Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Vše podstatné se vlastně událo v první půli zápasu, během níž jsme dokázali vstřelit soupeři pět branek. Hráli jsme s chutí, nasazením. Ve druhém poločase jsme však některé šance nedokázali využit ke vstřelení dalších branek. Na tu jsme si museli počkat až do samotného závěru, a to z penalty, kterou proměnil Král. Nyní nás čeká zápas v Dolním Dvořišti, který chceme výsledkově i herně zvládnout.“

Branky: 12. a 16. Fuciman, 22. a 26. Sláma, 39. a 89. (pen.) Král. Bez karet. Rozhodčí: Ondra – Adamovič, Pícha. Diváci: 30.

TJ Sedlec – FK Dolní Dvořiště 0:6 (0:2)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „My si jeli do Sedlece pro body a ty vezeme. 6:0 je pro domácí, myslím, ještě celkem dobrý výsledek. Mohlo to být mnohem víc. Utkání mělo jednoznačný průběh a soupeř nás nepotrápil. Měl asi dvě šance, ale s těmi si brankář Jirkal poradil. Celkově zápas probíhal úplně v klidu, my splnili to, co jsme chtěli, domácí hráli, na co mají. Vyzdvihnout musím Jakuba Kubíka, na hřišti velký pracant. A odměnou mu byl i krásný gól. Musím zmínit také atmosféru na sedleckém stadionku. Od hráčů až po domácí příznivce byli všichni úplně v pohodě. Dlouho jsem se s tím nesetkal. Nyní hrajeme derby se Zlatkou, na to se musíme pečlivě připravit a vrátit jí podzimní porážku.“

Branky: 80. a 87. Štifter, 9. Urazil, 43. Kubík, 65. Zeman, 84. Hošek. ŽK: 1:5. Rozhodčí: Mráz – Mrosko, Červenec. Diváci: 80.

SK Větřní – Slavoj Hrdějovice 4:3 (1:2)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „V týdnu jsme si museli opět vyříkat předešlý propadák v Kameňáku a do toho jsme hodně bojovali se sestavou, protože máme šest hráčů zraněných, což je opravdu hodně. Museli jsme tak obvolávat lidi, kteří už moc nechodí nebo úplně ukončili kariéru, aby nám šli pomoct, za což bych jim chtěl poděkovat. Jinak zápas byl vyrovnaný a spíše remízový. Soupeř měl údajně taky neúplný kádr. My každopádně chtěli vyhrát, napravit si reputaci a zároveň udržet domácí jarní neporazitelnost. V poločas jsme prohrávali, ale řekli jsme si v kabině, že máme na to zápas otočit. Že ale musíme více hrát po stranách a mít lepší pohyb, což se nám povedlo. Měli Měli jsme i dobré střídání, když jsme ve druhé půli dali šanci patnáctiletému Churanovi, který hru oživil, dokonce vstřelil branku a měl ještě jednu velkou šanci. Taky jsme si dokázali opět pomoct standardkou, což mě těší. Celkově kluky pochválím za kvalitní výkon, ale hlavně za bojovnost a víru zápas zvrátit. Ještě zmíním dvě asistence Konečného. Za výkon pochválím i Hrdějovice, které podaly sympatický výkon a v duchu fair play. Nyní jedeme do Dřítně a už musíme něco uhrát i venku. Věřím, že se nám po zranění někteří hráči vrátí a konečně uděláme body venku!

Branky: 29. Homer, 49. Churan, 60. vlastní (Ridvan), 63. Ješina – 18. Granov, 35. Studnička, 74. Pavel. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Muzika – Pánek, Pícha. Diváci: 50.

Sokol Chvalšiny – SK Mladé 3:1 (1:1)

Peter Fábián, trenér Chvalšin: „Po minulém týdnu potřebné vykoupení. Pro nás je důležité, že jsme konečně začali vyhrávat a body sbírat zejména doma. Tento zápas příliš fotbalové krásy nenabídl, ale z boje jsme odešli po lepší efektivitě jako vítězi. Ačkoliv první poločas nebyl dle našich představ ideální a opět jsme museli provětrat kabinu, dokázali jsme se zlepšit a dojít si pro vítězství. Pochválit tentokrát musím všechny kluky, nerad bych vyzdvihoval jedince, protože jsme se o výsledek prali jako tým, ale zvláštní poděkování náleží Láďovi Lamačovi, který je k dispozici na telefonu a přišel nám pomoci v situaci, kdy stále laborujeme s absencí a několik zraněných hráčů už do této sezóny nezasáhne. Znovu bych rád ocenil i rozhodčí. Ti sice neodvedli úplně bezchybný výkon, ale zvládli nad zápasem udržet kontrolu. My se teď musíme soustředit hlavně na Kameňák a poté domácí dvojzápas. Věříme, že v posledním kole, kdy nás venku čekají Loučovice, již budeme zachráněni a zápas si užijeme bez starostí.“

Branky: 6. Klíma, 53. Fučík, 90. Fic – 5. Ludvík. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Ondra – Blažek, Petroušek. Diváci: 100.

FK Boršov nad Vltavou – Šumava Frymburk 5:3 (2:2)

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Začali jsme velice dobře a po pěkných kombinacích jsme po pěti minutách vedli 2:0. Soupeře jsme přehrávali, ale stačily dvě hrubé chyby a bylo po náskoku. I poté jsme se dostávali do šancí, dvakrát jsme nastřelili tyč, jednou břevno a dvakrát jsme nedokázali dopravit balon do sítě z malého vápna. Ve druhém poločase jsme za to byli potrestáni a Boršov po našich zbytečných chybách otočil na 4:2. Pak se nám povedlo vstřelit kontaktní branku, ale přišlo další zaváhání a pátý gól v naší síti. Přesto jsme herně předvedli nejlepší jarní výkon. Jen ta koncovka. Nám na jednu trefu nestačí ani pět příležitostí…“

Branky: 13., 48., 51. a 61. Benhák, 23. Řežáb – 5. a 59. Račák, 2. Budík. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Kříž – Mráz, Špelina. Diváci: 50.

Vltavan Loučovic – Malše Roudné B 1:12 (1:6)

Bronislav Bäuml, trenér Loučovic: „Velmi krutý víkend pro Loučovický fotbal, všechny naše týmy dostaly pořádný příděl. A náš zápas, ten byl rozhodnutý už ve druhé minutě. Je nejvyšší čas si sednout a říct si na rovinu, co vlastně chceme.“

Branky: 43. Fejtek – 2., 39., 41., 74. a 80. Wohlgemuth, 1., 35., 48. a 67. Podlaha, 9. Bilas, 55. Volák, 77. Kalina. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Pánek – Muzika, Marek. Diváci: 50.