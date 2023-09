/FOTOGALERIE/ Kaplická děvčata v dalším utkání fotbalové divize zavítala na půdu Hradiště. To si v prvním kole s chutí zastřílelo proti nováčkovi z Prachatic. Hráčky Spartaku doma podlehly s Klatovy. Tentokrát řádila domácí Barbora Němečková, autorka čtyř branek.

Kaplické fotbalistky po domácí porážce s Klatovy (na snímku) nebodovaly ani na Hradišti. | Foto: Libor Granec

TJ Hradiště – TJ Spartak Kaplice 5:2 (2:1)

Branky: 33., 36., 53., 89. Němečková, 70. Jančisková – 11. Bartoníčková pen., 56. Chvalová. Rozhodčí Kaštánek.

Sestavy - Hradiště: Michalcová – Mužíková, Hynoušová, Lexová, Jančisková, Šimáková, Grecmanová, Němečková, Hodíková, Hliňáková, Sitterová. Střídaly: Vojtěchovská, Synáčková, Krupičková, Vlková. Kaplice: Poutníková – Bandyová, V. Jedličková, Kováříková, Krátká, Tošilová, Pálková, Petříková, Bartoníčková, Čaňková, Pártlová. Střídaly: Vávrová, Straková, Chvalová, K. Jedličková, Suchanová, Klomfarová.

Hradišťské fotbalistky mají v současné době kvalitnější kádr, a tak byly favoritkami i v tomto střetnutí. Hráčky Spartaku však rozhodně nehodlaly prodat svou kůži lacino. Byly to právě ony, kdo se ujal v zápase vedení. V 11. minutě byla v šestnáctce zastavena nedovoleně pronikající Pálková a pískala se penalta. Stejně jako v minulém zápase se k exekuci postavila Markéta Bartoníčková a opět nezaváhala – 0:1. Domácí hráčky se do tempa dostávaly pozvolna. Až ve 20. minutě se dostaly k nebezpečnějšímu zakončení. Na konci pěkné akce byl střelecký pokus Sitterové, která však svatyni Spartaku těsně minula. Hradiště smazalo jednogólové manko ve 30. minutě. Kapitánka Mužíková krásnou přihrávkou uvolnila Barboru Němečkovou, která s klidem poslal míč k tyči – 1:1. Uběhly sotva tři minuty a domácí fotbalistky dokonaly obrat ve vývoji skóre. Agilní Barbora Němečková po svém úniku zakončila přesně – 2:1. Do kabin odcházelo tedy nakonec o gól spokojenější Hradiště.

Po změně stran si první možnost na změnu skóre vypracovaly Kapličandy. Ze strany pronikla do šestnáctky Chvalová, ale její pokus vyrazila na roh brankářka Michalcová. Vzápětí se naopak z gólu radovalo Hradiště. Svůj hattrick zkompletovala Barbora Němečková – 3:1. Za další tři minuty se prosadily i hráčky Spartaku. Bartoníčková svou přihrávkou uvolnila Martinu Chvalovou, která po souboji s brankářkou poslala míč do sítě – 3:2. Gólem se vrátily Kapličandy do boje o první body. Bohužel, vyrovnání se nedočkaly. Definitivně se rozhodlo dvacet minut před koncem, kdy pro přihrávce Němečkové skórovala Jana Jančisková – 4:2. Konečnou podobu pak výsledek dostal v úplném závěru, kdy se po krásné individuální akci počtvrté v zápase prosadila Barbora Němečková – 5:2.

Autor: Libor Granec