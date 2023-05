/FOTOGALERIE/ Fotbalová A skupina I.A třídy přinesla tentokrát na Českokrumlovsko jeden bodík. Dolní Dvořiště ho uhrálo se Strunkovicemi. Kaplice tentokrát venku nebodovala.

Fotbalová I.A třída: Vodňany - Kaplice. | Foto: Libor Granec

Dolní Dvořiště - Strunkovice nad Blanicí 1:1 (0:1)

Branky: 85. (PK) R. Tichý - 30. T. Koloušek. ČK: 1:1 (90. Tichý - Koloušek).

Strunkovičtí ještě před pár koly vládli tabulce. Nyní potřetí v řadě klopýtli. Pro Dolní Dvořiště je výsledek 1:1 v boji o záchranu velmi dobrý. Hráči potřetí v řadě brali body proti týmům z Prachaticka. "V zápase se Strunkovicemi jsme chtěli potvrdit body z minulého víkendu. Podařil se nám vyválčit bod. Minimálně za druhý poločas jsme si ho zasloužili. První poločas byli hosté lepší, v šancích je ale vychytal Jirkal. Bohužel, na konci poločasu se zranil a do branky musel Kubík. Ve druhém poločase jsme doslova hosty přikovali na jejich půlku a věřil jsem, že zápas otočíme. Tlak stačil na bod. I tak ale jsme spokojeni. Zejména druhý poločas kluci ukázali srdce a sílu týmu. Pochválit musím všechny. Malinko ale vyzdvihnout musím Kubíka. Zaskočil v brance a vedl si velmi dobře," komentoval utkání trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák a doplnil: "Příští týden jedeme do Mirovic, kde budeme chtít urvat aspoň bod."

Vodňany - Kaplice 2:1 (0:0)

Branky: 54. Vokatý, 57. Hrynevich - 51. Daniel.

Kaplickým fotbalistům se na jaře na hřištích soupeřů daří. Tentokrát to však na body nevyšlo. "Zápas jsme si prohráli sami po individuálních chybách. První poločas byl na obou stranách bez šancí. Druhý poločas jsme začali aktivě a šli do vedení Danielem. To však netrvalo dlouho. Asi po třech minutách jsme vyrobili hrubku, přihráli soupeři, který šel sám na brankáře a vyrovnal. Aby toho nebylo málo, přišla za dalších pět minut další hrubka a bylo to 2:1 pro domácí. Soupeře jsme sice pak zmáčkli, ale již bez brankového efektu," komentoval utkání kaplický trenér Zbyněk Ginzel.