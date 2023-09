/FOTOGALERIE/ Fotbalová I.A třída dorostu přinesla okresní derby, v němž Kaplice přivítala společenství Horní Plané a Frymburka. Souboj nakonec rozhodl jediný gól.

I.A dorostu: Kaplice - Horní Planá / Frymburk 1:0 (0:0). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – TJ Smrčina Horní Planá / Frymburk 1:0 (0:0)

Branka: 56. Hranchak. ŽK 2:2 (J. Janda, Kaňka – Prášek, Pompe). Rozhodčí: Písek – T. Vávra (N), Huszár (N),

Sestavy - Kaplice: M. Říha – Podr, L. Vávra, Šedivý, Martyn, Hranchak, Jak. Fejtek, Kaňka, J. Janda, Sýkora, Vosika. Střídali: A. Komárek, Hrechukh, J. Krátký, D. Krátký. H. Planá: Stolarik – Reif, Matoušek, Kováč, Toman, M. Malina, Šára, Prášek, Řepa, M. Růžička, J. Růžička. střídali: L. Růžička, Salzer, Pompe.

Skóre se mohlo měnit už v 5. minutě, Vosika trefil pouze gólmana Stolarika a dorážející Kaňka pálil nad břevno. Na druhé straně skončila mimo bránu střela Lukáše Růžičky. Poté se dlouhé minuty hrálo vyrovnaně, převážně ve středu hřiště. V 18. minutě se k přímému kopu postavil hostující Salzer, tvrdá rána se mezi tři kaplické tyče nevešla. Pak pro změnu měli výhodu „přímáku“ Kapličtí, do míče se opřel Vávra, tečovaná přízemní střela skončila vedle pravé tyče. Krátce nato hostující gólman Stolarik jistil zákrokem střelu Hrechukha. Hosté byli nejblíže gólu ve 34. minutě, kdy z dálky vyslal střelecký pokus Matěj Malina, po nenápadné střele dopadl balón na břevno.

Poločasová přestávka přinesla změnu v rozložení sil na hřišti. Iniciativu převzali Kapličtí, kteří byli ve druhém dějství lepším týmem a z převahy se dostávali i do šancí. V 53. minutě Stolarik nadvakrát zkrotil míč po střeleckém pokusu Sýkory. O tři minuty později domácí měli výhodu autového vhazování prakticky u rohového praporku. Na malém prostoru se přesnou kombinací dostali se sevření bránících hráčů, do vápna se s balónem dostal Oleksandr Hranchak a tvrdou křížnou ranou propálil Stolarika. Ten si sice na míč stačil sáhnout, ten přesto skončil v jeho brance – 1:0. Po hodině hry mohlo být ještě veseleji pro domácí. Po rohovém kopu Kaňky skončila gólová hlavička Hranchaka na tyči. V 64. minutě se ke střele z levé strany dostal Sýkora, křížný pokus Stolarik jen vyrazil a dorážející Jakub Janda poslal míč do sítě, radost z gólu však zhatil zdvihnutý praporek asistenta rozhodčího. S blížícím se koncem bylo utkání více nervozní s řadou osobních kontaktů. V 79. minutě se ke střele dostal hostující Prášek, gólman Říha zasahovat nemusel. Vzápětí na druhé straně mohl domácím klidný závěr zajistit po Kaňkově kolmici Vosika, z pravé strany však neodkázal Stolarika prostřelit. Pak měli výhodu rohového kopu hosté, před domácí svatyní nastal velký závar, ale míč se do branky protlačit nepodařilo a veškeré snažení hostů skončilo útočným faulem. Zbývající minuty si už domácí dokázali pohlídat. Po vyrovnaném prvním poločase v tom druhém byli Kapličtí dorostenci lepším týmem, měli více brankových příležitostí a po zásluze zvítězili.

Autor: Libor Granec