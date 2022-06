Branky: 23., 45., 53. a 54. Zeman, 35. a 38. Štifter, 51. a 90. Micák, 77. Urazil – 57. Brožka, 66. Pavel. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Klimeš – Kovařík, Holub. Diváci: 86.

Sokol Chvalšiny – SK Větřní 4:2 (3:2)

Peter Fábián, trenér Chvalšin: „Věděli jsme, co je v sázce, a tak jsme k tomu také přistoupili. Teoretická šance na udržení pro nás tkvěla v pouhém získaném bodu, jenže s tím jsme se nehodlali spokojit a naším cílem nadále zůstává šest bodů z posledních dvou utkání. Tedy porazit Větřní a před dokopnou urvat všechny body i v Loučovicích. Ačkoliv tým hostů laboruje s absencí, my na tom nejsme o nic lépe a dlouho jsem měl obavy, v kolika hráčích na soupisce nastoupíme. Naštěstí jsem se znovu mohl spolehnout na Láďu Lamače, před nímž znovu smekám pomyslný klobouk a děkuji i ostatním klukům, kteří nám pomohli i přes nedoléčená zranění. Náš brankář Máťa Kamenský znovu nastoupil do pole a jeho hra se zde zápas od zápasu lepší, nenechal soupeře dýchat a nedaroval mu metr prostoru, dvakrát se znovu trefil Fučík a již tradiční střelci Kaprál s Rychtářem. Jsem rád, že jsme dokázali vyhrát, ale nedostatky v naší hře stále jsou. Ty do příští sezóny, věřím, vypilujeme a s týmem, který máme, můžeme hrát podstatně výš. Nejvíce nás bota tlačí v situacích, kdy inkasujeme hned z první střely anebo krátce po našem skórování. Tentokrát jsme ovšem ukázali sílu týmu a brzy nepříznivý vývoj otočili, načež jsme bleskově odpověděli i na soupeřovo vyrovnání. Chválím celý tým i trojici rozhodčích. Ta zápas odřídila kvalitně, nenechala si jej utéct z vlastních rukou a udržela metr. Teď nás čeká poslední zápas na půdě Vltavanu. Ten se po vyhroceném duelu v Dřítni bude muset obejít bez trojice svých hráčů a jak již jsem řekl, jedeme tam vyhrát a užít si dokopnou.“

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Zápas jsme nezvládli. Vůbec těch faktorů je více. Špatná docházka na tréninky, zranění, a celkově sháníme lidi, aby nás bylo na zápas aspoň jedenáct. Je to strašné. Není natrénováno, není síla na hřišti a žádná vůle zvítězit. S takovým přístupem se fotbal nedělá. Upřímně jsem rád, že nás čeká poslední kolo a bude konec sezony. Začínám být z toho frustrovaný. Měli bychom s tím začít něco dělat a doplnit tým o hráče, kteří chtějí hrát fotbal za Větrní. Snad se někoho podaří přivést. Jediní, kdo snesou měřítko, jsou Konečný a Kotlár. Ostatní předvádí hodně podprůměrné výkony, které jsou na I. B třídu málo.“

Branky: 24. a 32. Fučík, 2. Kaprál, 69. Rychtář – 7. Konečný, 31. Podskalský. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Vejčík – Šíma, Petroušek. Diváci: 150.

Malše Roudné B – SK Zlatá Koruna 3:2 (2:1)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „První šanci si vytvořili domácí hráči, ale do vedení jsme se dostali my po rohovém kopu, když se hlavou trefil Zajíc. Po této brance Roudné převzalo aktivitu a do konce poločasu stav zaslouženě otočilo ve svůj prospěch. Ve druhém dějství musel odstoupit z důvodu zranění náš brankář Trnka, a to byl jeden z klíčových momentů utkání. Do branky musel hráč. Nám se přesto podařilo vyrovnat a moc nechybělo a zápas mohl pro nás dopadnout lépe. Rozhodla soupeřova střela z přímého kopu v 88. minutě, která byla pro domácí tým vítězná.“.

Branky: 15. a 45. Král, 88. Wohlgemuth – 6. Zajíc, 65. Fuciman. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Ondra – Cigáň, Písek. Diváci: 80.

Šumava Frymburk – Slavoj Hrdějovice 1:4 (1:3)

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Co k tomu říct? Hráli jsme špatně, soupeř byl lepší a vyhrál zaslouženě. Utkání se nám vůbec nepovedlo. Neměli jsme gólmana, což bylo dost velké oslabení. Jsme rádi, že sezona končí, musíme se dát na příští ročník dohromady.“

Branky: 45. Šísler – 21. a 57. Leiš, 16. Tressl, 33. Melichar. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Ryneš – Zabilka, Adamovič. Diváci: 80.

SK Dříteň – Vltavan Loučovice 6:0 (3:0)

Bronislav Bäuml, trenér Loučovic: „Zápas který bych nerad hodnotil, abych se někoho nedotknul a byl stejně zklamaný jako já. To, co se odehrálo v Dřitni, kde byl v hlavní roli rozhodčí, se jen tak nevidí a asi dlouho k vidění nebude. Nikdy jsem se k rozhodčím nevyjadřoval ale tenhle to vůbec nezvládl. To, že jsme si sestup zasloužili, není pochyb, ale takovýmto způsobem…“

Branky: 18. Klimeš, 34. Kovařík, 38. (pen.) Pojer, 49. Werner, 77. Moudrý, 78. Švejda. ŽK: 2:2. ČK: 0:3 (37. Ardó, 62. Dudla, 66. koutský). Rozhodčí: Švec – Průchová, Kotnauer. Diváci: 67.