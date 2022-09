Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Derby s Dolním Dvořištěm jsme výsledkově nezvládli a tímto bych se chtěl omluvit všem našim příznivcům, kteří na stadion dorazili skutečně v hojném počtu. Začali jsme dobře, zásluhou Daniela jsme se ujali vedení, ale hned za minutu inkasujeme. Vzápětí dostaneme červenou kartu a aby toho nebylo málo, tak nám soupeř vstřelí gól do šatny z rohového kopu. Ve druhém poločase jsme se snažili o vyrovnání, ale hosté nás do otevřené obrany potrestali a zvýšili na 3:1. Poté jsme Dvořiště zmáčkli, Divoký v 84. minutě z penalty snížil na rozdíl jediné trefy, ale vyrovnat už se nám nepodařilo. Soupeři se sluší pogratulovat ke třem bodům, my je budeme muset přivézt zvenku.“

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Zápas se mi hodnotí velmi dobře. Vyhráli jsme derby, takže spokojenost je na místě. Čekal nás tvrdý oříšek a ukázalo se to i na hřišti. I když domácí hráli dlouho o deseti, měli jsme tam chvilky, kdy to nebylo znát. Na druhou stranu opět jsme si připravili velké šance, které jsme nedali. Za stavu 3:1 měl definitivní tečku na noze Štifter, ale bohužel nedal a tak to byly nervy až do konce. Naštěstí jsme závěrečný kaplický tlak ustáli a odvezli si všechny body. Kluky musím pochválit, utkání zvládli velmi dobře jak herně, tak disciplinovaně. Vyzdvihnout musím Krenauera s Fořterem. Oba odehráli výborný zápas. A nesmím zapomenout na naše fanoušky. Bylo jich hodně a jejich podpora byla parádní. Teď máme doma Vimperk a body z Kaplice musíme potvrdit.“

Branky: 9. Daniel, 84. (pen.) Divoký – 10. a 45. Urazil, 74. Hošek. Rozhodčí: Ovčáček – Pečenka, Jarolím. ŽK: 6:2. ČK: 1:0 (31. Vaniš). Diváci: 400.

Kaplice: Schneider – Kuchař, Čutka, Daniel, Procházka (46. Mokoš) – Gutheis, Divoký, Vaniš, F. Štěpánek (70. Štrbačka) – Pastier(81. J. Smolen), Daniel.

D. Dvořiště: Jirkal – Kouba (67. Rubeš), Krenauer, Fořter, Smolen – Michael Tesař, Doucha (90. Kříž), Micák (80. Pecha), Urazil (85. Plosz) – Štifter – Zeman (70. Hošek).