Loučovice – Větřní 1:3 (1:0)

Martin Hüttner, brankář Vltavanu Loučovice (5.): „Už v prvním poločase jsme mohli zápas rozhodnout ve svůj prospěch. Z obrovského tlaku pramenila spousta šancí, proměnili jsme však jen jednu, o což se ve 20. minutě postaral Šíma. Po změně stran už jsme se do tempa z úvodního dějství nedostali a Větřní třemi góly po našich chybách v rozmezí patnácti minut vývoj otočilo. Pak už to z naší strany byl spíše zmar. Zápas však zejména v první půli ukázal, že se o špičku tabulky klidně prát můžeme. Přes zimu zamakáme na tom, aby pak nepřišly výpadky jako ve druhém poločase.“

Vlastimil Sulzer, trenér SK Větřní (2.): „Do Loučovic jsme jeli potvrdit dobrou formu a prodloužit úspěšnou sérii. Od úvodu se na krásně připraveném hřišti hrál oboustranně dobrý kombinační fotbal. Domácí byli v první půli nebezpečnější a my si nedokázali poradit s jejich rozestavením. Ve 20. minutě nás soupeř potrestal a šel do vedení. Do konce úvodní pětačtyřicetiminutovky měly Loučovice ještě dvě zajímavé možnosti, ale brankář Dobrovodský Tomanovo zakončení vyrazil a poradil si i s druhým nebezpečným pokusem domácích. Do druhé půle jsme si řekli, jak vyřešit střed hřiště, a že musíme být agresivnější. To se nám povedlo plnit od první minuty a byli jsme lepším týmem. V 58. minutě byl odpískán faul na Weinharda, sám postižený se trefil nádherně z přímého kopu a vyrovnal. V 66. minutě Weinhard centroval a na zadní tyči přesně zakončoval Podskalský hlavou. V 71. minutě pak střídající Sivák nádhernou uličkou vysunul Gutheise a ten křižnou střelou zvýšil na 3:1. Za zmínku stojí i krásná střela domácího Somolíka, ale i s tou si poradil Dobrovodský. Myslím, že jsme sehráli dobré utkání a po kolektivním výkonu si zaslouženě vezeme tři body. Pochvalu navíc zaslouží Dobrovodský v bráně, který nás především v první půli podržel. Děkuji všem za úspěšný podzim, velké uznání patří i fanouškům.“

Zlatá Koruna – Kamenný Újezd 0:0

Petr Gallistl, trenér SK Zlatá Koruna (7.): „Hosté byli celý první poločas lepší, měli několik šancí, které ovšem neproměnili. Druhá půle už byla z naší strany lepší a hráči, i když se herně nedařilo, přidali na bojovnosti, takže se hra srovnala. Moc šancí se však neurodilo. Nás tentokrát podržela obrana v čele s vynikajícím Milošem Kalistou, který ukázal na stoperu velkou kvalitu. Bod proto hodnotím jako úspěch. Kameňák hraje velmi dobře, ale má problémy v koncovce. Nám se ke konci soutěže z důvodů nemocí, zranění, karet a pracovních povinností klíčových hráčů rozpadla kostra mužstva. Proto byly výsledky takové, jako byly. Naše mužstvo má podle mého na víc, než nyní předvádí. I proto k druhé polovině soutěže připravujeme nějaké personální změny, které by nám mohly pomoct.“

Dolní Dvořiště – Netolice 1:7 (0:5)

Štefan Bršťák, trenér FK Dolní Dvořiště (10.): „Bohužel nás poslední zápasy podzimu nezastihly ve formě a počtvrté za sebou jsme prohráli. Pomalu už měsíc jsme pořádně netrénovali, což se samozřejmě na výkonech hodně podepsalo. Brzy je tma, hřiště máme bez světel a trénovat kolem čtvrté hodiny odpoledne je prakticky nemožné. Snad nás takto postihl poslední podzim a doufám, že v příštích letech se areál bude pyšnit novým osvětlením. Netolice byly ve všem lepší a zaslouženě vyhrály. Teď nás čeká pauza a poté start zimní přípravy. Jestli ji Dolní Dvořiště zahájí se mnou, nebo s jiným trenérem, ukáže čas.“

Frymburk – Chvalšiny 0:1 (0:0)

Vlastimil Mertl, trenér Šumavy Frymburk (14.): „V posledním zápase podzimu jsme opět hráli o pomyslných šest bodů a znovu jsme to nezvládli. Ještě tři hodiny před utkáním ležel na hřišti sníh, a tak byl terén pro oba týmy těžký. Bohužel, lépe se s tím vyrovnali hosté a odvezli si tři body. Zápas to moc kvalitní nebyl a asi vyhrál šťastnější. Uvidíme, co se s tím na jaře dá dělat, ale určitě se ještě o záchranu popereme. Chci poděkovat hlavně divákům, že při nás stáli i přes nepříznivé výsledky a omlouvám se jim za zpackaný podzim. A slibuji jim za všechny, že jsme ještě nic nevzdali.“

Zbyněk Ginzel, trenér Sokola Chvalšiny (12.): „Do Frymburku jsme jeli nabuzeni vítězstvím nad Loučovicemi, ale vzhledem k tomu, že sněžilo, čekal nás těžký terén. Zápas kvůli tomu také nebyl příliš pohledný, ale spíše bojovný. První poločas se odehrával hlavně mezi vápny. Brzy po změn stran, v 50. minutě, však utekl Michal Postl, přešel před dva protihráče až k lajně, zpětnou přihrávkou našel Jiřího Fice a ten se postaral o vedoucí gól. Od té doby jsme se však spíše strachovali o výsledek. Frymburk nás hodně zatlačil, ale stálo při nás štěstí, neboť domácí netrefovali branku. Předvedená hra z naší strany byla špatná, v boji o záchranu jsme však získali tři velmi cenné body.“

I. B třída mužů sk. A - po podzimu

1. Netolice⋌ 13 11 1 1 48:13 34

2. Větřní⋌ 13 6 4 3 32:22 22

3. Sedlec⋌ 13 6 4 3 27:21 22

4. Roudné B⋌ 13 6 2 5 30:25 20

5. Loučovice⋌ 13 6 2 5 21:29 20

6. Boršov⋌ 13 5 3 5 32:34 18

7. Zltá Koruna⋌ 13 5 3 5 27:30 18

8. Dříteň⋌ 13 5 3 5 26:29 18

9. Hrdějovice⋌ 13 4 5 4 25:20 17

10. Dolní Dvořiště⋌ 13 5 1 7 29:33 16

11. Trhové Sviny B⋌ 13 5 1 7 22:43 16

12. Chvalšiny⋌ 13 4 2 7 15:23 14

13. Kamenný Újezd⋌ 13 3 2 8 16:22 11

14. Frymburk⋌ 13 3 1 9 18:24 10