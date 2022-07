První poločas ještě pozdějšímu brankostroji nenasvědčoval. Dolní Dvořiště se sice ujalo už ve třetí minutě zásluhou Michala Tesaře vedení, ale o deset minut později bylo srovnáno, když se prosadil Hüttner. Šest minut před přestávkou poslal domácí do vedení Štifter.

Po změně stran Dolní Dvořiště vytáhlo do 64. minuty vedení na 4:1 a další čtyři trefy si schovalo na závěrečnou čtvrthodinku.

Svěřenci kouče Štefana Bršťáka si tak připsali cenný skalp a vysoké vítězství jim jistě dodá potřebný elán do další přípravy na premiérovou sezonu v I. A třídě.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Do zápasu jsem šli po týdnu přípravy, kdy kluci obzvlášť v pondělí měli náročný trénink. Trochu jsem měl obavy, jak na tom budou. Ale na hřišti se ukázalo, že jdeme správným směrem a výkony z jarní části sezony ještě rostou. Co nás však neopustilo, je neproměňování šancí. Tam to opět drhlo, přestože jsme jsme osm gólů dali.“

Petr Kadlec, trenér Jankova: “Záměrem bylo dát šanci především mladým hráčům, abychom je viděli v akci po celé utkání. A jsem rád, že jsme to odehráli, protože jsme si udělali obrázek jak my, tak snad i samotní kluci. Poznali, že hrát dospělý fotbal je oproti dorosteneckému velký rozdíl. Máme rozhodně na čem pracovat, ovšem potenciál tam je. Co mě zaráží je fakt, že oproti soupeři jsme výrazně zaostali i ve fyzické připravenosti. Dolnímu Dvořišti děkuji za zápas, gratuluji k výhře a do nové sezóny mu přeji hodně úspěchů.”

FK Dolní Dvořiště – SK Jankov 8:3 (2:1)

Branky: 84. a 86. Zeman, 3. Michal Tesař, 39. Štifter, 57. Pecha, 64. Hošek, 75. Kubík, 89. Urazil – 14. a 88. (pen.) Hüttner, 70. Kočer. Bez karet. Diváci: 60.

Dolní Dvořiště: Jirkal – Kouba, Krenauer, Fořter, Mac Tesař – Michal Tesař, Doucha, Micák, Urazil – Štifter, Kubík. Střídali: Posel, Pecha, Zeman, Hrubeš, Hošek, Smolen, Sulzer

Jankov: Melichar – Bláha, Honner, Kollár, Tůma – Vokurka, Hüttner, Pytlík, Mizera – Kočer, Čermák. Střídali: M. Mádl, Stráda, Řezníček.