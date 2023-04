Fotbalová I.A třída měla na programu druhé jarní kolo. Do bojů zasáhli z Českokrumlovska pouze hráči Dolního Dvořiště.

Utkání I. A třídy skupiny A Roudné - Dolní Dvořiště 1:0 | Video: Deník/ Kamil Jáša

Malše Roudné - FK Dolní Dvořiště 1:0 (1:0)

Branka: 27. V. Míka. ŽK: 5:1. Rozhodčí: Frček - Hanzlíková, Dimitrov. Diváci: 100.

"V první řadě bych chtěl kluky pochválit. Jeli jsme do Roudného bez Tichého, Zemana a F. Kouby, kteří laborují ze zraněním. Při rozcvičce se zranil Mac Tesař. Do hry musel Michael Tesař, který také není fit, a Kubík hrál s omezením. I tak jsme ale chtěli odvézt aspoň bod. Bohužel se nepovedlo. Musím uznat, že domácí byli lepší. Hodně nás držel Jirkal nebo nešikovnost domácích při zakončení. V první půli měl Fořter tutovku. Možná kdyby to proměnil, tak by šance na body byla. I tak si myslím, že jsme odjeli s hlavou nahoru. Nad jednou věcí se musím pozastavit. Roudné má šikovné kluky, ale někteří jedinci mají chování, nad kterým by se měli zamyslet," hodnotil utkání hostujíí trenér Štefan Bršťák a doplnil: "My se teď musíme připravit na derby s Kaplicí. Bude to těžký zápas, ale chceme ho vyhrát. Tím zvu všechny fanoušky."

Spartak Kaplice - Blaník Strunkovice nad Blanicí nehráno

"V sobotu se v Kapici zápasy odehrály, ale v neděli již byly na hřišti na několika místech velké louže a hřiště podmáčené. Proto se také odkládalo a náhradní termín je v řešení," uvedl vedoucí kaplického týmu Libor Granec.