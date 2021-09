Fotbalisté Dolního Dvořiště si poradili s Dřítní a probojovali se do čela tabulky. Cenné vítězství si ze Sedlece přivezlo Větřní, jež nastoupilo ve slátané sestavě. Desetigólovou přestřelku v Trhových Svinech zvládly Chvalšiny a připsaly si premiérové vítězství v sezoně. Osm gólů bylo k vidění ve Zlaté Koruně, o které se rovným dílem podělili domácí fotbalisté s Boršovem. Remízou skončil rovněž duel Frymburku s Kamenným Újezdem, ale tam diváci na branky čekali marně. Loučovice si dojely pro porážku do Hrdějovic, kde navíc dohrávaly v deseti.

Spartak Trhové Sviny B – Sokol Chvalšiny 4:6 (1:2)

Zdeněk Čarek, trenér Chvalšiny: „Hrál se otevřený fotbal na obě strany, my měli víc gólovek, ale spoustu jsme jich nepoměnili, takže po půli platil stav 1:2. Po přestávce nejprve Sluka zvýšil z penalty, ale Sviny brzy korigovaly. Pak jsme znovu odskočili na rozdíl dvou gólů, ale přišla ruka Sluky ve vápně a penalta, kterou domácí proměnili. V 75. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučený právě Sluka a soupeř následně po trestném kopu z dorážky vyrovnal na 4:4. Poté nám výborně vyšel tah se střídajícím Cábou. Náš brankář, který nebyl zdravotně zcela fit, zůstal jen na lavičce a po příchodu na hřiště potvrdil, že je i skvělým útočníkem. Po faulu na Fučíka nejprve proměnil pokutový kop a pak si po přihrávce od Fučíka pohrál s brankářem a pečetil naše vítězství. Pro diváky to musel být určitě zajímavý zápas, když bylo k vidění deset 10 gólů. Chtěl bych poděkovat klukům, že to ani v deseti nezabalili a dokázali si vzít zpět ztracený náskok.“

Branky: 21. a 70. (pen.) Hruška, 65. Pavel, 76. Tuscher - 45. a 69. Fic, 80. (pen.) a 82. Cába, 32. Kaprál, 58. (pen.) Sluka. ŽK: 2:4. ČK: 0:1 (75. Sluka). Rozhodčí: Filípek – Svoboda, Špelina. Diváci: 65.

SK Zlatá Koruna – FK Boršov nad Vltavou 4:4 (2:2)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Dlouho si nepamatuji, aby v jednom utkání padlo osm branek. Je to spíš hokejový výsledek… Nevyšel nám začátek a v 15. minutě jsme prohrávali již 0:2, nicméně se nám podařilo do půle srovnat. Vstup do druhého poločasu byl dobrý, přidali jsme další dvě trefy a skóre otočili v náš prospěch. Kontrolovali jsme hru, soupeře do žádných akcí nepouštěli a vše vypadalo slibně. Naše nedůslednost nás však nakonec připravila o vítězství. Soupeř totiž dvěma brankami po našich hrubých chybách srovnal skóre. Pokud chcete pomýšlet na lepší výsledek, nemůžete doma dostat čtyři branky, které hodnotím jako laciné.“

Branky: 39. a 52. Wagner, 26. Zajíc, 57. Persán – 68. a 72. Havlíček, 8. Pokorný, 14. Komrska. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Bartůněk – Ernst, Křížek. Diváci: 60.

Slavoj Hrdějovice – Vltavan Loučovice 3:1 (0:1)

