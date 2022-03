Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „První jarní zápas doma jsme chtěli zvládnout za plný počet bodů a už v týdnu jsem klukům jeho důležitost zdůrazňoval. Zimní příprava z naší strany totiž nebyla optimální jak po tréninkové stránce, tak ani po herní a výsledkové. Až minulý týden jsme zahráli dobře v generálce s Planou u Budějovic. Do zápasu s Loučovicemi jsme šli trošku s obavami, protože nám chyběli dva zranění klíčoví hráči na postu tvořivého záložníka Homer a Vávra. Nahradil je Vnuk a musím říct, že dokud měl síly, tak svou úlohu splnil a byl u důležitých momentů zápasu. Celkově jsme první půli zvládli dobře, drželi jsme balón a určovali tempo hry. Soupeř byl bezzubý dopředu a vzadu měl problémy s našimi brejky. Poločas jsme vyhráli 4:0, ale o přestávce jsem kluky upozorňoval, že zápas ve druhé půli musí mít stejný scénář a že nesmí polevit. Bohužel, stal se úplný opak. Kluci se spokojili s výsledkem, měli to v hlavách, a druhy poločas byl špatný. Když to shrnu, první půle mě potěšila, druhá zklamala. Je vidět, že s přibývajícím časem nám dochází síly, někteří hráči skoro neměli zimní přípravu a pak tahají nohy. Místo abychom soupeři dali třeba sedm gólů, když si to zaslouží, tak se přizpůsobíme. Ale z celkového pohledu jsme duel hlavně výsledkově zvládli, což je důležité, a kluky bych chtěl za výkon v prvním poločase pochválit… A poděkovat chci Votýpkovi, který jako hráč z pole při absenci brankáře pomůže a stoupne si mezi tyče. Teď nás čeká venku Frymburk a všichni dobře víme, že to bude extrémně těžké utkání.“

Bronislav Bäuml, trenér Loučovic: „Zápas, na který chceme rychle zapomenout, hlavně na první poločas. Všechno, co jsme si řekli a na co jsme se připravovali, nefungovalo. Jako by nás svázala důležitost tohoto střetnutí. Chyběl nám klid, přesnost přihrávek, bojovnost, ale hlavně srdce. Nic na tom nemění fakt, že kvůli covidu nechytal hlavní brankář. Nebyl však nikdo, kdo by tým pozvedl a s výsledkem se ještě porval. Druhá půle byla o poznání lepší, ale Větřní si pohodlný náskok v klidu pohlídalo. Kaňkou je zlomená ruka našeho klíčového hráče Dudly. Je to už čtvrté těžké zranění během tohoto období. Máme těžký los, a tak musíme jít zápas od zápasu a začít sbírat body. Třeba už v sobotu v Boršově.“

Branky: 5. Cifreund, 13. Krák, 23. Konečný, 35. Vnuk. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Muzika – Pánek, jelínek. Diváci: 50.

Šumava Frymburk – FK Dolní Dvořiště 1:3 (1:1)

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Dali jsme docela šťastný brzký gól a nehráli jsme špatně. Jenže po půlhodině musel kvůli zranění odstoupit náš klíčový hráč Šísler a úplně se to zbortilo. Navíc nám chyběl i brankář Vítek, což bylo rovněž oslabení. Máme sice dobré mladé hráče, ale proti tak zkušenému mužstvu, jako je Dolní Dvořiště, jsme moc šancí neměli. Hosté vyhráli zaslouženě."

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „V úvodním jarním kole nás čekal těžký soupeř. Jak je známo, ve Frymburku to není vůbec jednoduché, a když tam jedete, tak už po cestě prohráváte 0:1. Tamní atmosféra je opravdu divoká. A co člověk nechtěl… Čtvrtá minuta, naše chyba, bum, a prohráváme. Poté začalo naše představení zahozených šancí. Zaplať pánbůh, že domácí gólman udělal hrubici a nám se podařilo srovnat. Dále jsme měli převahu, ale půle zůstala výsledkově vyrovnaná. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že budeme trpěliví a góly přijdou. Povedlo se a Štifter dvakrát udeřil. Zejména druhý gól byl parádní. Jsem rád, že jsme zápas zvládli a vstoupili do druhé části sezony výhrou. Teď se musíme připravit na Roudné, bude to velmi těžký, zároveň i atraktivní zápas, ale věřím, že ho zvládneme.“

Branky: 4. Budík – 58. a 84. Štifter, 13. Urazil. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Pánek – Muzika, Brt. Diváci: 100.

Sokol Chvalšiny – FK Boršov nad Vltavou 0:1 (0:0)

Petr Fabián, trenér Chvalšin: „ Ačkoliv hrací plocha ještě není v ideální formě, odvedli jsme dobrý výkon. Kluky musím v první řadě pochválit za jejich bojovnost a obětavost, kterou na hřišti nechali. Tým jsem přebíral během zimní přestávky a neměl jsem úplně stoprocentní důvěru v to, že za měsíc a půl budeme moci konkurovat středním a vyšším patrům tabulky nebo je dokonce přehrávat. Nemám obavu, že bychom soutěž nedokázali zachránit. Dobře hrály všechny řady. Vzadu si rozhodně zaslouží mé uznaní Pepa Motz s Tomášem Holasem, kteří i ve svém věku dokáží odolávat tlaku o generaci mladším klukům, načež byl dobrý výkon patrný i v záloze a útoku. Bohužel, utkání v náš neprospěch rozhodla jedna hrubá chyba, kterou Boršov potrestal gólem. Po vyloučení soupeře jsme se odhodlali k závěrečnému tlaku, který ještě ozdobila standardka z nebezpečné pozice, ale zvrátit prohru se nám tentokrát bohužel nepodařilo. Do Sedlece ale budeme odjíždět s klidnou hlavou a odhodláním zvítězit. Ještě bych chtěl vyzdvihnout výkon rozhodčích, řídili zápas, jak se má.“

Branka: 83. Řežáb. Rozhodčí: Rothschedl – Mráz, Matoulek. ŽK: 1:5. ČK: 0:1 (86. Čuřík). Diváci: 60.

Sokol Kamenný Újezd – SK Zlatá Koruna 4:0 (1:0)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „V úvodním kole jarní části sezony jsme sehráli zápas s Kamenným Újezdem, který má jednu z nejlepších obran v soutěži, což se také do puntíku potvrdilo. My jsme se v jeho průběhu nedostali do nějaké vyložené šance a soupeř své možnosti využil, a to i díky střelecky disponovanému Prokopovi. Z naší strany to bylo celkově nepovedené utkaní, ve kterém jsme nepomohli v premiéře ani našemu novému brankáři Trnkovi. Zasloužené vítězství domácích hráčů.“

Branky: 39. a 83. Prokop, 58. Kubíček, 89. Dvořák. ŽK: 3:6. Rozhodčí: Mráz – Rothschedl, Mrosko. Diváci: 80.