Vedoucí Dolní Dvořiště se vypravilo k derby do Chvalšin, kde měli domácí fotbalisté zkraje utkání ze soupeře zřejmě příliš velký respekt, neboť po dvaceti minutách prohrávali 0:3 a zkušený tým hostů už si výrazný náskok nenechal vzít. Výborně si počínala i Zlatá Koruna, která si v Sedleci s chutí zastřílela a domácím hráčům nadělila půltucet branek. Větřní vydřelo výhru nad Mladým a Frymburk se z Dřítně vrátil s bodem za remízu. Kdyby jej však v poslední době netrápila bídná koncovka, mohl pomýšlet i na víc. Svého soka se nedočkali fotbalisté Loučovic, neboť béčko Trhových Svinů nedalo dohromady potřebný počet hráčů, takže Vltavan si do tabulky připíše kontumační vítězství.

TJ Sedlec – SK Zlatá Koruna 1:6 (0:3)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Základ k vítězství jsme si dokázali vytvořit již v první půli, kterou jsme vyhráli 3:0. Vstup do druhého poločasu však vyšel lépe domácím hráčům, kteří po pěti minutách vstřelili branku a snažili se s výsledkem ještě něco udělat. Ale poslední půlhodina zápasu už zase patřila nám a my dokázali přidat další tři góly. Jsme spokojení s plným bodovým ziskem ze hřiště soupeře, což nám zatím chybělo.“

Branky: 50. Reindl – 22. Šebelka, 30. Král, 40. Fuciman, 61. Rytíř, 77. Persán, 86. Štěpánek. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Hučík – Studený, Vejčík. Diváci: 60.

TJ Dříteň – Šumava Frymburk 0:0

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Začátek byl z obou stran opatrný, postupně jsme však převzali otěže, soupeře jsme přehrávali, ale nedokázali jsme se střelecky prosadit. Iniciativnější jsme byli i po změně stran, měli jsme minimálně tři tutovky, ale nemohoucností v koncovce jsme se připravili o výhru. Před zápasem bychom bod brali, vzhledem k průběhu jsme však spíše dva ztratili. V poslední době je pro nás branka soupeřů jako zakletá.“

ŽK: 3:2. Rozhodčí: Hanzalíková – Mráz, Barva. Diváci: 50.

Sokol Chvalšiny – FK Dolní Dvořiště 1:4 (0:4)

Zdeněk Čarek, trenér Chvalšin: „Udělali jsme spoustu především individuálních chyb a umožnili soupeři, který je kvalitní v zakončování, odskočit velmi brzy o tři branky. Do druhé půle jsme provedli změny, otevřeli hru a soupeři jsme směrem dopředu už téměř nic nedovolili, ale povedlo se nám vstřelit pouze jednu branku. Nevím, proč jsme do zápasu vstoupili tak zakřiknutě…“

Štefan Bršťák, trenér D. Dvořiště: „Jeli jsme si do Chvalšin pro body a také si je odvezli. V prvním poločase jsme předvedli výborný výkon, ale druhá půle už nás ve formě nezastihla a hráli jsme špatně. Sice jsme soupeře do velkých šanci nepouštěli, ale od nás to nebyla taky žádná sláva. Zápas se povedl Zemanovi, škoda, že vydržel jen poločas. Teď nás čekají Loučovice a doufám, že si opět připíšeme do tabulky tři body.“

Branky: 75. Fučík – 17. Kubík (pen.), 20. Štifter, 22. Zeman, 45. Urazil. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Valeš – Petroušek, Matoulek. Diváci: 80.

SK Větřní – SK Mladé 2:1 (1:0)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Zápas jsme chtěli zvládnout, potvrdit body zvenku a konečně doma vyhrát. Tentokrát to z naší strany nebylo tak fotbalové jako před týdnem a museli jsme to prostě urvat i bojovností. V naší hře bylo dost nepřesností a nedokázali jsme pořádně podržet míč. Ale to tak někdy je, a proto si vážím toho, že jsme dokázali zápas nakonec dotlačit ke třem bodům. Snažíme se hrát trošku na riziko a k tomu prostě chyby patří. Ale jako trenér řeknu, že mi je to milejší než jen nakopávat balony a hrát na náhodu. Chyběla nám lepší předfinálni fáze a více trpělivosti. Ale zápas jsme zvládli a už podruhé jsme dokázali rozhodnout až po osmdesáti odehraných minutách, což znamená, že tým mám určitou sílu a morálku. Pochválím naší brankářskou legendu Pavelku která nás dokázala v pravých chvílích podržet. A velký oživení přinesli střídající hráči Cifreund a dorostenec Karfík.“

Branky: 29. Ješina (pen.), 83. Weinhard – 60. Červený. ŽK: 6:2. Rozhodčí: Barva – Vejčík, Kemény. Diváci: 50.

Vltavan Loučovice – Spartak Trhové Sviny B nehráno

Martin Hüttner, kapitán Loučovic: „Soupeř v den zápasu kolem třinácté hodiny volal, že nedá dohromady lidi a nepřijede. My jsme místo fotbalu alespoň poskládali dřevo, takže žízeň byla tak jako tak…“

Velmi pravděpodobně tak bude po rozhodnutí STK jihočeského krajského fotbalového svazu následovat kontumační výhra Loučovic.