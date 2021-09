Dolní Dvořiště rozhodlo o své vysoké výhře už v první půli, kdy soupeři nasázelo pět gólů. Ceněný hattrick si navíc připsal kapitán Šimon Štifter. Podobný kousek se povedl i frymburskému Janu Šislerovi, jenž třemi trefami pokořil béčko Roudného. V pohledném a dramatickém okresním derby nakonec Zlaté Koruně k těsné výhře pomohla i chyba chvalšinského gólmana. Na utkání v Sedleci jistě budou chtít co nejrychleji zapomenout fotbalisté Loučovic, kteří tam inkasovali pět branek. Stejně špatně dopadlo i Větřní v Boršově nad Vltavou.

TJ Sedlec – Vltavan Loučovice 5:1 (2:0)

Branky: 63. a 80. Reindl, 12. vlastní (Sojka), 31. (pen.) Koch, 83. Pešek – 86. Fatura. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Bartoníčková – Ernst, Mareš. Diváci: 60

Martin Hüttner, kapitán Loučovic: „Hned v první minutě domácí nastřelili po standardce hlavou tyč a následnou dorážku do odkryté branky netrefili. V Sedleci už vyměnili železné branky za hliníkové, a tak nás zvonění tyčky nemohlo probrat. Topili jsme se v nepřesnostech a všude byli druzí. Po prudkém centru si srazil míč do vlastní branky Sojka. Navíc po půlhodině hry se do vápna prosmýkl Reindl, já ho fauloval a z penalty jsme podruhé inkasovali. Do druhé půle jsme vstoupili o trochu aktivněji, ale stejně nepřesně. Do šancí jsme se nedostávali, naopak soupeř přidal další tři góly. Až v závěru Dudlovu brankářem vyraženou střelu dorazil do sítě Fatura a upravil na 5:1. Hráli jsme hrozně, domácí byli ve všech směrech lepší, já nic nechytil. Horší už to snad nebude.“

SK Zlatá Koruna – Sokol Chvalšiny 3:2 (2:1)

Branky: 15. a 66. Šebelka, 36. Fuciman – 24. a 47. Kravets. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Prinz – Svoboda, Marek. Diváci: 77.

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Věděli jsme, že nepůjde o jednoduché utkání, že soupeř bude důrazný a nedaruje nám nic zadarmo. První polovinu jsme měli více ze hry a vytvořili si několik možností, z nichž dvě jsme v první půli proměnili. Musím podotknout, že i Chvalšiny si vypracovaly dvě gólové příležitosti, z nichž jednu po standardní situaci zužitkovaly. Do druhého poločasu jsme nevstoupili koncentrovaně, za což nás hosté hned v úvodu potrestali a vyrovnali na 2:2, přičemž navíc ještě zahodili další tutovou šanci. Po chybě hostující obrany se v 66. minutě prosadil Šebelka, který zaznamenal vítěznou trefu. Získat tři body v tomto utkání nebylo jednoduché, protože o výsledku nebylo jasno až do konce.“

Zdeněk Čarek, trenér Chvalšin: „Zápas oboustranně nabídl docela kvalitní fotbal. Domácí po první půli vedli 2:1, ale nám se hned po pauze povedlo vyrovnat. Bohužel, po hrubé chybě našeho brankáře se Zlatá Koruna znovu dostala do vedení, a přestože jsme poté měli několik vyložených šancí, už se nám srovnat nepodařilo. Myslím si, že remíza by byla spravedlivější. Chtěl bych pochválit Dana Lamače, který byl naší velkou oporou.“

FK Dolní Dvořiště – SK Mladé 8:1 (5:0)

Branky: 14., 20. a 80. Štifter, 29. Kouba, 37. Urazil, 43. Hami, 60. Macanovič, 70. Zeman – 75. Kolář. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Klimeš – Večerník, Jelínek. Diváci: 115.

Štěfan Bršťák, trenér D. Dvořiště: „V zápase s Mladým jsme chtěli odčinit porážku z minulého týdne. Troufnu si říci, že jsme od začátku měli zápas pod kontrolou a na hřišti jsme dominovali. Přišlo mi, že hosté byli od první minuty odevzdaní a jen díky naší nepřesnosti je pro ně konečný výsledek ještě přijatelný. Teď se musíme připravit na Kamenný Újezd, kde to nebude jednoduché.“

Šumava Frymburk – Malše Roudné B 3:1 (2:0)

Branky: 23., 25. a 84. Šisler – 90. Parakhnenko. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Bartůněk – Studená, Adamovič. Diváci: 80.

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Začátek byl z naší strany opatrnější, protože soupeř má nový tým složený především z loňských dorostenců, který jsme samozřejmě neznali. Byli jsme však lepší a směrem dopředu nebezpečnější, hosté hráli jen po velké vápno. Zásluhou Šislera se nám po dvaceti minutách povedlo vstřelit dva slepené góly, což vzalo roudenským mladíkům vítr z plachet. Po přestávce se hosté výrazně zlepšili, asi dostali v šatně pořádně vyčiněno, začali nás dostávat pod tlak a vytvořili si dvě velké šance, které však neproměnili. Naopak, opět jsme udeřili my a Roudné už jen v poslední minutě korigovalo. Pochválit musím celý tým a zejména autora hattricku Jana Šislera. Co gól, to opravdu výstavní střela.“

FK Boršov nad Vltavou – SK Větřní 5:1 (3:0)

Branky: 10. a 30. Pokorný, 52. a 70. Řežáb, 41. Benhák – 86. Weinhard. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Svoboda – Prinz, Stach. Diváci: 50.

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Tohle utkání jsme vůbec nezvládli a oproti duelům v Loučovicích a s Frymburkem jsme propadli ve všech směrech. Domácí hráli tvrdě a důrazně, s čímž jsme se vůbec nedokázali vypořádat. Tím nechci říct, že by Boršov hrál zákeřně, to vůbec ne, naopak vše bylo v duchu fair play. My byli všude později, takže fauly vznikaly hlavně z naší strany. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě a gratuluji jim. My si v týdny řekneme chyby a připravíme se na Roudné. Z porážky se musíme poučit, může nás to posunout dál, rozhodně máme na čem pracovat. Takový je fotbal. Jsme jeden tým, od základní jedenáctky, přes náhradníky až po trenéry, prohráli jsme společně a příště se zase společně budeme snažit vyhrát. Tentokrát si nikdo pochvalu nezaslouží, ale poděkování patří brankáři Standovi Maříkovi, jehož jsme zaregistrovali teprve den před zápasem, aby mohl přijet chytat.“