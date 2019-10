Zlatá Koruna – Dolní Dvořiště 2:4 (0:2)

Petr Gallistl, trenér SK Zlatá Koruna (4. místo): „Chtěli jsme se prezentovat aktivním fotbalem jako minulý týden proti Větřní, bohužel jsme tentokrát narazili na lepší kvalitu. Sice jsme měli Slámou první vyloženou šanci, ovšem poté začali úřadovat hosté a po zásluze si do poločasu vytvořili dvougólový náskok. Ten do 70. minuty navýšili a bylo po zápase. Tentokrát jsme nenašli recept na výborně organizovanou obranu, navíc nás Dolňák přehrával i v záloze. V útoku byl soupeř velmi produktivní, takže mu ode mě patří gratulace k výkonu i k výsledku. Rozdílovými hráči v dresu soupeře byli podle mého Krenauer, Štifter a Tesař. Vážím si našich hráčů, protože to ani za stavu 0:4 nevzdali a bojovali až do konce. Škoda, že kontaktní gól nepřišel dřív. Jako trenéra mě nejvíc mrzí, že každý zápas musím řešit absence klíčových hráčů. Poslední tři kola jsme pokaždé hráli v jiné sestavě, někteří nenastupují na svých tradičních postech, a to je problém. Doufám, že před duelem v Trhových Svinech zase nepřijdou nějaké omluvenky a konečně budeme v plné síle.“

Štefan Bršťák, trenér FK Dolní Dvořiště (3.): „K zápasu se Zlatou Korunou jsme odjeli bez dvou hráčů základní sestavy Hoška a Kouby, kteří laborují se zraněním. Proto jsme museli sáhnout k nějakým změnám, ale celý tým se s tím popasoval na výbornou. Zcela po zásluze jsme si odvezli všechny body, i když mě mrzí ty dva góly. Zlatku jsme zaskočili rychlým vedením, na které nedokázala reagovat. V druhým poločase jsme přidali další branky. Bohužel, v závěru jsme inkasovali celkem zbytečné góly. I tak ale musíme pochválit celý tým za odvedenou práci. Na malém hřišti je to opravdu těžké, kluci se s tím však vypořádali na jedničku a každý plnil to, co jsme si řekli. Vyzdvihnu střelce hattricku Tesaře, efektivní byl i Štifter, který dal gól a na dva nahrál. Zápas se povedl i Markovi.“

Větřní – Kamenný Újezd 3:2 (3:0)

Vlastimil Sulzer, trenér SK Větřní (8.): „První poločas jsme ovládli, hráli jsme kombinačně a zaslouženě jsme v něm zaznamenali tři góly. Po změně stran už to z naší strany bylo mnohem horší, soupeř hru vyrovnal a zápas zdramatizoval. Myslím si však, že body jsme získali zaslouženě. Nejlepším hráčem byl Cifreund, který navíc zaznamenal dvě trefy. O tu třetí se postaral Gutheis.“

Chvalšiny – Roudné B 2:1 (2:0)

Zbyněk Ginzel, trenér Sokola Chvalšiny (13.): „Poprvé jsme se po rekonstrukci představili na svém hřišti a získali tři body, takže jsme spokojeni s výsledkem i výkonem. Soupeř byl sice lepší na balonu, ale žádné příležitosti si nevytvořil. My měli v první půli čtyři šance, z nichž jsme zásluhou Kaprála a Kravetse dvě proměnili. Po obrátce sice Roudné snížilo, ale bylo to po naší chybě, jinak produktivní nebylo.“

Loučovice – Boršov 2:1 (2:1)

Martin Hüttner, kapitán Vltavanu Loučovice (5.): „Chtěli jsme napravit předchozí dva nezdary a vyhrát. Hned na začátku se však hosté po zbytečné ztrátě dostali do brejku a Komrska mě z půlky hřiště nachytal na švestkách. Do přestávky se nám podařilo otočit skóre díky Sojkovi a Havierníkovi. Druhá půle byla spíše bojem se spoustou nepřesností. Pár šancí jsme si vytvořili, ale již bez efektu. Hosté pak měli dvě nebezpečné situace z trestňáků. Pro nás je výhra důležitá pro udržení odstupu od spodku tabulky, zároveň zůstáváme v kontaktu se špičkou.“

Frymburk – Hrdějovice5:2 (2:2)

Vlastimil Mertl, trenér Šumavy Frymburk (11.): „Začali jsme špatně a hned v první minutě inkasovali. V průběhu první půle jsme skóre otočili, ale těsně před pauzou jsme dostali laciný gól, když náš brankář podklouzl. Po obrátce jsme však byli jasně lepší a převahu vyjádřili i brankově. Dvakrát se trefili Mertl s Rillichem, jednou Petscher. Doufám, že jsme se chytili a v dobrých výkonech budeme pokračovat.“