře a v 16. minutě vstřelil Malina vedoucí gól. Zbytek první půle pak nabídl vcelku vyrovnaný fotbal. Po změně stran jsme poměrně záhy kopali penaltu, ale Roman Mertl ji neproměnil. Od toho momentu se nám přestalo cokoliv dařit a soupeř nás dostal pod tlak. Hrdějovice si vytvořily minimálně tři tutovky, které však náš brankář Filip Mertl dokázal s pomocí obrany zneškodnit. V 90. minutě běžel Budík sám na brankáře, jenž ho fauloval, ale ani on penaltu nedokázal proměnit. Musím přiznat, že hosté si prohrát nezasloužili.“

Branka: 16. Malina.

Rozhodčí: Trkovský - Landík, Marek. ŽK: 3:1.

SK Zlatá Koruna – FK Dolní Dvořiště 5:4 (3:1)

Jan Prener, trenér SK Zlatá Koruna (10.): „Dostali jsme brzy branku, a to už v 5. minutě, ale včas jsme na ni dokázali odpovědět dobře hrajícím Šebelkou, který dvěma góly otočil skóre. Do přestávky přidal ještě třetí trefu Fuciman. Po změně stran si jako první vytvořili šanci hosté, ale my dokázali přidat čtvrtou branku a vše nasvědčovalo tomu, že zápas bude mít klidnou dohru. Poslední čtvrthodina však byla hektická a během ní padly ještě další tři góly. Jsme rádi za tři body, ale závěr utkání jsme měli zvládnout lépe. Nyní nás čekají minimálně dva týdny bez fotbalu, ale uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet a jestli tento zápas nebyl jedním z posledních v soutěži.“

Štefan Bršťák, trenér FK Dolní Dvořiště (6.): „Do Zlatky jsme jeli minimálně pro bod. Bohužel, v den zápasu se nám prakticky rozpadla obrana. Kouba je delší dobu zraněný, Macanovič nemocný a Šrefl nemohl. A to také ukázalo, kde jsme byli zranitelní. Co se však týče ofenzivy, odehráli jsme velmi povedené utkání. Měli jsme ještě další šance, ty už bohužel gólem neskončily. Velká škoda, že to tam už nespadlo. Zápas klidně mohl skončit 6:6 a nikdo by se nedivil. Přestože jsme prohráli, kluky musím pochválit. I za rozhodnutého stavu nesložili zbraně a ukázali, že máme sílu. Hrát o pět minut déle, tak věřím, že bychom srovnali. Škoda, že se muselo hrát bez diváků, utkání by se jim určitě líbilo. Povedený výkon opět předvedl Zeman a také Štifter . Vzadu i přes obdržených pět gólů zahrál velmi dobře Krenauer. Plno útoků ještě před vápnem zastavil.“

Branky: 13. a 29. Šebelka, 38. a 79. Fuciman, 62. Persán - 4. a 86. Zeman, 73. Kubík, 80. Štifter.

Rozhodčí: Křížek - Hladík, Reitinger. ŽK: 2:1.

Sokol Chvalšiny – Malše Roudné B 2:1 (1:1)

Zdeněk Čarek, trenér Sokola Chvalšiny (8.): „Věděli jsme, že soupeř má mladý, rychlý a kvalitní tým, což se ukázalo na hřišti. Hosté nás od začátku zatlačili, ale s výjimkou 11. minuty, kdy jsme inkasovali, jsme jinak odolávali. V 37. minutě se nám povedlo vyrovnat, když Zwifelhofer zatáhl balon a Holas šanci proměnil. Druhý poločas byl spíše bojovný. Rozhodující moment přišel v 65. minutě, kdy Kaprál pronikl do vápna, byl sražený a nařízenou penaltu proměnil brankář Cába. Těsný náskok jsme poctivým výkonem uhájili, i když je třeba říci, že nevyhrál lepší, ale šťastnější tým.“

Branky: 37. Holas, 65. Cába (pen.) - 11. Skála.

Rozhodčí: Pánek - Hladík, Petroušek. ŽK: 1:2.

Vltavan Loučovice – FK Boršov nad Vltavou 1:2 (0:1)

Martin Hüttner, kapitán Vltavanu Loučovice (9.): „Od začátku zápasu byl soupeř fotbalovější a hlavně aktivnější. My byli nepřesní, působili jsme staticky, v některých situacích jako kdybychom nahrazovali nepřítomné diváky. Boršov se dostal do vedení ze standardní situace, kdy jsme nedokázali míč odhlavičkovat nebo odkopnout. Dostal se až ke Gruberovi a ten ví, co s ním. My si vytvořili šanci jedinou, ale samostatný únik Toman zakončil do brankáře. Ve druhé půli jsme byli o něco aktivnější, ale stále nepřesní. Soupeř nám daroval penaltu, kterou s jistotou proměnil Ardó. Bohužel, ani to nás nenakoplo a Boršov po dalších čtyřech minutách opět vedl. Žádný pořádný tlak jsme si v závěru už nevytvořili, a tak si body odvezli hosté.“

Branky: 70. Ardó (pen.) - 20. Gruber, 76. Řežáb.

Rozhodčí: Bumba - Rous, Večerník ŽK: 3:3.

SK Větřní – Sokol Kamenný Újezd 0:0

Vlastimil Sulzer, trenér SK Větřní (4.): „Oproti minulému týdnu jsme museli udělat mnoho změn, a to bylo znát. Soupeř byl po celý poločas lepší v kombinaci i pohybu, ovšem ani on si nevypracoval žádnou velkou šanci. Do druhé půle jsme provedli nějaké změny a hru jsme celkem vyrovnali. Hosté měli jednu krásnou střelu, ale tu bravurně zlikvidoval Hlásenský, jehož bych vyhlásil hráčem utkání, který nám pomohl získat bod a navíc udržel nulu. My zahrozili až v poslední minutě, kdy hlavičkoval Troják, ale i Dudák v hostující brance zakročil skvěle. Bod bereme. Teď musíme čekat, co bude dál s amatérským fotbalem, a věřit, že se vše uklidní a my se vrátíme ještě v roce 2020 na trávníky.“

Rozhodčí: Landík - Trkovský, Kemény. ŽK: 0:3.