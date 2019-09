V rámci sedmého kola bylo na programu derby mezi domácím Velešínem a Kaplicí. Nováčci soutěže se prozatím nacházejí na opačných pólech tabulky. Díky tomu byli více favorizováni hosté, ale například loni na podzim ještě v I. B třídě prohráli ve Velešíně o tři branky. Domácí trenér Jaroš si před zápasem mohl mnout ruce. Oproti minulému kolu a prohře v Plané mohl do základní sestavy postavit hned pětici minule absentujících hráčů. K dispozici byl brankář Ottenschläger, kapitán Pomije, Jirský, Grznárik a Mikeš. V pozici střídajícího hráče pak do zápasu zasáhl i novic ve velešínském dresu Radek Holý příchozí z budějovické Slávie. Hostující trenér do zápasu nasadil prakticky stejnou sestavu jako v minulém kole, jelikož nikdo ze zraněných hráčů se nestihl dát dohromady. Jediná změna byla mezi třemi tyčemi, když poprvé v sezóně dostal příležitost Filip Schneider.

Vstup do zápasu vyšel domácím náramně. Už ve čtvrté minutě se ujali vedení. Na levé straně dostal až moc volného prostoru Mikeš, protáhl se do vápna a po přihrávce po zemi na přední tyč skóroval zblízka důrazný Petr Fišer – 1:0. Vyrovnáno mohlo být v minutě čtrnácté, centr Vaniše odvrátili domácí zadáci jen k Divokému, ten pálil v gólové pozici tvrdě, ale přízemní rána minula levou tyč. Ve dvacáté minutě vybojoval na pravé straně míč František Marek, pronikl do vápna, ale v dobré pozici pálil nepřesně mimo. I domácí se snažili o aktivní hru a byli velice nepříjemným soupeřem. V polovině první půle pálil zpoza vápna Zimek, tečovaná rána skončila mimo. Sám na branku mohl postupovat velešínský Mikeš, ale v rozhodující chvíli si míč předkopl příliš daleko.

Už v průběhu prvního poločasu musel hostující lodivod Malický sáhnout ke změně, když indisponovaného Vaniše nahradil na hřišti Kuchař. Ve 34 minutě se ve vápně dostal k odraženému míči hostující kapitán Gondek, ale ani on nedokázal míč nasměrovat mezi tři velešínské tyče. Gólman Ottenschläger opět zasahovat nemusel. Vzápětí měl po akci Lukáše Pulce a Divokého vyrovnání na kopačce Štrbačka, ale ani on v gólové pozici bránu soupeře netrefil. Krátce před přestávkou měli pak hosté výhodu standardní situace. Po centru Divokého netrefil míč před brankou ve vyložené příležitosti Hami.

I nástup do druhého dějství vyšel domácím na jedničku. Ve středu hřiště dostal příliš volného prostoru Grznárik, který míč vyvezl, přesnou kolmicí oslovil rozběhnutého Františka Zimka, který nechal za sebou bránícího Kuchaře a střelou po zemi pod vybíhajícím Schneiderem zvýšil náskok domácích – 2:0.

Na druhé straně nedlouho poté centroval z levé strany Marek, jeden z bránících hráčů obranným zákrokem poslal míč do břevna vlastní svatyně. Poté chtěli domácí pokutový kop po jednom z centrů z pravé strany, ale hlavní arbitr žádný nedovolený zákrok v šestnáctce hostů neviděl. V 54 minutě byl v šanci Zimek, mířil pod břevno, Schneider vyrazil jeho pokus na rohový kop. Domácí hráč pak o necelé dvě minuty později na pravé straně před pomezním rozhodčím podrazil zezadu Divokého a po druhé žluté kartě a obdržené červené musel předčasně pod sprchy. Hosté poté poslali do hry zkušeného Pavla Pulce, přeskupili řady a tlačili se do útočení. V 65 minutě po Markově přihrávce pronikl do vápna Gondek, křížný pokus opět jen těsně minul vzdálenější tyč. V sedmdesáté minutě další ložená příležitost Spartakovců. Po kombinaci Divokého, Pavla Pulce a Urazila se míč ve vápně dostal až k Čutkovi, přízemní rána opět těsně minula pravou tyč.

Prostor mezi třemi tyčemi hosté trefili až deset minut před koncem a bylo z toho snížení. Po krátkých přihrávkách několika hráčů před vápnem našel Micák Pavla Pulce, jenž se octil v tváří tvář Ottenschlägerovi a střela po zemi se od tyče dostala za brankovou čáru – 2:1. Uběhly sotva tři minuty a Kapličtí namířili druhou střelu do prostoru brány a bylo z toho vyrovnání. Divoký prostrčil míč do gólové pozice Vojtěchovi Čutkovi a ten umístěnou střelou k levé tyči vstřelil svůj premiérový mistrovský gól v kaplickém áčku – 2:2.

Hned v následující minutě Čutka na pravé straně našel nabíhajícího Lukáše Pulce, ten zatáhl balón po lajně na přední tyči našel Urazila, tísněný útočník rozvlnil jen boční síť. Poté se odpískání pokutového kopu dožadovali i hosté, dle rozhodčích však k faulu na Micáka došlo před pokutovým územím. V devadesáté minutě brejk hostů, z levé strany unikl Lukáš Pulec, hledal před brankou Urazila, pohromu pro domácí zažehnal včasným vyběhnutím Ottenschläger, který konečky prstů sebral míč z Urazilovy kopačky. Krátké nastavení již změnu skóre nepřineslo, a tak se body nakonec dělily.

Domácí takřka v optimální sestavě odehráli dobrou partii. Hosté umějí zahrát rozhodně lépe. Přesto pro počtenou diváckou návštěvu, které výraznou měrou přispěli i hostující fanoušci, musel být zápas zajímavý od začátku do konce.

FC Velešín – FK Spartak Kaplice 2:2 (1:0)

B: 4. Fišer, 49. Zimek – 80. P. Pulec, 83. Čutka.

Rozhodčí Brych – Jarolím, Barva. ŽK 3:3 (Zimek 2, Špát – Štrbačka, L. Pulec, Divoký). Diváci: 250.

Velešín: Ottenschläger – Jirský, Přibyl, Pomije, Šváb, Fišer, Špát, Grznárik (77. Biňovský), Zimek, Šálek, Mikeš (66. Holý),

Kaplice: Schneider – Štrbačka (56. P. Pulec), M. Hami, Čutka, Gondek, F. Marek, Divoký, Micák, Vaniš (32. Kuchař), L. Pulec, Urazil.

Libor Granec