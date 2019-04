V závěru podzimu zvítězili Svinenští 4:2, když nastoupili v plném složení, naproti tomu Kapličtí se museli obejít bez hráčů, kteří již chodí hrát za muže. V odvetě se karta obrátila. Svinenský trenér neměl k dispozici hráče, kteří ve stejný den nastoupili v základní sestavě za muže. Kapličtí naopak byli takřka v plném složení, když chyběli jen nejlepší střelec týmu Lašák a také Zayml.

Kaplice / Vyšší Brod – Trhové Sviny 0:0, pen. 4:2

V prvním poločase se hrálo převážně mezi šestnáctkami a moc gólových příležitostí k vidění nebylo. V 9. minutě měli hosté výhodu přímého kopu, ale Šesták se překvapit nenechal. Na druhé straně se ke střele dostal Vaniš, jehož rána se mezi tyče nevešla.

V 17. minutě pak vyšebrodský gólman Šesták pokryl střelu Krebse. O chvíli později zahrávali hosté rohový kop, před domácí brankou nastal velký závar, ale naštěstí pro náš tým se gólově neurodilo.

Krátce před pauzou se zcela sám před brankářem Šestákem zjevil Kvasník, ale zakončení po zemi změnu skóre také nepřineslo.

Na druhé straně pak ve vápně Troup zastavil nedovoleně pronikajícího Poláčka – a penalta byla na světě. K ní se postavil Jakub Vaniš, ale hostující gólman stranu vystihl a míč vyrazil na rohový kop. V samotném závěru první půle ještě z dobré pozice z otočky zakončoval Aibl, ale přízemní střela brankáře Pavla nepřekvapila.

Ve druhém poločase pokračovala vyrovnaná partie, jen šancí již bylo před oběma brankami více. Hned v první minutě Pál přiťukl míč Dostálovi, jehož tvrdá rána skončila v Pavlově náruči. Na druhé straně hned v následující minutě pálil nad bránu Lavička.

V 53. minutě se ke střele pro změnu odhodlal kaplický Aibl, skákavou ránu však Pavel dokázal ukrotit. Hosté znovu rychle kontrovali. Z hranice šestnáctky pálil tvrdě Lavička, jehož ránu zastavilo břevno.

V polovině druhého dějství mohli otevřít skóre i domácí. Rohový kop zahrával Vaniš, na zadní tyči zakončoval zcela volný Blažek, ale míč mu nesedl a slabou střelu Pavel kryl. O chvíli později Pál obral o míč váhajícího obránce, předložil balón Aiblovi, ten se ocitl sám před brankářem, křížný pokus ale Pavel konečky prstů vyškrábl na rohový kop.

Obdobná situace nastala i před svatyní domácích. Až před brankáře se protáhl Franc, i on zvolil křížnou střelu na vzdálenější tyč, míč ale branku těsně minul.

V dalším průběhu se neujalo zakončení kaplického Olaha ani svinenského Hrušky. V 84. minutě zahrával přímý kop domácí Vaniš, jehož technický pokus Pavel vyrazil na roh. Následoval Vanišův centr od rohového praporku, od těla Dana Pála se míč odrazil směrem do brány, ale hosty zachránila branková konstrukce.

Na druhé straně si Šesták pohlídal povedenou střelu kapitána Chromčáka – a zápas dospěl k penaltovému rozuzlení.

Rozstřel zahajovali hosté a Lavička byl úspěšný. Následně nezaváhal ani Aibl. Poté gólman Šesták zneškodnil penaltu Troupovi a Adrian Olah poslal domácí do výhody. Šesták si pak poradil i s desítkou Žohy. A protože Jaroslav Dostál brankáře Pavla překonal, bylo to již 3:1. Svinenský gólman pak sice ještě snížil, ale vzápětí nestačil na penaltu Vojtěcha Čutky, a tak si bod navíc do tabulky připsali Kapličtí.

Fakta: rozhodující penalta Dostál, bez karet, rozhodčí Bartůněk, 40 diváků.

Sestava Kaplice / Vyšší Brod: Šesták – Hájek, Čutka, Aibl, Dostál, Poláček, Tvaroh, Vaniš, Olah, Blažek, Pál, střídali: Hosenseidl, Gušl, Lhotský, Blažka.

Libor Granec