/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po remíze ve Čkyni cestovali fotbalisté Dolního Dvořiště v dohrávce I.A třídy znovu na Šumavu. Ve Vimperku vyválčili důležité tři body.

Vimperk - Dolní Dvořiště. | Video: Zdeněk Formánek

Šumavan Vimperk - FK Dolní Dvořiště 1:2 (1:0)

Branky: 22. Vondrášek Petr (pen.) - 54. Štifter Šimon, 87. Tíchý Radim.

"Do Vimperka jsme jeli s cílem bodovat. Nakonec se nám to podařilo. Poločas jsme sice prohráli 1:0, ale věřil jsem, že jsme schopni zápas otočit. Podařilo se nám celkem rychle srovnat. Po gólu na 1:1 jsme byli dále aktivní a nakonec se nám podařilo obrat dokonat, když to Tíchý trefil parádně," komentoval utkání trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák a doplnil: "Prodloužený víkend nám přinesl čtyři body ze Šumavských hřišť. Dýchá se lépe, ale musíme dál pracovat. Věřím, že jsme se nadechli a zápasy budou jen lepší! Pochválit musím všechny do jednoho. Od gólmana po posledního hráče na lavičce. Každý měl podíl v zisku bodů, co jsme o víkendu získali. Kluci se semkli, pochopili, o co jde a funguje to! Poděkovat musíme našim skvělým fandům. I oni jsou nedílnou části týmu!!! Teď nás čeká další tým z Prachaticka. A i ten chceme obrat o body."

"Utkání se mi hodnotí velmi těžko. Oba týmy ze sebe vydaly maximum po fyzické stránce, když ve třech dnech odehrály dvě utkání. Kluci, kteří hráli v neděli ještě za dorost, tak dokonce měli utkání tři během tři dnů!!! Rozdíl mezi námi a Dvořištěm byl ten, že soupeř vytěžil z minima maximum. Tím myslím gólové šance. Řekl bych, že jsme si vypracovali víc příležitostí ke vstřelení gólu, ale ten jsme dali pouze z penalty. Bohužel naše střelecká potence je šílená, za dva zápasy máme plno šancí ke vstřelení gólu, ale ty dokážeme dát bohužel jen z penalty. Jinak nic," komentoval utkání vimperský trenér Lukáš Sýs a dodal: "Nevážili jsme si toho, že jsme zvládli první dvě utkání a byli jsme v klidném středu. Zkrátka začínáme znovu a jsme v boji o záchranu. Třeba nás to nakopne a zase nějaké body uhrajeme."