Martin Hüttner, kapitán Loučovic: „Chybělo nám pět hráčů základní sestavy a do Hrdějovic jsme odjeli ve dvanácti lidech. Neměli jsme proto žádná přehnaná očekávání. Hráli jsme zodpovědně vzadu a do ničeho velkého jsme soupeře v první půli nepustili. Do vedení jsme se dostali v 17. minutě po krásné Žákově střele do šibenice z dobrých pětatřiceti metrů. A to nám na začátku ještě nebyla uznána branka pro těsný ofsajd. Domácí byli v první půli bezzubí. Druhý poločas jsme chtěli odehrát ve stejném duchu, ale v 56. minutě jsme soupeři darovali vyrovnávací gól. Chvíli na to zahrál na brankové čáře rukou Koutský, byl vyloučený, z penalty jsme inkasovali a rázem domácí vedli. I v deseti jsme chtěli alespoň vyrovnat, protože Hrdějovice nebyly rozhodně nepřekonatelným soupeřem. Deset minut před koncem jsme však z brejku dostali další polovlastní gól a bylo rozhodnuto. Zápas jsme odmakali, ale sráží nás góly, které soupeřům doslova darujeme.“

Branky: 56. a 89. Kaisler, 62. (pen.) Tressl – 17. Žák. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (61. Koutský). Rozhodčí: Svoboda – Blažek, Kovařík. Diváci: 60.

Šumava Frymburk – Sokol Kamenný Újezd 0:0

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „První poločas byl poměrně vyrovnaný, i když o něco aktivnější jsme byli přece jen my. Měli jsme nějaké střely, jež však mířily mimo tyče, a hlavně jsme po faulu kopali penaltu, kterou však Šísler neproměnil. To už jsem začal tušit, že dát gól pro nás bude tentokrát asi problém. Druhý poločas byl z naší strany herně lepší, ale těžko jsme se dostávali přes zhuštěnou obranu hostů, takže šancí jsme moc neměli a pokud ano, nezakončili jsme je přesně. Kamenný Újezd se soustředil na úpornou obranu a sporadicky vyrážel do brejků, z nichž dva byly velice nebezpečné.“

ŽK: 4:3. Rozhodčí: Hučík – Ovčáček, Schönkypl. Diváci: 110.

TJ Sedlec – SK Větřní 2:3 (1:2)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Ještě ve čtvrtek to vypadalo, že do Sedlece ani neodjedeme, protože nás bylo jen devět. Nakonec jsme to i za pomoci dorostenců a kluků, co šli dřív z práce, nějak dali dohromady. Vítězství si vážím, hráči, co nastoupili, ukázali, že pokud se maká a dodržuje zvolený systém, dá se vyhrát kdekoliv. Všichni bez výjimky si tentokrát zaslouží pochvalu. Jsem však zvědavý, jak to bude příště, protože nahánět lidi a prosit je, aby šli na fotbal, to nikdy dělat nebudu, to radši skončím. Každý by měl mít určitou zodpovědnost ke klubu a k soutěži, kterou hraje.“

Branky: 38. Koch, 79. Reindl – 29. Kotlár, 44. Votýpka, 86. Vávra. ŽK: 5:2. Rozhodčí: Švec – Ryneš, Třeštík. Diváci: 53.

FK Dolní Dvořiště – TJ Dříteň 3:2 (2:2)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Zápas jsme museli narychlo přesunout do Loučovic, kde nám Vltavan poskytl perfektní zázemí, za což bychom chtěli poděkovat. Vyhráli jsme a získali další důležité body, ale sami jsme si to trochu zkomplikovali. Místo toho, abychom vedli o tři branky, tak z penalty inkasujeme. Rychle se nám sice podařilo otočit, ale výstavní trefa Picky stanovila poločasovou remízu. I po přestávce jsme chtěli hrát pořád stejně a vyvarovat se chyb. Věřili jsme, že ten rozhodující gól dáme, ale o totéž se snažili i hosté, takže se hrálo nahoru, dolů. Až Marek Urazil v 80. minutě ukázal, proč jsme jej přivedli a svým třetím gólem nám zajistil vítězství. Kluci zaslouží pochvalu, snažili se hrát fotbal a divákům se zápas musel zápas líbit, k čemuž svým výkonem přispěla i Dřiteň. Malinkou kaňkou je naše produktivita. Co dokážeme zahodit, je opravdu na pováženou.“

Branky: 39., 40. a 80. Urazil – 37. (pen.) a 43. Picka. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Zabilka – Večerník, Marek. Diváci: 60.