/FOTOGALERIE/ K dalšímu mistrovskému utkání I.A třídy zavítali kapličtí fotbaloví dorostenci do Mokrého. Domácí v dosavadním průběhu sezony ani jednou bodově netratili a svou bilanci chtěli prodloužit i v duelu proti Kaplici.

Kapličtí dorostenci lídra z Mokrého nezastavili. Ilustrační foto. | Foto: Libor Granec.

TJ Mokré – TJ Spartak Kaplice 6:1 (3:1)

Branky: 15., 25. Alexa, 51., 58. Maštera, 36. Hrabánek, 69. Kos – 39. Vosika. ŽK 1:3 (Paráček – P. Dreiling, Hranchak, Hrechukh). ČK 0:1 (65. Kaňka). Rozhodčí Votava – Hošna (N), T. Vávra (N).

Sestavy - Mokré: V. Šnedorfer – Mich. Pupek, Kos, Maštera, Deutsch, Hrabánek, Chromý, Vítů, Paráček, Fošum, Mat. Pupek. Střídali: Alexa, R. Šimon, Stárek, Hrádek, Kroupa, J. Šnedorfer, P. Šimon. Kaplice: M. Říha – Podr, L. Vávra, Kaňka, Martyn, J. Janda, Jak. Fejtek, P. Dreiling, Turta, J. Janda, Vosika. Střídali: Hrechukh, Sýkora, A. Komárek, D. Krátký.

Od počátku střetnutí domácí prokazovali, že na špici tabulky nejsou náhodou. Bezbrankový stav se měnil už po čtvrthodině hry. Mokré poslal do vedení Petr Alexa – 1:0. Když pak stejný hráč v pětadvacáté minutě přidal i druhý gól domácího celku, bylo Mokré na nejlepší cestě k tříbodovému zisku – 2:0. Ještě veseleji bylo v domácím táboře ve 36. minutě střetnutí. Hostující gólman Matěj Říha lovil míč ze své sítě potřetí poté, co jej dokázal překonat Jiří Hrabánek – 3:0. Krátce na to se dokázali v koncovce prosadit i spartakovci. Na poločasových 3:1 upravil skóre zápasu svým čtvrtým přesným zásahem v sezoně Radek Vosika.

Fotbalistky Kaplice podlehly lídrovi tabulky z Mokrého o jedinou branku

Domácí ovšem žádné drama po změně stran nepřipustili. Po šesti minutách hry znovu odskočili na rozdíl tří gólů. Do střelecké listiny se zapsal Adam Maštera – 4:1. Časomíra ukrojila jen sedm minut a už to bylo 5:1, když se znovu prosadil Adam Maštera – 5:1. Od pětašedesáté minuty navíc hosté dohrávali oslabeni o jednoho hráče v poli, poté co po červené kartě musel předčasně pod sprchy Jan Kaňka. Domácí pak přesilovku využili už po čtyřech minutách hry. Matěje Říhu překonal Ladislav Kos – 6:1. Ve zbývajícím čase už se skóre neměnilo. Dorostenci Mokrého potvrdili svou stoprocentní bilanci i proti kaplickému Spartaku. Zvítězili zcela po zásluze.

Kapličtí si na další zápas musejí počkat, neboť v příštím kole mají volný los. V tom dalším pak doma přivítají další tým bojující o první místo tabulky, když do Kaplice zavítá Rudolfov.

Autor: Libor Granec