Nejlépe si počínali hráči Dolního Dvořiště, kteří doma sedmi góly deklasovali Sedlec. Ve formě je i Zlatá Koruna, což potvrdila výhrou v Trhových Svinech. A právě vzájemný souboj obou těchto rivalů z čela tabulky bude v sobotu 16. října šlágrem podzimní části.

Naplno bodoval také Frymburk, přestože mu duel s Boršovem herně moc nevyšel. Chvalšiny se v souboji týmů ze suterénu tabulky vrátily z Mladého s bodem, ale chtěly víc. Větřní v Hrdějovicích zanechalo příznivý dojem, jenže co naplat, když se nedokáže střelecky prosadit. Potřetí v řadě prohrály Loučovice, které na hřišti roudenského béčka vyfasovaly půltucet branek.

Malše Roudné B – Vltavan Loučovice 6:1 (2:0)

Martin Hüttner, kapitán Loučovic: „Na zápase jsem nebyl, informace mi zprostředkoval trenér Milan Somolík. Nechytli jsme začátek, kdy jsme inkasovali v 5. a 20. minutě a domácí měli i další šance. Do konce poločasu jsme ale pak byli vyrovnaným soupeřem a měli i několik příležitostí na korekci výsledku. Povedl se nám vstup do druhé půle, záhy Houška snížil a do 60. minuty jsme byli lepší. Jenže branka Roudného na 3:1 nás rozložila a nakonec jsme dostali další tři. Naše situace není ani zdaleka komfortní. S týmy, s nimiž jsme se ocitli na chvostu tabulky, ale ještě budeme hrát a tam se bude před zimní přestávkou lámat chleba.“

Branky: 5., 72., 77. Wohlgemuth, 25. Šrámek, 60. Podlaha, 64. Goretki – 48. Houška. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Bartůněk – Nedvěd, Vítek. Diváci: 66.

Spartak Trhové Sviny B – SK Zlatá Koruna 2:4 (0:3)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Nástup do utkání se nám vydařil. Už ve 20. minutě jsme vedli 3:0, a to ještě nějaké možnosti zůstaly bez využití. Domácí se k největší šanci dostali po půlhodině hry, kdy jejich střelu reflexivním zákrokem vyrazil náš brankář Schwarz. Druhá půle z naší strany nebyla taková, jakou bych si představoval. Nedokázali jsme udržet déle míč na svých kopačkách a domácí dvěma brankami snížili. My si potom vytvořili minimálně dvě gólové šance, ale ty zůstaly bez využití a až v samotném závěru utkání jsme přidali čtvrtou branku.“

Branky: 60. (pen.), 66. Tůma – 6. (pen.) Šebelka, 8. Král, 20. Persán, 90. Fuciman. ŽK: 4:4. Rozhodčí: Heinzl – Pánek, Ovčáček. Diváci: 50.

Slavoj Hrdějovice – SK Větřní 1:0 (0:0)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Zápas se mi nehodnotí snadno. Co se týče hry, kromě prvních pěti minut, kdy jsme soupeři nabídli šanci k otevření skóre, jsme byli lepší, ale sráží nás neproměňování šancí. To je prostě špatné. Po obrátce se hra vyrovnala, bylo to nahoru dolů, ale s řadou nepřesností na obou stranách. Bohužel, z jedné situace u našeho vápna, kterou jsme špatně vyhodnotili, domácí trefili tyč, my na to nereagovali a Hrdějovičtí odražený balon doklepli do sítě. Na bod jsme určitě měli, možná i na tři. Tentokrát nevyhrál lepší, ale šťastnější tým.“

Branka: 73. Studnička. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Křížovský – Ryklík, Hora. Diváci: 81.

Šumava Frymburk – FK Boršov nad Vltavou 1:0 (1:0)

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Nezačali jsme špatně, byli jsme aktivní a po velké chybě hostujícího gólmana jsme se brzy dostali do vedení. To nás trochu ukolébalo a ve zbytku první půle byla hra taková nemastná neslaná, jen od vápna k vápnu a bez velkých příležitostí. Druhý poločas zahájili hosté svižně, my působili příliš ustrašeně, což soupeř vycítil a zatlačil nás. Se štěstím jsme nejtěsnější náskok udrželi až do konce, ale je potřeba říct, že Boršov si prohrát nezasloužil. Nám se herně vůbec nedařilo, ale bojovali jsme naplno, což nakonec na tři body stačilo.“

Branka: 7. Šísler. Rozhodčí: Pánek. ŽK: 2:1. Diváci: 100.

FK Dolní Dvořiště – TJ Sedlce 7:2 (4:2)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Chtěli jsme odčinit porážku z Boršova, což se nám, myslím, povedlo na jedničku. Do zápasu jsme vstoupili výborně a už ve 13. minutě jsme vedli 3:0. Poté jsme malinko polevili a přestali hrát, přesto jsme ještě přidali čtvrtou trefu. Do přestávky jsme pak ale také dvakrát zbytečně inkasovali. Po změně stran jsme žádné překvapení nedopustili a přidali jsme další tři zásahy. Musím kluky pochválit, dali jsme dost gólů a doufám, že jsme se dobře naladili na příští zápas ve Zlaté Koruně. To bude jasný šlágr kola a jedeme si pro nějaký bodík.“

Branky: 1., 83. Kubík, 13., 33. Urazil, 5. Doucha, 53. Smolen, 75. Zeman – 39. Koňarík, 41. Hudec. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Hučík – Zabilka, Jelínek. Diváci: 90.

SK Mladé – Sokol Chvalšiny 2:2 (0:0)

Zdeněk Čarek, trenér Chvalšin: „Utkání se mi hodnotí špatně. Chtěli jsme důležitý duel vyhrát, ale moc nám to nešlo. V prvním poločase jsme měli převahu, ale nevyužili jsme žádnou šanci. Po obrátce už jsme pak pouze dotahovali. Ztratili jsme další body, což mrzí o to víc, že prohrály i týmy kolem nás, takže jsme nevyužili možnost si polepšit.“

Branky: 64. Červený, 75. König – 66. Fic, 86. Klíma. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Kollárik – Talíř, Primus. Diváci: 50.