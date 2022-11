„Do utkání jsme šli s tím, že si jej chceme užít. Nestresovat se z dosavadních neúspěšných výsledků, být v pohodě a hrát bez tlaku. Těší mě, že kluci si všechno vzali k srdci a hráli to, co jsme si řekli. V prvním poločase jsem od spoluhráčů dostal dvě krásné průnikové přihrávky a vedli jsme 2:0. Ve druhé sice domácí snížili, ale cennou výhru jsme udrželi. A troufám si říct, že jsme byli herně lepší než Boršov,“ vrací se k utkání velešínský střelec.

V jeho případě se jedná o pozoruhodný úkaz. Ze 17 gólů, které Velešín v této sezoně zatím vstřelil, jich rovný tucet obstaral právě Šálek, který se tak v pořadí kanonýrů I. B třídy sk. A dělí o druhou příčku s Janem Šebelkou ze Zlaté Koruny.

„Myslím, že jsem rychlostní typ s dobrým zakončením, takže spoluhráči mě svými přihrávkami hledají. Mám to všechno dost vydřené, ale fotbal mě baví, včetně tréninků“ nabízí vysvětlení, proč je autorem valné většiny branek svého týmu.

Nejlepší střelci I. B třídy sk. A

14 - František Persán (Zlatá Koruna)

12 - Stanislav Šálek (Velešín),

Jan Šebelka (Zlatá Koruna)

9 - Lukáš Lenk (Olešnice), Miroslav Studnička (Hrdějovice), Tomáš Maxa (Ledenice)

Odchovanec Římova ve Velešíně působí sedmou sezonu, bydlí tam i pracuje. Nastupuje buď na hrotu nebo uprostřed zálohy. Velešín právě prochází velkou generační obměnou, takže z týmu, který pamatuje lepší časy, už zbyli jen tři hráči. Ostatní buď s fotbalem skončili, nebo odešli do nižších soutěží. „Bylo tady strašně změn. Kromě mě zůstali už jen Fanda Zimek a Tomáš Pomije. Jinak se tady buduje úplně nový tým plný mladíků, většinou z vlastních zdrojů. V budoucnu snad bude na čem stavět, pokud ti kluci vydrží u fotbalu,“ podotkl.

Je jasné, že Velešín bude na jaře bojovat o holé přežití v krajské soutěži a bude to mít nesmírně složité, ale první výhra v sezoně by mohla být vítanou vzpruhou.

„Potřebovali jsme to už jako sůl, snad nám to pomůže. Vůbec si nedokážu představit, že bychom měli dvakrát po sobě sestoupit. To by byl problém pro klub a škoda pro celé město, které má pomalu čtyři tisíce obyvatel,“ uvažuje Stanislav Šálek.

A jako správný srdcař dodává, že v silách mužstva záchrana rozhodně je. „Kluci fotbal umí hrát, ale musí si to pořádně srovnat v hlavách a mít poctivý přístup k tréninkům i zápasům. Rozhodně si nemůžeme myslet, že v zimě přijde pět posil a spasí nás. Je to jen a jen o nás, jak se k tomu postavíme,“ burcuje na dálku svoje spoluhráče.

Velešínský kanonýr se už také těší na světový šampionát, který za pár dní začne v Kataru. Komu bude fandit? „Přeji Brazílii nebo Argentině. Mám radši jihoamerický fotbal, podle mě je techničtější než ten evropský, méně svázaný taktikou a padá v něm víc gólů. Ale k favoritům bude patřit také Francie,“ míní.