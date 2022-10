Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „V utkání s Vodňany jsme podle mého soudu ztratili dva body. Přitom v prvním poločase jsme hráli výborně a měli jsme vést 2:0 nebo 3:0, ale dali jsme pouze jeden gól, když se krásně trefil Divoký. Procházka ještě hlavou trefil tyč a další dvě vyložené příležitosti jsme neproměnili. Po změně stran jsme však hráli špatně. Buď jsme se báli o výsledek, nebo nám došla šťáva, čímž mám na mysli kondici. Po odstoupení Říhy se nám vytratila jistota a hosté z trestného kopu srovnali na 1:1. Pak šel soupeř po vyloučení do deseti, ale to nám spíš ublížilo. Začali jsme nakopávat balony, a to zkušení stopeři Vodňan, jako je Plocek, sbírali. Ztráta bolí, ale doufám, že zabereme v Netolicích.“

Branky: 37. Divoký – 58. Vokatý. Rozhodčí: Vítek – Bartůněk, Kovařík. ŽK: 4:4 (Štrbačka, Kuchař, Daniel, Pál – L. Benedikt 2, Volmut, Píša). ČK: 0:1 (66. L. Benedikt). Diváci: 165.

Kaplice: F. Říha (53. F. Bílý) – Štrbačka, T. Vávra, Kuchař, Gondek – Daniel, Procházka (80. J. Smolen), Čutka (75. Pál), Vaniš – Divoký, Gutheis.

Blaník Strunkovice nad Blanicí – FK Dolní Dvořiště 1:1 (1:0)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Minulý týden jsem avizoval, že bychom rádi něco přivezli ze Strunkovic, a jsem rád, že se nám to povedlo a získali jsme bod. A myslím, že zasloužený, i když oba celky mohly strhnout vítězství na svou stranu. I my v deseti. Nechci se opakovat v hodnocení hráčů, tentokrát smekám před celým týmem. Kluci opět ukázali, že srdce hráčů Dolního Dvořiště je na správném místě. A opět musím zmínit naše fanoušky. Je to skoro devadesát kilometrů a na stadionku nás podporuje 40 našich příznivců, kteří váží dlouhou cestu. Tohle je prostě krásný a doufám, že i my jim děláme radost. Děkuji všem! Teď máme Mirovice a rovněž v tomto duelu chceme urvat nějaké body.“

Branky: 29. Žurek – 59. Tichý. Rozhodčí: Novotný – Jarolím, Hnilička. ŽK: 1:5 (Koloušek – Kubík 2, Pecha, Fořter, Urazil). ČK: 0:1 (71. Kubík). Diváci: 150.

D. Dvořiště: Jirkal – Pecha, Krenauer, Fořter, Mac Tesař – Michael Tesař, Doucha (59. Smolen), Kubík, Urazil (90. Lattner), Štifter – Zeman (46. Tichý).