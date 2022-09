Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Utkání v Nové Vsi jsme začali špatně. Domácí nás na deset minut zmáčkli a měli spoustu standardních situací. To jsme však přečkali a sami vyráželi do brejků. Dva z nich dobře hrající Pastier proměnil a po necelé půlhodině jsme vedli 2:0. O deset minut později přišla v podání soupeře další standardka, z níž se mu povedlo snížit. O přestávce jsme si řekli, že se právě těchto situací musíme vyvarovat a být aktivní, ale opak byl pravdou. přizpůsobili jsme se soupeři, který navíc záhy vyrovnal. Další branka už napadla. Teď k nám přijede Blatná, která ještě v uplynulé sezoně hrála krajský přebor, takže nás čeká těžký protivník. Ale uděláme maximum, abychom doma uspěli.“

Branky: 35. Pecha, 48. Jiránek – 12. a 27. Pastier. ŽK: 7:2. Rozhodčí: Vítek – Novotný, Jarolím. Diváci: 70.

Kaplice: Schneider – Štrbačka, T. Vávra, Čutka, Gondek – Daniel (76. Pál), Divoký, Vaniš F. Štěpánek (69. Kuchař) – Gutheis, Pastier.

FK Dolní Dvořiště – Šumavan Vimperk 2:0 (2:0)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Chtěli jsme potvrdit body z Kaplice, což se nám povedlo, i když to nebylo jednoduché utkání a naše hra taky nebyla úplně ideální. Přesto jsem rád, že kluci zamakali a vítězství zůstalo doma. Vimperk byl pro nás neznámou, jako většina soupeřů z této skupiny. V naší sestavě se premiérově objevil Tichý a dvěma trefami ukázal, že čich na góly má výborný a měl by být posilou do ofenzivy. I Vimperk měl šance, které však zlikvidoval opět výborný a pozorný Jirkal, nebo hosty eliminoval v pohodě hrající Krenauer. Nyní nás čeká utkání ve Lhenicích a také odtud chceme dovézt body. Tímto zveme naše fanoušky, aby se účastnili autobusového výjezdu.“

Branky: 33. a 42. Tichý. Rozhodčí: Tauber – Průchová, P. Šťastný. ŽK: 4:0. Diváci: 80.

D. Dvořiště: Jirkal – Kouba, Krenauer, Fořter (47. Sulzer), Smolen (90. Hošek) – Mich. Tesař, Doucha, Micák, Štifter – Kubík (59. Pecha), Tichý (46. Urazil).